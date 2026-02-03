Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek”

Kamera elé állt a férfi, akit tisza-szimpatizánsok bántalmaztak súlyosan – mutatjuk a jegyzőkönyvet is (VIDEÓ + FOTÓ)
„Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra!" – üzente Pócs János.
A miniszterelnök szerint Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének.
Kemény hangvételű üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor. A kormányfő szerint a Tisza Párt „prés” alatt van: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni”.
A kormányfő szerint az Európai Néppárt abból sem csinál titkot, hogy a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány az útjában van, és ezért kell nekik a Tisza.
Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak”
– írta. Orbán Viktor szerint a tények a következők:
Ezért áprilisban meg kell fékeznünk őket: „Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon!” – írta a miniszterelnök, aki a bejegyzés zárásaként arra kérte minden honfitársait, ne üljenek fel a tisza-s provokátoroknak.
Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így”
– fogalmazott.
