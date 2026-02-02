Manfred Weber egyértelművé tette, hol is áll a Tisza Párt: „Csak azokkal dolgozunk együtt, akik Ukrajna-pártiak”

Manfred Weber buktatta le Magyar Pétert: nem lesz semmiféle kormányváltás Magyarországon
Az Orbán Viktor elleni mestertervvel elárulta magát.
Az Európai Néppárt elnöke a New Economy Forumon azzal büszkélkedett, hogy ő győzte meg Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon az Európai Néppárthoz.
Sok kérdésben leleplező erejű beszédet mondott Manfred Weber a Forum Europa rendezvényeihez kapcsolódó, üzleti–politikai vitafórumán, a New Economy Forumon Brüsszelben. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke a magyarországi kormányváltáshoz és a Tisza Párthoz fűzött reményei mellett Ukrajnáról, a háborús helyzetről és arról is beszélt, hogy szerinte miért van szükség kevesebb vétólehetőségre.
Weber a beszéde utolsó felében, a kérdésekre válaszolva azzal dicsekedett, hogy a Tisza Pártnak esélye lehet átvenni a kormányrudat Magyarországon az április választások alkalmával:
Büszke vagyok rá, hogy az Európai Néppárt ma az a pártcsalád, amelynek esélye van nyerni Magyarországon.”
Hozzátette:
Én győztem meg Magyar Pétert, hogy csatlakozzon a Néppárthoz.”
A Tisza előnyét mutató közvélemény-kutatásokról – konkrét forrás megnevezése nélkül – úgy fogalmazott, hogy a párt „jelenleg 8 százalékkal vezet Orbán Viktor előtt”, de szerinte
Senki sem tudja, mi fog történni; 50-50 százalék”, hogy melyik politikai erő győz végül április 12-én.
Weber a Néppárt működése és politikája kapcsán az EPP „vörös vonalait” is megnevezte, amelyek mentén hajlandóak valakit a pártcsaládba fogadni, a Volodimir Zelenszkij vezette ország külön hangsúlyt kapott ezek között:
Csak azokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és jogállamiság-pártiak.”
Ukrajna pénzügyi támogatását és „stabilizálását” „európai érdekként” írta le:
„Az elkötelezettség egyértelmű: mi, európaiak Ukrajna pártján állunk.”
Azt is hozzátette, hogy ha Ukrajna „pénzügyi okokból összeomlana”, annak migrációs következményei lennének, ezért „határozott érdekünk stabilizálni” az országot. A háború kapcsán pedig azt mondta:
az ukránok „a mi harcunkat vívják az európai életmódért”.
Persze, akadtak olyanok is, akik szerint „Németország válla elég széles” a feladathoz, sőt, valaki az egész EU-t is újjászervezné, csak hogy mehessünk háborúzni.
Az európai biztonságpolitika kapcsán az európai hadsereg létrehozása mellett érvelt, és újfent hangsúlyozta:
Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk” Ukrajnába.
Hozzátette:
„Számomra az lenne a megvalósult álmom, hogy megmutassuk: ott állunk, együtt, az ukrán barátaink mellett, hogy közösen védjük a szabadságot és a demokráciát.”
Weber a beszéde végén politikai „kulcsküzdelemnek” nevezte, hogy az EPP hagyja-e, hogy a „szélsőségesek” – tehát az Európai Parlament jobboldali frakciói, élükön a Patrióták Európáért pártcsaláddal –
még egyszer szétvághassák a nemzeti és az európai identitást (...); ez a záloga annak, hogy megnyerjük a jövőt”.
A brüsszeli vezetők a kezdetek óta élesen támadják az Orbán Viktor által életre hívott európai pártcsaládot, de hiába próbálják „elföldelni” őket, már új szelek fújnak Európában.
A pártelnök arra is kitért, hogy szerinte az Európai Unió külpolitikai cselekvőképességét az egyhangúság követelménye bénítja. Példaként említette, hogy az Egyesült Államok venezuelai beavatkozását elítélő közös nyilatkozatot „Orbán blokkolta”.
A megoldás szerinte a többségi döntéshozatal kiterjesztése lenne, és felvetette azt is, hogy akár egy „Schengen-szerű” külön megállapodással kellene előre haladni, „ha ez Orbánnal nem lehetséges”. Emellett ismét azt javasolta, hogy
a jövőben egyesítsék egy pozícióban az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki posztját, hogy „a külügy és a kereskedelem egy kézben” összpontosuljon.
Az EPP elnöke szerint nem engedhetik meg, hogy a magyar miniszterelnök „túszul ejtse” az Európai Uniót.
A védelemről beszélve Weber „személyes megfigyelésének” nevezte, de kimondta: szerinte eljött az idő „egy európai védelmi pillér”, sőt „az európai hadsereg felé vezető út” építésére. Ukrajna esetében pedig úgy fogalmazott: ha békefázis jön, a biztosítékot adó erőknek „európai zászlóval a vállukon” kellene megjelenniük.
A teljes beszéd itt tekinthető meg:
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP