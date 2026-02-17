Ft
Egy szempillantás alatt kiderült minden titok: visszavonul az egyik csúcsminiszter (VIDEÓ)

2026. február 17. 09:48

Komoly munkát végzett.

2026. február 17. 09:48
null

A Lázárinfó battonyai állomásán szóba került egyebek mellett Pintér Sándor visszavonulása is.

Az építési és közlekedési miniszter egyik válaszában rögtön leszögezte, hogy a 77 éves belügyminiszter már rég nyugdíjba vonulhatott volna.

Lázár János szerint a bűncselekmények számának csökkenése a belügyminiszter érdeme is.

A tárcavezető közölte, hogy Pintér Sándorról csak jót tud mondani, és szerencse, hogy a nyugdíjas korú belügyminiszter vállalta a 2022–26-os ciklust. Lázár János elárulta, hogy 2026-ban vonul nyugdíjba Pintér Sándor.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Perczel Éva
2026. február 17. 11:46
Az tetszik, hogy minél nagyobb ganéságot követ el Agyar a Ti-sza Árt kommandója annal nagyobb vehemenciával gyalázkodik!
Válasz erre
0
0
sciohyper
•••
2026. február 17. 10:52 Szerkesztve
Lázár még elég sok kárt okozhat, hasonlóan a korábbi "mindenki annyit ér, amennyije van", vagy a legutóbbi WC-tisztítós cigányos mondókájához, mert nem gondolkozik előre, hogy mit tud az ellenfél belőle kihozni. Itt van pl. a legutóbbi, battonyai utolsó mondatai: "Egy bekiabálásra reagálva Lázár János közölte: „Magyar Péter is kap pénzt mint EP-képviselő. Én fizettem korábban. Azoknál a vállalatoknál dolgozott, amelyek hozzám tartoztak. A felesége eljött hozzám, azt mondta, az ő férjének minimum 3 milliót kell keresnie. Valaki így élt és így boldogult. A felesége kijárt neki egy fizető állást, minisztertársam és kollégám volt, mit mondhattam volna?” Hogy mit, kedves János? Hát pl. azt, hogy "no the f.cking way". vagy,pl. kicsit visszafogottabban, hogy "de miért is, kedves Judit???" Pont az a baj, hogy ilyen megtörténhetett!!!! És vajon hány ilyen volt/van még??? Nem most kellene ezeket kiteregetni, elég nagy baj/bűn, hogy ilyen megtörtént!!!
Válasz erre
2
2
Galerida
2026. február 17. 10:50
Fenyő János pszichiátereés egyben barátja, ( aki előtte a B:M:-nek dolgozott ) mondta, hogy a rendőrség pontosan úgy működik, mint a maffia. Igaza volt! Ezért nem csukták le Gergényit és ha Pintér kirúgta volna a 2006 őszén állat módra viselkedő sünöket, akkor béna kacsa lett volna az élükön. Kb. tíz éve már nem úúúúútálom és sünözöm őket.....
Válasz erre
0
0
csigabus
2026. február 17. 10:41
Na ez a Lázár is elég kártékony! Amíg csendben volt jobb volt!
Válasz erre
0
4
