Hírek
Vélemények
Hetilap
donald tusk friedrich merz ursula von der leyen bizottság

Kiderült Manfred Weber terve: elvennék a vétójogot Magyarországtól

2026. február 02. 11:32

Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, ahová a csoportkép alapján Magyar Pétert nem hívták meg.

2026. február 02. 11:32
null

Január utolsó hétvégéjén Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, ahol egy zártkörű megbeszélést tartottak. Az eseményen ott volt Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint Manfred Weber az EPP vezetője is. A csoportkép alapján nem volt jelen a szintén az EPP-hez tartozó Tisza Párt. 

A két napos tárgyalásokat követően Weber tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben egyértelművé tette: a tárgyaláson arról döntöttek, hogy a háborút folytatni kell és Ukrajna támogatása továbbra is az egyik legfontosabb prioritás. Elmondása szerint arról is döntöttek, hogy az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, és 

ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, amely gyakorlatilag a nemzetek vétójogának megszünetetését jelentené.

„A kérdés az volt, hogy az EU készen áll-e erre a történelmi pillanatra. A vita eredményeként az Európai Néppárt a Lisszaboni Szerződés megfelelőbb végrehajtásán fog dolgozni. Az egyik ötlet például az, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazásának lehetőségeit az EU döntéshozatali folyamatában” – mondta Weber. 

Jelenleg az EU vezetői a legtöbb jogalkotási javaslat esetében, az energia- és éghajlat-politikai kérdésektől a kutatás és innováció területéig, minősített többségi szavazással dönthetnek. Azonban a közös kül- és biztonságpolitika, az EU pénzügyei és a tagsági kérdések, többek között, egységes többséget igényelnek. 

A Politico beszámolója szerint az EPP azt szeretné, hogy ne fordulhasson elő olyan, mint tavaly, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök megvétózta az orosz szankciókat. 

A védelem erősítése Weber szerint már eleve szerepel a szerződésbe, csak eddig nem lett kidolgozva a gyakorlati megvalósítás. 

Ami a katonai szolidaritást illeti, a Lisszaboni Szerződés 42. cikkének (7) bekezdése kötelezi az országokat, hogy „minden rendelkezésükre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak”, ha egy EU-tagállamot megtámadnak. 

Weber szerint az európai jogban szereplő megfogalmazás erősebb, mint a NATO 5. cikkében szereplő kollektív védelmi kötelezettségvállalás. Ez azt is jelentené, hogy amennyiben Ukrajna csatalkozik az Európai Unióhoz, akkor ez potenciálisan egész Európát berángatná az oroszokkal való konfliktusba. 

Nyitókép: X

