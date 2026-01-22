Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül – ezt várják a ferencvárosi legendák a tavasztól

A Ferencvárosi Torna Club a hatodik helyen áll az Európa-ligában, és jó esélye van arra, hogy egyenes ágon kiharcolja a nyolcaddöntőbe kerülést – ehhez az első nyolcban kell végeznie a tabellán. Az utolsó két mérkőzést a görög Panathinaikosszal itthon és az angol Nottingham Foresttel idegenben vívja – Bánki József szerint a Groupama Arénában rendezett összecsapás lesz a kulcsfontosságú.



„Nagyon bízom abban, hogy meglesz egyenes ágon a nyolcaddöntő, mert a Panathinaikosz nincs a legjobb formában, nem a tradícióinak, hagyományainak megfelelően szerepel. Rafa Benítez személyében nagyon jó edzője van, jó játékosai is, de legutóbb például kaptak egy négyest az AEK Athéntól. Ha ezt a meccset megnyeri a Fradi, akkor az első nyolcban lehet. Erre az idény előtt az elnökünkön, Kubatov Gáboron kívül senki sem gondolt volna. Ő azonban hitt benne. Karácsonykor mindig találkozunk, mondtam is neki a legutóbb, hogy nekem a bajnoki cím a legfontosabb. Fölnézett az égre, majd ezt mondta: »Tudod, Dodi, a Mendilibar odament az Olympiakoszhoz, amikor mélyebben voltak, mint mi, aztán később megnyerték a Konferencia-ligát. Mi is nyerni fogunk«. Ő, Kubatov egy ilyen ember” – jelentette ki.

Telek András is egyetért azzal, hogy a könnyebbik mérkőzés a csütörtöki lesz, egy újabb győzelem pedig fantasztikus lenne.

Sowunmi Thomas is nagyon szurkol annak, hogy minél messzebbre jusson Európában a Ferencváros, a zöld-fehérek menetelése a magyar focinak is jót tenne, pláne annak ismeretében, hogy a magyar válogatottnak nem lesz ott a világbajnokságon.

„Szeretném, ha az FTC megnyerné a bajnokságot, bár el kell ismerni, hogy az ETO nagyon jó formában van. Ha az őszből indulunk ki, akkor nehéz dolgunk lesz, de ha jól sikerült a felkészülés, akkor összejöhet az újabb bajnoki cím.”

Mindhárman hiszik, hogy elég mély a Fradi kerete ahhoz, hogy mindkét frontot helytálljon, és akár egyenes ágon bejusson az El nyolcaddöntőjébe.

Elég bő a keret, sok minőségi játékos van. Keane-mesternek van lehetősége rotálni, csak mindig a megfelelő csapatot kell felküldenie a pályára”

– hangsúlyozta Sowunmi.

A bajnoki cím szempontjából a legnagyobb riválisnak nem meglepő módon a Ferencvárost 18 forduló után egy ponttal megelőző, listavezető győri ETO FC-t tartják. Ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy az FTC a tavaszi szezonban mindig jobban szerepel.

Bánki elárulta, az NB I-ben elszenvedett négy hazai vereséget nagy pofonként élte meg, de hiszi, hogy Robbie Keane vezetőedző rendet tesz. Szerinte az ír szakember a stábjával együtt nagyszerű munkát végez, remekül összetartja az öltözőt és jól kezeli a játékosokat. Telek is úgy véli, hogy nem lehet panasz a trénerre, a csapat az El-ben kiválóan teljesít, az pedig, hogy a bajnokságban nem vezet, még nem életbevágó, úgyhogy meg van elégedve Keane munkájával. Sowunmi is azon a véleményen van, hogy a nemzetközi eredmények mellette szólnak, ugyanakkor ő azért sokszor kritikus vele.

A Ferencváros csütörtökön 21 órakor fogadja a Panathinaikoszt az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.

