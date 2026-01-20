Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával

Véget érhet Tóth Alex kalandja – ezt üzente neki Robbie Keane felesége
Úgy bántak vele, mint Szoboszlai Dominikkel vagy Kerkez Milossal.
Magyar labdarúgótól hangos az angol sportsajtó. A Ferencvárostól távozó 20 éves középpályás, Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett.
Kedden hivatalossá vált: az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth játékosa lett Tóth Alex. A Ferencvárostól távozó 20 esztendős középpályásaz ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok után öt és fél évre írt alá új klubjánál, amely a hírek szerint 12+3 millió eurót fizet érte (mai árfolyamon 4,62-5,78 milliárd forint, utóbbi összeg bónuszokkal együtt értendő). Tóth így minden idők legdrágább, NB I-ből szerződtetett futballistája lesz.
A fiatal tehetség eddig kilenc alkalommal lépett pályára a nemzeti válogatottban, a pályafutását illetően pedig kanyargós utat járt be: korábban nem sok jövőt jósoltak neki a testalkata miatt, ráadásul nem is olyan régen még a másodosztályban focizott, majd az FTC-ben 51 tétmeccsen négy gólig és tizenöt gólpasszig jutott.
A sportág egyik legnagyobb hazai ígéretéért bőven voltak érdeklődők az elmúlt hetekben: szóba hozták többek között
A sajtóban elterjedt, hogy Tóth Alex szerződtetéséhez utóbbi állt a legközelebb, de a római együttes sokallta az érte kért pénzt. Az ifjú középpályás ezért részt vett az FTC spanyolországi edzőtáborába, onnan előbb Budapestre, majd az Egyesült Királyságba utazott magángéppel.
A Cseresznyések – ez a Bournemouth beceneve Angliában – értenek ahhoz, hogy kitermeljék a jobbnál jobb játékosokat. Kerkez Milos mellett (46,9 millió euró) szintén drágán értékesítették Ilya Zabarnyit (63 millió euró, PSG), Dean Huijsent (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarát (42,8 millió euró, Brentford), legutóbb pedig Antoine Semenyót (72 millió euró, Manchester City). Ezeket a labdarúgókat rendszerint fiatalon szerzik meg, és néhány idény után óriási haszonnal adják őket tovább.
A Bournemouth 15. helyen áll a Premier League-ben, és a hétvégén azt a Liverpoolt fogadja, amelynek első keretében három magyar, Kerkez, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is szerepel.
