Manfred Weber egyértelművé tette, hol is áll a Tisza Párt: „Csak azokkal dolgozunk együtt, akik Ukrajna-pártiak”

Sok kérdésben leleplező erejű beszédet mondott Manfred Weber a Forum Europa rendezvényeihez kapcsolódó, üzleti–politikai vitafórumán, a New Economy Forumon Brüsszelben. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke a magyarországi kormányváltáshoz és a Tisza Párthoz fűzött reményei mellett Ukrajnáról, a háborús helyzetről és arról is beszélt, hogy szerinte miért van szükség kevesebb vétólehetőségre.

Magyarország: „esélyünk van nyerni”

Weber a beszéde utolsó felében, a kérdésekre válaszolva azzal dicsekedett, hogy a Tisza Pártnak esélye lehet átvenni a kormányrudat Magyarországon az április választások alkalmával: