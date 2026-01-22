Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül – ezt várják a ferencvárosi legendák a tavasztól

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával
Révbe ért a magyar tehetség.
Bánki József, Telek András és Sowunmi Thomas nyilatkozott a Mandinernek. A Ferencváros egykori kiváló labdarúgói a nagy távozók mellett a csapat NB I-es szerepléséről és az Európa-ligáról is beszéltek.
A Ferencváros labdarúgócsapata számára már csütörtökön elrajtol a tavaszi szezon. A Fradi az NB I-ben a második helyen áll, az Európa-liga alapszakaszában pedig veretlenül a hatodik helyet foglalja el, és ha a nyolcadik forduló után is a legjobb nyolcban lesz, egyenes ágon bejut a nyolcaddöntőbe. A zöld-fehérek előtt álló feladatokról, valamint Varga Barnabás és Tóth Alex távozásáról egykori kiváló FTC-futballistákat kérdeztünk.
Mint ismert, a 20 éves Tóth Alex végül az angol AFC Bournemouth játékosa lett. A Premier League-ben szereplő együttes nem is olyan régen a szintén magyar válogatott Kerkez Milost is foglalkoztatta, majd továbbadta a Liverpoolnak. A Fradi ikonja, Bánki József az angol futball nagy rajongója és rendszeresen dolgozik szakértőként PL-meccseken a televízióban. Úgy véli, Tóth Alex a legjobb helyre került.
„Én nagyon örülök neki. Minden héten látom a Bournemoutht, amely előszeretettel foglalkoztat fiatal játékosokat és nagyon bízik is bennük. Andoni Iraola személyében egy rendkívül felkészült edzője van, aki nagyon szeret fiatalokkal együtt dolgozni. Én ezt Ali részéről egy rendkívül jó választásnak tartom, és bízom benne, hogy megállja a helyét” – fogalmazott Bánki József, aki nagyon jó kapcsolatot ápol Tóth Alex családjával.
Én úgy tudom, hogy Alex Scott helyére igazolták a középpályára, aki már régóta ott van. Ez a klub részéről egy abszolút átgondolt lépés volt, Ali biztosan játszani fog, és nem perememberként számítanak rá. Fel fogják őt építeni.
Szoboszlai Dominiknak is kellett idő, amíg felvette a Premier League ritmusát. Ez a világ legerősebb bajnoksága, egy dzsungelharc, képzett futballistákkal teli küzdelem, minden labdáért ádáz élet-halál csata dúl” – jelentette ki a 63 éves szakember.
„Én gyerekkora óta ismerem őt, még mikor a Fradi serdülő U10-es csapatában játszott, és látom, hogy mit tud. Tisztában vagyok vele, hogy képes lesz megállni a helyét a Premier League-ben, amihez kell némi szerencse, és hogy a sérülések elkerüljék. A párharcok ott más intenzitásúak lesznek, mint az NB I-ben és a magyar közegben, de
Ali olyan képességekkel rendelkezik a labdaszerzés, a passzok és a periférikus látás terén, amellyel kevesen. Nagyon magas a játékintelligenciája és pontosan ezért fogja megállni a helyét.”
Bánki arról is beszélt, hogy Tóth Alexet nagyon támogató légkör veszi körül, a szülei mellett menedzsere, Papp Bence is a legjobbat kereste neki, nagyszerű munkát végzett, végig a játékos érdekeit tartotta szem előtt.
Ezzel az átigazolással mindenki nyert:
Bánki szerint a Ferencvárosnak nehéz lesz őt pótolnia, már csak a fiatalszabály miatt is.
A Cseresznyések – ez a Bournemouth beceneve Angliában – értenek ahhoz, hogy kitermeljék a jó játékosokat. A közelmúltban nagy pénzért értékesítették Kerkez Milos mellett (46,9 millió euró) Ilya Zabarnyit (63 millió euró, PSG), Dean Huijsent (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarát (42,8 millió euró, Brentford), legutóbb pedig Antoine Semenyót (72 millió euró, Manchester City) is. Az ilyen játékosokat rendszerint fiatalon szerzik meg, és még fiatalon, még több pénzért adják tovább.
Bánki szerint a folyamatosság jellemzi a Bournemoutht, és ezért is volt ez a klub nagyon jó választás Tóthnak. Mindazonáltal meg kell szoknia a közeget, mert amekkora álmot jelent a PL, akkora feladat is megfelelni ott.
„Ha egy kis izmot rátesznek, fizikálisan átveszi a ritmust, akkor biztos vagyok benne, hogy megállja a helyét. A Fradinak viszont nagyon fog hiányozni.”
A FTC egykori remek védője, Telek András is örül annak, hogy Tóth Alex a Bournemouthhoz került, de a Varga Barnabás-transzfert is üdvözli. A magyar válogatott csatár 31 évesen 4,5 millió euróért igazolt a görög AEK Athénhoz.
„Sok sikert kívánok nekik! Az egy természetes dolog, hogy egy játékos jobb bajnokságba, jobb lehetőségek közé szeretne kerülni. Bízom benne, hogy a feljebb lépésük a magyar válogatott fejlődését is magával hozza.
Értelemszerűen Alexben nagyobb potenciál van, egy nap még ennél magasabban jegyzett csapathoz kerülhet, és remélem, hogy ez sikerül is neki. Minden futballistának az a vágya, hogy minél magasabb szinten játszhasson, akár még a BL-t is megnyerje”
– fogalmazott az 55 éves Fradi-legenda. Hozzátette:
Az angol bajnokság tökéletes következő lépés Alexnek. Mivel nem egy topcsapathoz került, így legalább többet fog tudni játszani, és tovább tudja fejleszteni a képességeit.”
A szintén korábbi magyar válogatott FTC-támadót, Sowunmi Thomast Varga Barnabásról kérdeztük.
„Egyrészt örülök a Barninak, mert megérdemli, másrészről meg sajnálom, hogy elment, mert egy értékes tagját veszítette el a Ferencváros. Mindig lehetett rá számítani a kapu előtt, de ezért csapat a csapat, mert most másnak át kell tudnia venni ezt a szerepet. Mindenesetre nagy érvágás az elvesztése.”
Bánki Vargáról is elmondta a véleményét, szerinte a csatár mindenki oldaláról a legjobb pillanatban ment el, a Fradi például ennyi pénzt már nem igen kapott volna érte később.
„Ez egy jó üzenet az érkezőknek, hogy a Fradiból tovább lehet lépni erősebb bajnokságokba, akár még az elitbe is, mint Tóth Ali esetében.”
Abban mindhárman egyetértettek, hogy a többi NB I-es klub nem szívesen ad el játékost a Fradinak, nem szívesen erősíti a riválist. Sowunmi szerint felment most a magyar labdarúgók értéke az élvonalban, de talán nyáron könnyebben megválnak majd tőlük. Telek azt gondolja, ha egy futballista menni akar, a klub pedig anyagilag jól járna közben, akkor nem szabad az üzlet útjába állni.
A Ferencvárosi Torna Club a hatodik helyen áll az Európa-ligában, és jó esélye van arra, hogy egyenes ágon kiharcolja a nyolcaddöntőbe kerülést – ehhez az első nyolcban kell végeznie a tabellán. Az utolsó két mérkőzést a görög Panathinaikosszal itthon és az angol Nottingham Foresttel idegenben vívja – Bánki József szerint a Groupama Arénában rendezett összecsapás lesz a kulcsfontosságú.
„Nagyon bízom abban, hogy meglesz egyenes ágon a nyolcaddöntő, mert a Panathinaikosz nincs a legjobb formában, nem a tradícióinak, hagyományainak megfelelően szerepel. Rafa Benítez személyében nagyon jó edzője van, jó játékosai is, de legutóbb például kaptak egy négyest az AEK Athéntól. Ha ezt a meccset megnyeri a Fradi, akkor az első nyolcban lehet. Erre az idény előtt az elnökünkön, Kubatov Gáboron kívül senki sem gondolt volna. Ő azonban hitt benne. Karácsonykor mindig találkozunk, mondtam is neki a legutóbb, hogy nekem a bajnoki cím a legfontosabb. Fölnézett az égre, majd ezt mondta: »Tudod, Dodi, a Mendilibar odament az Olympiakoszhoz, amikor mélyebben voltak, mint mi, aztán később megnyerték a Konferencia-ligát. Mi is nyerni fogunk«. Ő, Kubatov egy ilyen ember” – jelentette ki.
Telek András is egyetért azzal, hogy a könnyebbik mérkőzés a csütörtöki lesz, egy újabb győzelem pedig fantasztikus lenne.
Sowunmi Thomas is nagyon szurkol annak, hogy minél messzebbre jusson Európában a Ferencváros, a zöld-fehérek menetelése a magyar focinak is jót tenne, pláne annak ismeretében, hogy a magyar válogatottnak nem lesz ott a világbajnokságon.
„Szeretném, ha az FTC megnyerné a bajnokságot, bár el kell ismerni, hogy az ETO nagyon jó formában van. Ha az őszből indulunk ki, akkor nehéz dolgunk lesz, de ha jól sikerült a felkészülés, akkor összejöhet az újabb bajnoki cím.”
Mindhárman hiszik, hogy elég mély a Fradi kerete ahhoz, hogy mindkét frontot helytálljon, és akár egyenes ágon bejusson az El nyolcaddöntőjébe.
Elég bő a keret, sok minőségi játékos van. Keane-mesternek van lehetősége rotálni, csak mindig a megfelelő csapatot kell felküldenie a pályára”
– hangsúlyozta Sowunmi.
A bajnoki cím szempontjából a legnagyobb riválisnak nem meglepő módon a Ferencvárost 18 forduló után egy ponttal megelőző, listavezető győri ETO FC-t tartják. Ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy az FTC a tavaszi szezonban mindig jobban szerepel.
Bánki elárulta, az NB I-ben elszenvedett négy hazai vereséget nagy pofonként élte meg, de hiszi, hogy Robbie Keane vezetőedző rendet tesz. Szerinte az ír szakember a stábjával együtt nagyszerű munkát végez, remekül összetartja az öltözőt és jól kezeli a játékosokat. Telek is úgy véli, hogy nem lehet panasz a trénerre, a csapat az El-ben kiválóan teljesít, az pedig, hogy a bajnokságban nem vezet, még nem életbevágó, úgyhogy meg van elégedve Keane munkájával. Sowunmi is azon a véleményen van, hogy a nemzetközi eredmények mellette szólnak, ugyanakkor ő azért sokszor kritikus vele.
A Ferencváros csütörtökön 21 órakor fogadja a Panathinaikoszt az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.
