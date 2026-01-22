Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában

Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül – ezt várják a ferencvárosi legendák a tavasztól
Nem sokon múlott a győzelem. A Fradi a hajráig vezetett.
A Ferencváros idehaza 1–1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosszal a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 7. fordulójában. A Fradi ezzel az eredménnyel megtartotta veretlenségét, valamint továbbra is nyolcaddöntőt érő pozícióban, a hetedik helyen áll.
Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 7. forduló
Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17879 néző. Vezette: Balakin (ukrán)
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemakers, Szalai G. (Madarász, 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 73.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
Panathinaikosz: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Touba – Renato Sanchez (Zaruri, 74.), Kiriakopulosz (Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez.
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)
Az év első tétmérkőzését játszotta a Ferencváros, és ez egy kicsit meg is látszódott a mérkőzés elején. A Panathinaikosz – amelynek ez már a negyedik tétmeccse volt az idényben – Facundo Pellistri révén a 11. percben ziccerbe került, de a Manchester United korábbi futballistája fölé bombázott.
A félidő közepéig a görög csapat tűnt az aktívabbnak, több szöglete és beadása is volt, de a Fradi utána átvette a kezdeményezést. Ahogy közeledett a szünet, úgy alakított ki egyre nagyobb helyzeteket, Levinek több kapura lövése is volt. Gólt azonban nem láthattunk.
A szünet után Gróf Dávidnak több nagy védést is be kellett mutatnia, aztán a Ferencváros büntetőt kapott. A labda mögé Bamidele Yusuf állt, és a bal sarokba gurított (1–0).
Úgy tűnt, a Fradi ezt a mérkőzést is megnyeri, de a 86. percben egy picit a semmiből Anasz Zaruri egyenlített, nagyjából 16 méterről lőtte ki elemi erővel a rövid sarkot (1–1). A legvégén a görög csapat akár meg is nyerhette volna a mérkőzést, de a szabadrúgásuk levágódott a sorfalról.
A döntetlen azt jelenti, hogy a Ferencváros hét meccs után is veretlen maradt az Európa-ligában, ráadásul még mindig a nyolcaddöntőt érő első nyolc hely egyikén, a hetedik helyen áll.
A Ferencváros a szokásos, zöld-fehér mezében, míg a Panathinaikosz fekete szerelésben látható. A vendégek kezdték a mérkőzést.
Készültek a Fradi-drukkerek
Érdekesség, hogy a kora esti mérkőzések után a Fradi még egy hellyel előrébb került, az ötödik helyen áll, míg a vendégek visszacsúsztak a 17. pozícióba.
A 9. percben ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást a Fradi, de Kanikovszki beadása hosszúnak bizonyult. Két perccel később óriási helyzetbe kerültek a vendégek, de Pellistri – aki korábban a Manchester Unitedben is játszott –, közelről fölé vágott. Az első negyedóra végén a Fradi is közel járt a gólhoz, de a középre tett labdára remekül vetődött ki Lafont. A 21. percben egy kicsit beszorult a Fradi, a görög csapat több szögletet is elvégezhetett, és több beadással is próbálkozott.
A 28. percben Pellistri ugrott ki, de hosszan tolta meg a labdát, így Gróf rávetődhetett. Ebben is benne volt a gólveszély. Nem sokkal később egy oldalszabadrúgás után Swiderski fejelhetett, de alaposan eltévesztette a célt. A túloldalon egy zsép akció végén Levi lövését blokkolták a védők. Aztán Yusuf fejelhetett, de ez sem volt sikeres (hiányzott most a Fradinak egy Varga Barnabás...). Utána Levi testcselek után ismét lőtt, a labda nem sokkal ment mellé. Egyre jobban játszik a Ferencváros! Egy sarokrúgás után Raemakers is tüzelt, de ebből sem született gól.
Véget ért az első félidő! 0–0
A Fradi kezdte a második félidőt. A magyar csapat kezdett aktívabban, szögleteket végezhetett el, aztán a másik oldalon Bakaszetasz lőtt távolról.
Az 54. percben Grófnak kellett nagyot vetődnie, és egy szép keresztbenyúlással kivédte Palmer-Brown sarokba tartó lövését. Két perccel később ismét a magyar kapus hárított vetődre, ezúttal egy fejest kellett neki. Ezek most a Panathinaikosz pillanatai.
Az 58. percben a Fradi tizenegyest kapott, legalábbis a játékvezető befújta, majd a partjelző jelzésére lest fújt. A kapus szabálytalanságát valóban les előzte meg, de előtte egy vendégjátékos már kezezett, így a VAR-vizsgálat után mégis megkapta a büntetőt az FTC (az uktán bírót ki se hívták, hogy nézze vissza). A labda mögé Yusuf állt, és a bal sarokba gurított (1–0).
Jelen pillanatban a Fradi a 4. helyen áll a tabellán.
A Panathinaikosz próbál menni az egyenlítésért, de az FTC fegyelmezetten játszik.
Raemakers kapott labdaelrúgásért sárga lapot, ez pedig azt jelenti, hogy nem játszhat a Nottingham Forest ellen. A 81. percben ismét veszélyeztetett a Fradi, de nem sikerült bekotorni a labdát. Nem sokkal később a csereként beállt Joseph vette célba a kaput, de erőtlen volt a lövése.
A 86. percben összejött a vendégeknek az egyenlítés: Zaruri úgy 16 méterről, balról, elemi erővel kilőtte a rövid felsőt (1–1).
A 96. percben megkapta az esély a Panathinaikosz arra, hogy helyzetet alakítson ki, ugyanis oldalszabadrúgáshoz jutott. A beadás nem volt veszélyes, de a vendégek visszaszerezték a labdát, és még jobb helyről harcoltak ki szabadrúgást. Bakaszetasz kapura lőtt, de a labda a sorfalról kivágódott, a játékvezető pedig lefújta a mérkőzést.
1–1
A Ferencváros hat forduló után még veretlen a sorozatban: négy győzelem (Genk, Salzburg, Ludogorec és a Rangers ellen) mellett két döntetlen (a Plzen és a Fenerbahce ellen) a mérlege, amivel a hatodik helyen kezdte meg a játéknapot, és már biztos továbbjutónak számít. Ez lesz a Fradi utolsó hazai mérkőzése az alapszakaszban, az előző hárman hét pontot gyűjtött a Groupama Arénában.
A Panathinaikosz a zöld-fehérekhez képest négy ponttal van lemaradva, így tízzel a 15. helyen áll. Ebből hatot idegenben szerzett, az otthonától távol két győzelem és egy Feyenoord elleni vereség a mérlege.
A Fradi kapcsán meg kell említeni a két nagy távozót, Tóth Alexet és Varga Barnabást. Előbbi a legdrágábban eladott NB I-es futballista lett, 12 millió euró plusz bónuszokért távozott az angol Premier League-ben szereplő AFC Bournemouthhoz, míg utóbbi 4,5 millió euróért igazolt a görög AEK Athénhoz – az ő pótlásuk hangsúlyos feladattá vált. Az újonnan érkezők mindenesetre még nem bevethetők a nemzetközi porondon – az El-re nevezett keret frissítésére az alapszakasz befejeztével lesz lehetőség.
Bánki József, Telek András és Sowunmi Thomas nyilatkozott a Mandinernek.
A magyar csapat az utolsó fordulóban majd az angol Nottingham Foresthez látogat, és előzetesen ez a meccs tűnik az alapszakaszban a legnehezebbnek.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA