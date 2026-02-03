Ft
Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek”

2026. február 03. 07:40

A miniszterelnök szerint Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének.

2026. február 03. 07:40
Kemény hangvételű üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor. A kormányfő szerint a Tisza Párt „prés” alatt van: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni”. 

A kormányfő szerint az Európai Néppárt abból sem csinál titkot, hogy a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány az útjában van, és ezért kell nekik a Tisza.

Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak”

– írta. Orbán Viktor szerint a tények a következők:

  • Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől.
  • Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra fizetett provokátorként.
  • Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akcióról.

Ezért áprilisban meg kell fékeznünk őket: „Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon!” – írta a miniszterelnök, aki a bejegyzés zárásaként arra kérte minden honfitársait, ne üljenek fel a tisza-s provokátoroknak.

Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így”

– fogalmazott.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

patikus-3
2026. február 03. 09:13
Viktorka küzd a jégen, mint malac, hogy legalább egy szikráját föl tudja mutatni - régi énjének, - régi karakterjének, - régi karizmájának. De valahogy nem jön össze. Nincs semmi sehol. Zéró, nuku, nulla. A régi Viktorból nem maradt semmi, ami még megcsillantható volna... Nem kellett volna ennyit hazudozni.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 03. 09:06
a Tisza 35, a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben. A pártot választani tudók közötti 48-38-as arány
Válasz erre
0
1
auditorium
2026. február 03. 08:56
Ha tetszik, ha nem ez a TERV. Ehhez mèg hozzájárulna a volt ECB elnökének Dr-ghinak a sürgetése, Európa legyen föderativ a gazdaságban és ha hadi védelemben a Nagyhatalmakkal szemben. Kell a közös euró is és a közös hitelek felvétele. Akkor erős lesz a mi kontinensünk is- mondja a bankszakember Dr-ghi. (Aki ellenszegül, azt próbálják megfúrni, ellehetetleniteni kivülről, demokratikusan.
Válasz erre
0
0
salátás
2026. február 03. 08:55
patikus-3 2026. február 03. 08:51 • Szerkesztve Orbán hajója elsüllyedt. ---------- tudjuk faszfejke, minden kedden megbukik. kár volt ezt ilyen hosszasan röfögni
Válasz erre
1
1
