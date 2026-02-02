Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lázárinfó pócs jános csík miklós

Kamera elé állt a férfi, akit tisza-szimpatizánsok bántalmaztak súlyosan – mutatjuk a jegyzőkönyvet is (VIDEÓ + FOTÓ)

2026. február 02. 19:54

Kitálalt a megvert férfi.

2026. február 02. 19:54
null

Újabb videót tett közzé Pócs János, amiben megszólaltatta a tisza-szimpatizánsok által bántalmazott férfit.

Ezt is ajánljuk a témában

A fideszes országgyűlési képviselő mindenek előtt leszögezte: „kiállunk minden magyarért, akit oktalan bántanak és támadásnak tesznek ki”, majd megkérdezte a sértettet, hogy mi is történt pontosan. A férfi elmondta, hogy miután vasárnap este besötétedett, Csík Miklós (tiszás aktivista, aki a megvert férfi szerint lefizette a gyöngyösi Lázárinfón balhézó bűnözőket – szerk.) veje és a lánya megtámadták őt, rugdosták, majd beakarták tuszkolni egy autóba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő se veled, se mással, hogy valakit bánatnak azért, mert elmondja az őszinte, igaz véleményét. Nem fordulhat elő, hogy tiszás bűnözők úrrá legyenek valakin – nyugtatta a Pócs János a férfit. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez történik a „szeretország” jegyében. Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra!" – üzente a képviselő.

Pócs János az esetről készül jegyzőkönyvet is mellékelte a videóhoz:

 

Képernyőkép: Facebook/Pócs János

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. február 02. 20:37
A "jó" lábára támaszkodik a botjával. 🤣🤣🤣🤣🤣 Ez csak az agymosott, nyálfröcsögő birka fideszektásoknak nem tűnik fel mekkora ordító kamu.
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. február 02. 20:31
Jogos elvárás, hogy az ügynek súlyos és elkerülhetetlen jogi következményei legyenek. A „megvédünk” üres frázis, önmagában semmit sem ér. Ebben az ügyben kizárólag jogi úton lehet és kell elégtételt szerezni Ricsinek.
Válasz erre
1
1
74bro
•••
2026. február 02. 20:31 Szerkesztve
Lázár verte meg, Orbán megrugdosta, majd egy fideszes pap megerőszakolta. Ezután kapott egy uradalmatt Felcsúton, 2000 jobbággyal, ezért hazudik. Teljesen mindegy, mi történik, a tiszaszektások megmagyarázzák. És sokan mindent elhisznek...
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2026. február 02. 20:26
Annyira zavaros és időnként kiáltóan ellentmondásos a történet, hogy nem is csodálkozom, hogy a Fidesz Pócs Jánost bízta meg a menedzselésével. :))))
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!