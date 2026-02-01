Felrobbant a stadion – megszületett az első Varga-gól Görögországban (VIDEÓ)

Az AEK végül nem tudta megőrizni az előnyét, az Olympiakosz a 106. percben (!) egyenlített Mehdi Taremi tizenegyesével.

Vargáék jelenleg vezetik a bajnokságot (45 ponttal), de két közvetlen üldözője, a PAOK (44) és az Olympiakosz (43) is egy meccsel kevesebbet játszott náluk. A Panathinaikosz – amely másfél héttel ezelőtt 1–1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal az Európa-ligában – az ötödik helyet foglalja el 29 ponttal, messze lemaradva a bajnoki címért küzdő együttesektől.

Varga gólja

