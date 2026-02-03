Súlyos pénzbüntetésről döntött Varga Barnabás főnöke – magyarul morog a volt Fradi-csatár

– fogalmazott Iliopulosz.

Varga Barnabás: Itt legalább moroghatok magyarul

A Ferencváros magyar válogatott csatára télen szerződött Görögországba, most interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben szóba került a klubváltás motivációja, az athéni szurkolótábor és a tőle megszokott, sokszor emlegetett állandó reklamálás is.

Új impulzusra is vágytam, ki akartam magam próbálni egy másik bajnokságban, a görög bajnok egyből ott van a Bajnokok Ligája-alapszakaszban, és a menedzserem, Paunoch Péter segítségével olyan anyagi feltételekkel írhattam alá, amelyek vonzók voltak,

kár lenne ezt tagadni, ez mindenkinek fontos. Októberben a harmincegyediket töltöttem be, ilyen lehetőséget meg akartam ragadni” – fogalmazott Varga, aki azt is hozzátette: „itt tényleg őrültek a szurkolók, megvesznek a futballért, égett a stadion, többször meg kellett állítani a játékot a füst miatt, szóval, emiatt nem szólhattunk a játékvezetőnek, indokolt volt a jelentős hosszabbítás” – utalt az athéni derbi bő negyedórás ráadására.