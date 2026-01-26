„Nem fizetünk!” – elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa, a héten indul a postázás (VIDEÓ)

Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.

Hidvéghi Balázs hozzátette: „mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt”. A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg.