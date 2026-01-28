Újabb tervet eszelt ki Manfred Weber Orbán ellen – elnököt ültetne az EU élére a politikus

– tette hozzá. Weber egyben az EU további bővítését is sürgette. „A nyugat-balkáni államok, Moldova és Ukrajna beletartoznak egy egyesült Európába” – mondta, hozzáfűzve, hogy Grönland és Izland is érdeklődést mutat az európai integráció iránt.

Az EPP politikusa az euró- és schengeni megállapodások mintájára új európai uniós szerződést javasolt kidolgozni a közös kül- és biztonságpolitika számára. „Az európai szerződések által az egyhangú döntéshozatal elvéhez vagyunk kötve a külpolitikában” – nehezményezte, mondván, hogy ez lassítja az uniós döntéshozatalt. „Ezért egy új szerződés híve vagyok, egy szuverenitási szerződésé, amely lehetővé tenné az arra kész államoknak, hogy közösen erősebben együttműködjenek a kül- és biztonságpolitikában” – hangsúlyozta Weber. „Ezzel fordítjuk meg a helyzetet” – jelentette ki.

Akkor Orbán Viktor Magyarországon, vagy Robert Fico Szlovákiában nem tudja majd túszul ejteni az EU-t”

– fejtegette. „Aztán majd inkább magyarázkodniuk kell, hogy hirtelen miért maradtak egyedül” – fűzte hozzá. Az, hogy ez lehetséges, arra az eurózóna és schengeni övezet a példa. „A két projektben nem minden EU-tagállam vesz részt. Most ilyen eljárásra van szükségünk a kül- és biztonságpolitikában” – emelte ki Weber. Reményét fejezte ki, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Friedrich Merz német kancellár is beáll mögé ebben a kérdésben.

(MTI)