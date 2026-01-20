Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tóth Alex Fradi Ferencváros Premier League Bournemouth FTC

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával

2026. január 20. 10:03

Magyar labdarúgótól hangos az angol sportsajtó. A Ferencvárostól távozó 20 éves középpályás, Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett.

2026. január 20. 10:03
null

Kedden hivatalossá vált: az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth játékosa lett Tóth Alex. A Ferencvárostól távozó 20 esztendős középpályásaz ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok után öt és fél évre írt alá új klubjánál, amely a hírek szerint 12+3 millió eurót fizet érte (mai árfolyamon 4,62-5,78 milliárd forint, utóbbi összeg bónuszokkal együtt értendő). Tóth így minden idők legdrágább, NB I-ből szerződtetett futballistája lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex kalandos útja: a magyar másodosztálytól a Premier League-ig

A fiatal tehetség eddig kilenc alkalommal lépett pályára a nemzeti válogatottban, a pályafutását illetően pedig kanyargós utat járt be: korábban nem sok jövőt jósoltak neki a testalkata miatt, ráadásul nem is olyan régen még a másodosztályban focizott, majd az FTC-ben 51 tétmeccsen négy gólig és tizenöt gólpasszig jutott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

A sportág egyik legnagyobb hazai ígéretéért bőven voltak érdeklődők az elmúlt hetekben: szóba hozták többek között

  • az angolok közül a Liverpoollal, 
  • a Newcastle-lel, 
  • a Brightonnal,
  • a németektől a Red Bull Leipziggel, 
  • a Leverkusennel,
  • a Borussia Dortmunddal, valamint
  • az egyaránt olasz Juventusszal és 
  • Lazióval is.

A sajtóban elterjedt, hogy Tóth Alex szerződtetéséhez utóbbi állt a legközelebb, de a római együttes sokallta az érte kért pénzt. Az ifjú középpályás ezért részt vett az FTC spanyolországi edzőtáborába, onnan előbb Budapestre, majd az Egyesült Királyságba utazott magángéppel. 

TÓTH Alex, FTC, Bournemouth
Véget ért a Tóth Alex-saga: az angol Bournemouth játékosa lett a magyar középpályás / Fotó: MTI/Purger Tamás

A Cseresznyések – ez a Bournemouth beceneve Angliában – értenek ahhoz, hogy kitermeljék a jobbnál jobb játékosokat. Kerkez Milos mellett (46,9 millió euró) szintén drágán értékesítették Ilya Zabarnyit (63 millió euró, PSG), Dean Huijsent (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarát (42,8 millió euró, Brentford), legutóbb pedig Antoine Semenyót (72 millió euró, Manchester City). Ezeket a labdarúgókat rendszerint fiatalon szerzik meg, és néhány idény után óriási haszonnal adják őket tovább.

A Bournemouth 15. helyen áll a Premier League-ben, és a hétvégén azt a Liverpoolt fogadja, amelynek első keretében három magyar, Kerkez, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is szerepel. 

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Egyasokközül
2026. január 20. 10:36
Gyerünk Alex!Ha nem tojsz be,már nyáron rálicitál valamelyik top 6-os klub!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!