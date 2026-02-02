Megvan az áttörés! Az Európai Bizottság zöld utat adott Magyarországnak a pályázati pénzekhez

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Zöld lámpát adott az Európai Bizottság a HUN-REN kutatási intézményei számára az uniós pályázatokban való részvételüket biztosító eljárásra – olvasható a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) lapunkhoz eljuttatott közleményében.
Mint írják: „A megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövője szempontjából mérföldkőnek számít, hogy az Európai Bizottság illetékes szerve lehetővé tette: a HUN-REN kutatási intézményei megkezdhetik a szükséges adminisztratív folyamatokat és ezzel az uniós pályázati részvételük folyamatos lesz. A kormányzat és a HUN-REN együttes erőfeszítései és eredményes egyeztetései nyomán elért
fontos lépés garantálja, hogy a magyar kutatói közösség zavartalanul vehessen részt az uniós pályázatokban, hozzájárulva ezzel Magyarország és az Európai Unió kutatási kiválóságához és versenyképességének erősítéséhez.”
A közleményből kiderül, hogy a kutatási hálózat hivatalos értesítést kapott az Európai Bizottságtól, mely szerint jogi átalakulásuk elismeréseként önálló jogi személyként a HUN-REN kutatási intézmények igényelhetik az uniós kutatási és innovációs pályázatokhoz szükséges partner azonosítókat (Participant Identification Code – PIC).
„A HUN-REN vezetése a hosszas egyeztetései és az Európai Bizottság egyértelmű válasza fényében reméli, hogy az Európai Bizottság ígérete szerint partner lesz ennek az adminisztratív folyamatnak a mihamarabbi lezárásában” – fogalmaznak.
Felidézik: „A HUN-REN és 15 kutatási intézménye a 2025 októberi jogi átalakulást követően – a HUN-REN törvény értelmében – kezdeményezte az Európai Bizottság Central Validation Service-nél (CVS) az uniós pályázatokban való részvételt biztosító jogi azonosítóik módosítását és pályázati jogosultságuk megerősítését.”
Mint kifejti: „Bár a Bizottság döntése hosszabb időt vett igénybe a vártnál, a HUN-REN intenzív egyeztetéseinek eredményeként megérkezett a Bizottság egyértelmű válasza:
az új jogi formában működő HUN-REN kutatási intézmények jogosultak az uniós pályázatokhoz szükséges azonosítókra (PIC) és megkezdhetik azok igénylését.
A HUN-REN vezetése arra kérte intézményeit, hogy mihamarabb regisztráljanak az új PIC számokra és ehhez minden szakmai segítséget és támogatást megad.”
A Magyar Kutatási Hálózat közleményében úgy fogalmaz:
A HUN-REN és a kormányzat erőfeszítéseknek, valamint a magyar jogi környezetről nyújtott részletes, többlépcsős tájékoztatásnak köszönhetően Brüsszel kedvező döntést hozott:
elismerte a kutatási intézmények önálló jogi személyiségét és az eddigihez hasonló, önálló pályázati jogosultságukat. Az Európai Bizottság által ideiglenesen blokkolt PIC regisztrációs számokat így – egy adminisztratív folyamat keretében – újak váltják fel. A Bizottság ígérete szerint ez a megoldás garantálja, hogy a folyamatban lévő pályázatok zavartalanul folytatódhassanak, és a kutatási intézmények új pályázatokon is részt vehessenek. A hivatalos tájékoztatóban a technikai módosítások lépéseit is részletesen ismertették, és biztosították a folyamat támogatását.”
Hangsúlyozzák: „Az elmúlt hetekben a HUN-REN számára elsődleges cél volt, hogy megállapodást érjen el az Európai Bizottsággal, biztosítva a folyamatban lévő uniós kutatási programok zavartalan folytatását, újakban való részvételt, valamint választ találva a magyar kutatói közösségben felmerülő bizonytalanságokra.
Ebben partner volt a kormányzat, amely amellett, hogy elkötelezett volt a HUN-REN átalakulásában, a teljes önállóságának megteremtésében és a hálózat kutatási tevékenységének hosszú távú és fenntartható finanszírozásában,
jelentősen hozzájárul az uniós pályázatokban való részvételt jelentő brüsszeli egyeztetésekhez, ezzel kulcsfontosságú segítséget nyújtva az ügy sikeres lezárásához.”
A kutatási hálózat azt is leszögezi,
bíznak abban, hogy „a kutatási intézmények önálló új pályázati azonosítóit a szokásos validációs eljárásrend szerint a Bizottság mihamarabb jóváhagyja.
Ez teljes összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, tiszteletben tartja a kutatási intézmények jogi önállóságát, és hosszú távon kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó működési keretet jelent a HUN-REN teljes kutatói hálózata számára az uniós pályázati rendszerben való részvételhez.”
Közleményükben arról is tájékoztattak:
A HUN-REN a következő időszakban az átállás zökkenőmentes lebonyolítására koncentrál.
A megújult kutatási hálózat a magyar tudományos ökoszisztéma zászlóshajója, ahol minden intézményben kiváló és elkötelezett kutatók dolgoznak a tudományos eredmények és kiválóság erősítésén. A HUN-REN stratégiai célja, hogy fokozza a kutatás hatékonyságát, támogassa az európai és a nemzetközi kutatási együttműködéseket. Ezzel nemcsak az európai kutatást és versenyképességet erősíti, hanem növeli a HUN-REN nemzetközi láthatóságát és elismertségét. A cél egy nyitott, modern és globálisan integrált magyar kutatási hálózat működtetése, amely aktív szereplője a tudományos és innovációs célok megvalósításának és a kutatás minden szintjén kiaknázza a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.”
Nyitóképünk illusztráció (Forrás: MTI/Sóki Tamás)