Egy szempillantás alatt kiderült minden titok: visszavonul az egyik csúcsminiszter (VIDEÓ)

„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben” – mondta az építési és közlekedési miniszter.
A Lázárinfó battonyai állomásán szóba került egyebek mellett Pintér Sándor visszavonulása is.
Az építési és közlekedési miniszter egyik válaszában rögtön leszögezte, hogy a 77 éves belügyminiszter már rég nyugdíjba vonulhatott volna.
Lázár János szerint a bűncselekmények számának csökkenése a belügyminiszter érdeme is.
A tárcavezető közölte, hogy Pintér Sándorról csak jót tud mondani, és szerencse, hogy a nyugdíjas korú belügyminiszter vállalta a 2022–26-os ciklust. Lázár János elárulta, hogy 2026-ban vonul nyugdíjba Pintér Sándor.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
