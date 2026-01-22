Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában

A félidő közepéig a görög csapat tűnt az aktívabbnak, több szöglete és beadása is volt, de a Fradi utána átvette a kezdeményezést. Ahogy közeledett a szünet, úgy alakított ki egyre nagyobb helyzeteket, Levinek több kapura lövése is volt. Gólt azonban nem láthattunk.

A szünet után Gróf Dávidnak több nagy védést is be kellett mutatnia, aztán a Ferencváros büntetőt kapott. A labda mögé Bamidele Yusuf állt, és a bal sarokba gurított (1–0).

Úgy tűnt, a Fradi ezt a mérkőzést is megnyeri, de a 86. percben egy picit a semmiből Anasz Zaruri egyenlített, nagyjából 16 méterről lőtte ki elemi erővel a rövid sarkot (1–1). A legvégén a görög csapat akár meg is nyerhette volna a mérkőzést, de a szabadrúgásuk levágódott a sorfalról.

A döntetlen azt jelenti, hogy a Ferencváros hét meccs után is veretlen maradt az Európa-ligában, ráadásul még mindig a nyolcaddöntőt érő első nyolc hely egyikén, a hetedik helyen áll.