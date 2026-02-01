Felrobbant a stadion – megszületett az első Varga-gól Görögországban (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Magyar futballistát ünnepeltek Görögországban. Az AEK Athén a télen szerződtetett Varga Barnabás fejes góljával szerezte meg a vezetést az Olympiakosz elleni rangadón.
Varga Barnabás az ötödik mérkőzésén megszerezte első gólját új csapatában, az athéni AEK-ban. A magyar válogatott csatár vasárnap este az 57. percben állt be az Olympiakosz elleni bajnoki rangadón, és két perccel később egy szöglet után védhetetlenül fejelt a vendégek kapujába.
A Ferencvárostól négy és fél millió euróért megvásárolt csatár gólja után az AEK stadionja valósággal felrobbant,
miután a szpíker bemondta a gólszerzőt.
Az AEK végül nem tudta megőrizni az előnyét, az Olympiakosz a 106. percben (!) egyenlített Mehdi Taremi tizenegyesével.
Vargáék jelenleg vezetik a bajnokságot (45 ponttal), de két közvetlen üldözője, a PAOK (44) és az Olympiakosz (43) is egy meccsel kevesebbet játszott náluk. A Panathinaikosz – amely másfél héttel ezelőtt 1–1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal az Európa-ligában – az ötödik helyet foglalja el 29 ponttal, messze lemaradva a bajnoki címért küzdő együttesektől.
Nyitókép: gazzetta.gr