Káosz Lengyelországban: több ezer ember válása válhat érvénytelenné

Egy bíró érvénytelennek nyilvánított egy válást, mivel azt egy konzervatívok által kinevezett bíró hirdette ki.
Januárban Giżycko városában egy elvált pár a szokásos papírmunkáért ment a bíróságra, hogy megosszák vagyonukat. Ehelyett azt mondták nekik, hogy az állam szemében soha nem váltak el – számolt be a Politico.
Az ügy lényege, hogy Tusk EU-párti kormánya elutasította a jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) kormány által 2015 és 2023 között kinevezett egyes bírák döntéseit.
A giżyckói bíró úgy döntött, hogy a házaspár eredeti válási ítélete jogilag „nem létezik”, mert azt az egyik olyan bíró írta alá, akit a korábbi igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro által kidolgozott reformok keretében neveztek ki.
Nem világos, hogy hány hasonló ítélet létezik Lengyelországban, de a szám hatalmas lehet. Az országban évente körülbelül 57 000 válás történik, és több tízezer rutinügyet, köztük válásokat is, azok a kinevezett bírák dönthettek el, akiknek most törvénytelennek mínősítik a kinevezését.
Kinga Skawińska-Pożyczka, a varsói Dubois i Wspólnicy ügyvédi iroda ügyvédje szerint a döntés hibás és fellebbezés útján meg kell semmisíteni, azzal érvelve, hogy a vagyoni vitát kezelő bíróságnak nem kellett volna megkérdőjeleznie a végleges válási ítélet érvényességét. „A Giżycko-ítéletet kivételnek kell tekinteni, nem szabálynak” – mondta.
Mások azonban arra figyelmeztettek, hogy még az elszigetelt ítéletek is szélesebb körű következményekkel járhatnak.
Egy rendszer, amely tömegesen kezdi megkérdőjelezni saját ítéleteit, már nem is rendszer”
– mondta Bartosz Stasik, a wrocławi ügyvédi iroda ügyvédje. „Senki sem akarja azt mondani több ezer embernek, hogy válásuk, örökségük vagy ítéletük nem létezik – de minden lavina egyetlen kővel kezdődik.”
A vita középpontjában a Nemzeti Igazságügyi Tanács (KRS) áll, amely a bírák kinevezéséért felelős szerv. 2017-ben Ziobro Jog és Igazságosság kormányzata átírta a szabályokat, így a parlament, és nem a bírák választották ki a tagok többségét. Több száz bírót neveztek ki vagy léptettek elő az új rendszer alapján, köztük olyanokat is, akik mindennapi ügyeket, például jelzálogkölcsönöket, hagyatékokat és válásokat kezelnek.
Ziobro szerint a döntés azt mutatja, hogy a kormány hajlandó „valódi káoszt és anarchiát” okozni, hogy aláássa reformjait, még ha ez a hétköznapi emberek életének tönkretételét is jelenti.
