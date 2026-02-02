Szorul a hurok: a rendőrséghez kerülhet a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügye

Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)
Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.
Ismert, az esetet leleplező férfit azóta súlyosan bántalmazták.
A Magyar Nemzet úgy értesült,
garázdaság miatt indulhat nyomozás a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében.
Emlékezetes, hogy a gyöngyösi Lázárinfót ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg férfiak. Az ügyben a feljelentést Tényi István tette meg.
A lap azt is felidézte, később be is azonosították a rendezvényen provokálókat: kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és veretes bűnlajstromuk van. Többek között
Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője azt is kiderítette, pénzt fizettek azért, ha valaki elment a tiszásokkal provokálni a Lázárinfóra. Egy férfi azt is elárulta a politikusnak, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki már többször kiállt Magyar Péter mellett, sőt nemcsak közös fotón szerepel a tiszás pártvezérrel, de egyszer még ajándékot is vitt neki.
Magyar Péter embere állítólag húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elkísérték Lázár János eseményére.
„Tarnazsadányban elég nagy a szegénység, azonban Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik” – jegyezte meg Pócs, akit nem sokkal később megfenyegettek az igazság feltárása miatt.
Azóta a Blikk arról is beszámolt, hogy a képviselőnek nyilatkozó férfit megtámadták.
„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek” – árulta el a sértett, Rácz Richárd a lapnak.
Ráczot végül a település polgármestere mentette ki nehéz helyzetéből. Rendőröket küldött a segítségére., akik elvitték Hevesre egy kihallgatásra. „Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről” – ismertette kálváriáját a Blikkel a férfi.
