Magyar Péter érzi a vesztét: szánalmas módon próbálja a Fideszre kenni a saját emberei által elkövetett brutális erőszakot

Arról is beszámoltunk, hogy Pócs Jánost, miután utánajárt a provokátorok beszervezésének, videóüzenetben fenyegette meg az a Csík Miklós tiszás aktivista, aki a Lázár fórumát megzavarók között is ott volt.

Megtámadták a Pócs János informátorát

Nem sokkal később a fideszes képviselő arról számolt be:

Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak”.

„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek” – árulta el a sértett Blikknek.