Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza manfred weber magyar péter magyarország európai néppárt eu orbán viktor

Manfred Weber buktatta le Magyar Pétert: nem lesz semmiféle kormányváltás Magyarországon

2026. február 02. 09:11

Az Európai Néppárt elnöke az Orbán Viktor elleni mestertervével gyakorlatilag elismerte, hogy úgy számol, a következő négy évben is ő lesz a magyar miniszterelnök.

2026. február 02. 09:11
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Spiegelnek adott interjúban sürgeti az EU külpolitikai döntéshozatalának reformját, különösen az egyhangúsági elv eltörlését.

A Tagesschau szemléje alapján a Tisza európai pártcsaládjának vezetője azt mondta,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

így Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem tudná blokkolni a közös uniós álláspontokat.

Csakhogy nyilvánvaló, hogy egy ilyen reformot nem lehet levezényelni áprilisig, azaz Magyar Péter legszorosabb európai szövetségese is úgy számol, hogy még négy évig biztosan Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

 Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2026. február 02. 10:48
Fidesz kampány = Orbán és Lázár háborúval riogat. kevés lesz
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. február 02. 10:38
Lesz még a vétójog "kereskedelempolitikai" kérdés, ahhoz elég a többségi döntés... Hogy jogellenes ???? Klasszikus válasz: "Na és?".
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2026. február 02. 10:32
Szerencsére az EU-ban vannak még egy páran, akik nem igazán érdekeltek a vétó eltörlésében. Pl. szinte az összes kis ország, akik számára egy ilyen fejlemény után semmi esélyük nem maradna az érdekeik képviseletére, mert egyszerűen leszavazzák őket. De most ezek megbújnak Orbán árnyékában.
Válasz erre
3
0
pollip
2026. február 02. 10:31
Freudi elszólás.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!