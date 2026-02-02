Megvan az áttörés! Az Európai Bizottság zöld utat adott Magyarországnak a pályázati pénzekhez

„A HUN-REN vezetése a hosszas egyeztetései és az Európai Bizottság egyértelmű válasza fényében reméli, hogy az Európai Bizottság ígérete szerint partner lesz ennek az adminisztratív folyamatnak a mihamarabbi lezárásában” – fogalmaznak.

Felidézik: „A HUN-REN és 15 kutatási intézménye a 2025 októberi jogi átalakulást követően – a HUN-REN törvény értelmében – kezdeményezte az Európai Bizottság Central Validation Service-nél (CVS) az uniós pályázatokban való részvételt biztosító jogi azonosítóik módosítását és pályázati jogosultságuk megerősítését.”

Mint kifejti: „Bár a Bizottság döntése hosszabb időt vett igénybe a vártnál, a HUN-REN intenzív egyeztetéseinek eredményeként megérkezett a Bizottság egyértelmű válasza:

az új jogi formában működő HUN-REN kutatási intézmények jogosultak az uniós pályázatokhoz szükséges azonosítókra (PIC) és megkezdhetik azok igénylését.

A HUN-REN vezetése arra kérte intézményeit, hogy mihamarabb regisztráljanak az új PIC számokra és ehhez minden szakmai segítséget és támogatást megad.”