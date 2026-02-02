Kitálalt a bántalmazott férfi: nyíltan elmondta, mit tettek vele a Tisza-szimpatizánsok

A nagy port felkavaró mondata után – ahol a magyar társadalom tartalékainak nevezte a cigányokat – a gyöngyösi Lázárinfót bekiabálások és a miniszter lemondását követelő rigmusok zavarták meg. Lázár János már akkor is azt mondta, hogy fizetett provokátorokról volt szó, akiket odavezényeltek, hogy balhét csináljanak, de pár nappal később be is bizonyosodott mindez – emlékeztetett a Blikk.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő elutazott Tarnazsadányba, ahol megtudta: valóban szervezett, fizetett akcióról volt, amit egy Tisza-aktivista irányított.