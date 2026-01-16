Megvan Tóth Alex csapata – a Fradi megegyezett a magyar játékos kérőjével

Csak pislogunk! Miközben a Fradi magyarja egyre közelebb a Premier League-hez, törökök ezrei könyörögnek neki: igazoljon inkább Isztambulba
A Sky Sports nagy bejelentést tett. A Fradi és a Bournemouth megegyezett Tóth Alex vételáráról.
A Sky Sports a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Ferencváros és az angol AFC Bournemouth mindenben megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásának ügyében.
A Mandiner korábban már beszámolt arról, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth első számú kérőjévé vált a 20 éves középpályásnak, Tóth Alexnek. Ez az a csapat, amelyben korábban a szintén magyar válogatott Kerkez Milos is szerepelt, méghozzá olyan jól, hogy aztán elvitte a Liverpool.
Az alábbi videóban elhangzottak szerint 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet a Bournemouth a Fradinak.
A hírt Fabrizio Romano transzferguru is megerősítette, és hozzátette, hogy a személyes feltételekről is egyeszség született.
A Bournemouth jelenleg az angol bajnokság 15. helyén áll, de nagyon együtt van a mezőny, hiszen a negyedik Liverpool is csupán három meccsre, kilenc pontra van tőle. Ellenben a már kieső helyen álló, 18. West Ham United 12 pontos távolságban.
A Cseresznyések értenek ahhoz, hogy kitermeljék a jó játékosokat. Kerkez mellett (46,9 millió euró) szintén drágán értékesítették Ilya Zabarnyit (63 millió euró, PSG), Dean Huijsent (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarát (42,8 millió euró, Brentford), legutóbb pedig Antoine Semenyót (72 millió euró, Manchester City). Ezeket a játékosokat rendszerint fiatalon szerzik meg, és még fiatalon sokkal több pénzért adják őket tovább.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA