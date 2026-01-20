Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával

Véget ért a Tóth Alex-saga: az angol Bournemouth játékosa lett a magyar középpályás / Fotó: MTI/Purger Tamás

A Cseresznyések – ez a Bournemouth beceneve Angliában – értenek ahhoz, hogy kitermeljék a jobbnál jobb játékosokat. Kerkez Milos mellett (46,9 millió euró) szintén drágán értékesítették Ilya Zabarnyit (63 millió euró, PSG), Dean Huijsent (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarát (42,8 millió euró, Brentford), legutóbb pedig Antoine Semenyót (72 millió euró, Manchester City). Ezeket a labdarúgókat rendszerint fiatalon szerzik meg, és néhány idény után óriási haszonnal adják őket tovább.

A Bournemouth 15. helyen áll a Premier League-ben, és a hétvégén azt a Liverpoolt fogadja, amelynek első keretében három magyar, Kerkez, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is szerepel.

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP