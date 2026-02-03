Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek”

Kemény hangvételű üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor. A kormányfő szerint a Tisza Párt „prés” alatt van: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni”.

A kormányfő szerint az Európai Néppárt abból sem csinál titkot, hogy a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány az útjában van, és ezért kell nekik a Tisza.