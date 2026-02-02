Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt Rácz Richárd liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék baloldal

Kitálalt a bántalmazott férfi: nyíltan elmondta, mit tettek vele a Tisza-szimpatizánsok

2026. február 02. 15:22

„El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba” – árulta el a sértett.

2026. február 02. 15:22
null

A nagy port felkavaró mondata után – ahol a magyar társadalom tartalékainak nevezte a cigányokat – a gyöngyösi Lázárinfót bekiabálások és a miniszter lemondását követelő rigmusok zavarták meg. Lázár János már akkor is azt mondta, hogy fizetett provokátorokról volt szó, akiket odavezényeltek, hogy balhét csináljanak, de pár nappal később be is bizonyosodott mindez – emlékeztetett a Blikk.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő elutazott Tarnazsadányba, ahol megtudta: valóban szervezett, fizetett akcióról volt, amit egy Tisza-aktivista irányított.

A férfi maga is ott volt Gyöngyösön a rendzavaráson a romákkal, így tudja, miről beszél.

Elmondta, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki lelkesen kiáll Magyar Péter mellett, sőt nemcsak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezérével, de még ajándékot is vitt neki. Rácz Richárd szerint Magyar Péter embere 20 ezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek őrjöngeni vele Lázár János eseményére.

Az esetről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is beszámolt:

Rácz Richárdot később megtámadták. A férfi állítása szerint Csík lánya és veje vasárnap este támadta meg.

„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek” – árulta el a sértett a lapnak.

„A polgármester rendőröket küldött a segítségemre, akik elvittek Hevesre kihallgatásra. Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről– mondta a férfi a Blikknek.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

makapaka2
2026. február 04. 13:00
Csak MP szeretetországát építgették.
Reszelő Aladár
2026. február 03. 15:56
Nem akkora baj, hogy előjött ez a téma. Mindkét oldal megmutathatja, mit tud nyújtani a cigányságnak: - az egyik munkát, tanulást, megélhetést, becsületet - a másik 20.000 forintot, benzinpénzt és balhét Ha a cigányság most is a Fidesz mellett dönt, akkor lesz folytatás. Ha hagyják magukat átverni, akkor megy a segély és ennyi.
hajni38
2026. február 03. 07:53
A 650-670 ezres hazai cigány létszámhoz. A cigány teljes termékenységi arányszám hazánkban a KSH adatai szerint erőteljesen csökken, míg 1995-ben 3,0 körüli, 2005-ben 2,42, 2010-ben 2,33 és 2016-ban már csak 2,1. Azóta már ennyi sincs. A cigányszocpol 2010-ben eltörölve, a 2008 óta nem emelt családi pótlék ivartalanítva lett, pótlék helyett adókedvezmény erősítése, a családtámogatások munkához, iskolai végzettséghez, sőt a CSOK esetében büntetlen előélethez kötése, illetve a tömeges kivándorlásuk megtette a magáét.
Szerintem
2026. február 02. 21:11
A tiszafostos már cigány verésre is korlátlanul költheti az EU adófizetők közpénzét, hogy egyetértő mosolyt varázsoljon Ursula, Weber pofájára. "Európai értékek" Hitler, Sztálin, tiszafostos módra.
