Olympiakosz AEK Athén Varga Barnabás Görögország

Felrobbant a stadion – megszületett az első Varga-gól Görögországban (VIDEÓ)

2026. február 01. 22:41

Magyar futballistát ünnepeltek Görögországban. Az AEK Athén a télen szerződtetett Varga Barnabás fejes góljával szerezte meg a vezetést az Olympiakosz elleni rangadón.

2026. február 01. 22:41
null

Varga Barnabás az ötödik mérkőzésén megszerezte első gólját új csapatában, az athéni AEK-ban. A magyar válogatott csatár vasárnap este az 57. percben állt be az Olympiakosz elleni bajnoki rangadón, és két perccel később egy szöglet után védhetetlenül fejelt a vendégek kapujába.

 

A Ferencvárostól négy és fél millió euróért megvásárolt csatár gólja után az AEK stadionja valósággal felrobbant, 

  • a szurkolók görögtüzeket gyújtottak, 
  • és torkuk szakadtából kiabálták háromszor is a magyar futballista vezetéknevét, 

miután a szpíker bemondta a gólszerzőt.

 

 

Az AEK végül nem tudta megőrizni az előnyét, az Olympiakosz a 106. percben (!) egyenlített Mehdi Taremi tizenegyesével.

Vargáék jelenleg vezetik a bajnokságot (45 ponttal), de két közvetlen üldözője, a PAOK (44) és az Olympiakosz (43) is egy meccsel kevesebbet játszott náluk. A Panathinaikosz – amely másfél héttel ezelőtt 1–1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal az Európa-ligában – az ötödik helyet foglalja el 29 ponttal, messze lemaradva a bajnoki címért küzdő együttesektől.

Varga gólja

Nyitókép: gazzetta.gr

 

