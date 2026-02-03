Ft
02. 03.
kedd
magyar péter pócs jános erőszak orbán viktor

Magyar Péter érzi a vesztét: szánalmas módon próbálja a Fideszre kenni a saját emberei által elkövetett brutális erőszakot

2026. február 03. 11:01

Magyar Péter megpróbálta az erőszakot a Fideszre kenni és a sajátjait béketűrésre intő bölcs vezetőként tetszelegni – de ez nagyon kevés lesz a tényekkel szemben.

2026. február 03. 11:01
Csík Miklós Magyar Péter

„Nem ülünk fel a Fidesz keltette erőszaknak és nem engedjük, hogy Orbán Viktorék polgárháborús helyzetbe sodorják a hazánkat. A Fidesz bajban van. Orbán Viktorék úgy érzik, egy eszközük maradt a hatalmuk megtartására: az erőszak és a magyarok egymás ellen fordítása. Arra hívom fel a TISZA több milliós közösségét, hogy bármilyen támadással is találkoztok, maradjatok békések” – írta Facebook bejegyzésében Magyar Péter nem sokkal azután, hogy éppen a tiszához köthető aktivisták erőszakot követtek el.

Ahogy arról korábban írtunk, Pócs János fideszes országgyűlési képviselő nemrég kiderítette:

a tiszások pénzért szerveztek embereket, hogy megzavarják Lázár János gyöngyösi fórumát. 

Súlyos bűncselekmények és fenyegetőzés

A Fidesz később

egy videót tett közzé, amelyben felsorolják az eseményen tomboló, büntetett előéletű provokátorok bűnlajstromát.

A listán súlyos bűncselekmények szerepelnek, többek között:

  • lopás
  • testi sértés
  • csalás
  • zaklatás
  • garázdaság
  • szexuális erőszak

Arról is beszámoltunk, hogy Pócs Jánost, miután utánajárt a provokátorok beszervezésének, videóüzenetben fenyegette meg az a Csík Miklós tiszás aktivista, aki a Lázár fórumát megzavarók között is ott volt. 

Megtámadták a Pócs János informátorát

Nem sokkal később a fideszes képviselő arról számolt be

Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak”.

„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek”árulta el a sértett Blikknek.

„A polgármester rendőröket küldött a segítségemre, akik elvittek Hevesre kihallgatásra. Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről” – mondta a férfi a Blikknek, aki később Pócs János videójában is megszólalt és mesélt a történtekről.

Azóta a Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Tényi István feljelentése nyomán garázdaág miatt indíthat nyomoást a rendőrség.

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a tiszás erőszakot

A történtekről Orbán Viktor is elmondta a véleményét. A miniszterelnök megosztotta Pócs János videóját, melyben leleplezte a Lázárinfón balhézó tiszás bűnözőket

20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!”

– írta a videóhoz Orbán Viktor.

„Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik, választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre” – jelentette ki a miniszterelnök az általa megosztott reakció-videóban.

Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében!”

– figyelmeztetett.

Magyar Péter hiába posztolgat, miután Csík Miklóssal pózolgatott

Magyar Péter mindezek után próbálta meg Facebook-posztjában az erőszakot a Fideszre kenni és a sajátjait béketűrésre intő bölcs vezetőként tetszelegni. Csakhogy Csík Miklós nem egyszerű Tisza-szimpatizáns, ezer szálon kötődik a baloldalhoz és azon belül a Tiszához is. Ahogy mi is megírtuk, Csík korábban a Momentum színeiben polgármester választáson is megmérette magát. De egy jó ideje már Magyar Péter szekerét tolja.

Csík nem is tagadja egy percig sem, mennyire szimpatizál Magyar Péterrel: egész galériányi közös képe van a politikussal. 2025 szeptemberében a Tisza-vezér országjárásakor is szelfiztek egyet Hevesben. A fotóhoz Csík csak annyit írt, hogy „Áradjon!”.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

