Kitálalt a bántalmazott férfi: nyíltan elmondta, mit tettek vele a Tisza-szimpatizánsok

Kimutatták a foguk fehérjét Magyar Péter szimpatizánsai: megvertek egy romát
„El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba” – árulta el a sértett.
A nagy port felkavaró mondata után – ahol a magyar társadalom tartalékainak nevezte a cigányokat – a gyöngyösi Lázárinfót bekiabálások és a miniszter lemondását követelő rigmusok zavarták meg. Lázár János már akkor is azt mondta, hogy fizetett provokátorokról volt szó, akiket odavezényeltek, hogy balhét csináljanak, de pár nappal később be is bizonyosodott mindez – emlékeztetett a Blikk.
Pócs János fideszes országgyűlési képviselő elutazott Tarnazsadányba, ahol megtudta: valóban szervezett, fizetett akcióról volt, amit egy Tisza-aktivista irányított.
A férfi maga is ott volt Gyöngyösön a rendzavaráson a romákkal, így tudja, miről beszél.
Elmondta, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki lelkesen kiáll Magyar Péter mellett, sőt nemcsak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezérével, de még ajándékot is vitt neki. Rácz Richárd szerint Magyar Péter embere 20 ezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek őrjöngeni vele Lázár János eseményére.
Az esetről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is beszámolt:
Rácz Richárdot később megtámadták. A férfi állítása szerint Csík lánya és veje vasárnap este támadta meg.
„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek” – árulta el a sértett a lapnak.
„A polgármester rendőröket küldött a segítségemre, akik elvittek Hevesre kihallgatásra. Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről” – mondta a férfi a Blikknek.
