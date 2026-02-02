Manfred Weber buktatta le Magyar Pétert: nem lesz semmiféle kormányváltás Magyarországon

Erre biztos nem számított Von der Leyen: saját párttársa törölné el a pozícióját
Az EPP elnöke szerint új tisztség kell az EU élére.
Az Európai Néppárt elnöke az Orbán Viktor elleni mestertervével gyakorlatilag elismerte, hogy úgy számol, a következő négy évben is ő lesz a magyar miniszterelnök.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Spiegelnek adott interjúban sürgeti az EU külpolitikai döntéshozatalának reformját, különösen az egyhangúsági elv eltörlését.
A Tagesschau szemléje alapján a Tisza európai pártcsaládjának vezetője azt mondta,
így Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem tudná blokkolni a közös uniós álláspontokat.
Csakhogy nyilvánvaló, hogy egy ilyen reformot nem lehet levezényelni áprilisig, azaz Magyar Péter legszorosabb európai szövetségese is úgy számol, hogy még négy évig biztosan Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke.
Ezt is ajánljuk a témában
Az EPP elnöke szerint új tisztség kell az EU élére.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.