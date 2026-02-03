Manfred Weber elsütötte a startpisztolyt: indulhat a leszámolás Brüsszelben

Arra a kérdésre, hogy ő maga vállalná-e ezt az „egyetlen európai elnök” szerepet, nem adott egyértelmű választ, de nem is zárta ki.

Emellett egy „szuverenitási szerződést” javasolt, amely lehetővé tenné, hogy a csatlakozó tagállamok a kül- és biztonságpolitikában minősített többséggel döntsenek, megkerülve az egyhangúság és a nemzeti vétójog elvét. Az EPP január végi zágrábi vezetői találkozóján – ahol Von der Leyen, Donald Tusk, Friedrich Merz és Weber is jelen volt – a pártvezetés egyértelművé tette:

céljuk az EU katonai szövetséggé alakítása, a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztése és a nemzeti vétójog korlátozása.

Több tagállam – köztük Magyarország és Szlovákia – határozottan ellenzi ezt az irányt, mivel szerintük ez a nemzeti szuverenitás súlyos csorbítását jelentené.

Friedrich Merz német kancellár óvatosabb hangot ütött meg Weber javaslataival kapcsolatban: „A 27 tagú Európai Unióban nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni, ezért én amellett vagyok, hogy elsődlegesen az aktuális feladatokra – elsősorban a védelem és a versenyképesség erősítésére – koncentráljunk.”