Kamera elé állt a férfi, akit tisza-szimpatizánsok bántalmaztak súlyosan – mutatjuk a jegyzőkönyvet is (VIDEÓ + FOTÓ)

Kitálalt a bántalmazott férfi: nyíltan elmondta, mit tettek vele a Tisza-szimpatizánsok
„El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba” – árulta el a sértett.
Kitálalt a megvert férfi.
Újabb videót tett közzé Pócs János, amiben megszólaltatta a tisza-szimpatizánsok által bántalmazott férfit.
„El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba” – árulta el a sértett.
A fideszes országgyűlési képviselő mindenek előtt leszögezte: „kiállunk minden magyarért, akit oktalan bántanak és támadásnak tesznek ki”, majd megkérdezte a sértettet, hogy mi is történt pontosan. A férfi elmondta, hogy miután vasárnap este besötétedett, Csík Miklós (tiszás aktivista, aki a megvert férfi szerint lefizette a gyöngyösi Lázárinfón balhézó bűnözőket – szerk.) veje és a lánya megtámadták őt, rugdosták, majd beakarták tuszkolni egy autóba.
Nem ingyen mentek őrjöngeni.
Biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő se veled, se mással, hogy valakit bánatnak azért, mert elmondja az őszinte, igaz véleményét. Nem fordulhat elő, hogy tiszás bűnözők úrrá legyenek valakin – nyugtatta a Pócs János a férfit.
Csík Miklós tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.
„Ez történik a „szeretország” jegyében. Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra!" – üzente a képviselő.
Pócs János az esetről készül jegyzőkönyvet is mellékelte a videóhoz:
Képernyőkép: Facebook/Pócs János