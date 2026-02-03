Ft
AEK Varga Barnabás Görögország

Súlyos pénzbüntetésről döntött Varga Barnabás főnöke – magyarul morog a volt Fradi-csatár

2026. február 03. 12:27

Az athéni klubelnök az öltözőben intézett beszédet a csapathoz. Nem sok kellett hozzá, hogy Varga első görögországi gólja három pontot érjen.

2026. február 03. 12:27
null

Mint arról beszámoltunk, Varga Barnabás az ötödik mérkőzésén megszerezte első gólját új csapatában, az athéni AEK-ban. A magyar válogatott csatár vasárnap este az 57. percben állt be az Olympiakosz elleni fővárosi bajnoki rangadón, és két perccel később egy szöglet után védhetetlenül fejelt a vendégek kapujába. A rangadó végül 1–1-es döntetlennel ért véget, miután a pireusziak a 106. percben (!) egyenlítettek Mehdi Taremi tizenegyesével. A hazai győzelem tehát elmaradt, ám az athéni klubelnök ennek ellenére nagyvonalú volt övéivel.

Varga
Varga Barnabás fejjel szerezte meg az első gólját Athénban
Fotó: Facebook/AEK.FC.OFFICIAL

Szerencséje van az AEK játékosainak, hogy az elmaradt siker ellenére győztesnek tartja őket Mariosz Iliopulosz klubelnök, így ugyanis nem kell kifizetniük a négyszázezer eurós büntetésüket. Mint ismert, a Görög Kupa negyeddöntőjében elszenvedett kudarc után a klubelnök ekkora összegre, átszámítva mintegy 154.1 millió forintra büntette meg a játékosokat, amelyet csak egyetlen feltétellel kerülhettek el: ha megnyerik soron következő három mérkőzésüket.

Az első kettő össze is jött,

  • a Panathinaikosz és
  • az Aszterasz Tripolisz

ellen nyertek, az Olympiakosz ellen pedig a 106. percig győztesnek tűntek.

Az athéni játékosok spártai katonákat idéző harcossága azonban elnyerte a klubelnök tetszését, aki az találkozó után az öltözőben oldozta fel övéit.

Nincs pénzbírság. Számomra ti győztetek ma. Gratulálok, és nagyon köszönöm. Ne felejtsétek el, hogy gladiátorok vagyunk, és mindvégig harcolni fogunk. Mellettetek leszek, és végül mi leszünk a győztesek”

– fogalmazott Iliopulosz.

Varga Barnabás: Itt legalább moroghatok magyarul

A Ferencváros magyar válogatott csatára télen szerződött Görögországba, most interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben szóba került a klubváltás motivációja, az athéni szurkolótábor és a tőle megszokott, sokszor emlegetett állandó reklamálás is.

Új impulzusra is vágytam, ki akartam magam próbálni egy másik bajnokságban, a görög bajnok egyből ott van a Bajnokok Ligája-alapszakaszban, és a menedzserem, Paunoch Péter segítségével olyan anyagi feltételekkel írhattam alá, amelyek vonzók voltak,

kár lenne ezt tagadni, ez mindenkinek fontos. Októberben a harmincegyediket töltöttem be, ilyen lehetőséget meg akartam ragadni” – fogalmazott Varga, aki azt is hozzátette: „itt tényleg őrültek a szurkolók, megvesznek a futballért, égett a stadion, többször meg kellett állítani a játékot a füst miatt, szóval, emiatt nem szólhattunk a játékvezetőnek, indokolt volt a jelentős hosszabbítás” – utalt az athéni derbi bő negyedórás ráadására.

A játékvezetők az elmúlt néhány szezonban többször büntették sárga lappal Vargát a sokszor emlegetett állandó reklamálásai, egy adott ítélettel szembeni heves felháborodása miatt – nos, a magyar mondatait egyelőre nem értik Görögországban...

Itt legalább moroghatok magyarul, azt csak otthon büntették…

Rengeteg kis ütközést lefújnak, ez furcsa nekem, ehhez is hozzá kell szoknom” – állapította meg a válogatott támadó.

Nyitókép: gazzetta.gr

 

