Káosz Lengyelországban: több ezer ember válása válhat érvénytelenné

Kinga Skawińska-Pożyczka, a varsói Dubois i Wspólnicy ügyvédi iroda ügyvédje szerint a döntés hibás és fellebbezés útján meg kell semmisíteni, azzal érvelve, hogy a vagyoni vitát kezelő bíróságnak nem kellett volna megkérdőjeleznie a végleges válási ítélet érvényességét. „A Giżycko-ítéletet kivételnek kell tekinteni, nem szabálynak” – mondta.

Mások azonban arra figyelmeztettek, hogy még az elszigetelt ítéletek is szélesebb körű következményekkel járhatnak.

Egy rendszer, amely tömegesen kezdi megkérdőjelezni saját ítéleteit, már nem is rendszer”

– mondta Bartosz Stasik, a wrocławi ügyvédi iroda ügyvédje. „Senki sem akarja azt mondani több ezer embernek, hogy válásuk, örökségük vagy ítéletük nem létezik – de minden lavina egyetlen kővel kezdődik.”

A vita középpontjában a Nemzeti Igazságügyi Tanács (KRS) áll, amely a bírák kinevezéséért felelős szerv. 2017-ben Ziobro Jog és Igazságosság kormányzata átírta a szabályokat, így a parlament, és nem a bírák választották ki a tagok többségét. Több száz bírót neveztek ki vagy léptettek elő az új rendszer alapján, köztük olyanokat is, akik mindennapi ügyeket, például jelzálogkölcsönöket, hagyatékokat és válásokat kezelnek.