01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
magyar válogatott Tóth Alex Fradi Ferencváros Bournemouth

Megvan Tóth Alex csapata – a Fradi megegyezett a magyar játékos kérőjével

2026. január 16. 21:11

A Sky Sports nagy bejelentést tett. A Fradi és a Bournemouth megegyezett Tóth Alex vételáráról.

2026. január 16. 21:11
A Sky Sports a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Ferencváros és az angol AFC Bournemouth mindenben megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásának ügyében.

Tóth Alex Kerkes Milos korábbi csapatánál bizonyíthat

A Mandiner korábban már beszámolt arról, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth első számú kérőjévé vált a 20 éves középpályásnak, Tóth Alexnek. Ez az a csapat, amelyben korábban a szintén magyar válogatott Kerkez Milos is szerepelt, méghozzá olyan jól, hogy aztán elvitte a Liverpool.

Az alábbi videóban elhangzottak szerint 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet a Bournemouth a Fradinak.


A hírt Fabrizio Romano transzferguru is megerősítette, és hozzátette, hogy a személyes feltételekről is egyeszség született.

A Bournemouth jelenleg az angol bajnokság 15. helyén áll, de nagyon együtt van a mezőny, hiszen a negyedik Liverpool is csupán három meccsre, kilenc pontra van tőle. Ellenben a már kieső helyen álló, 18. West Ham United 12 pontos távolságban.

A Cseresznyések értenek ahhoz, hogy kitermeljék a jó játékosokat. Kerkez mellett (46,9 millió euró) szintén drágán értékesítették Ilya Zabarnyit (63 millió euró, PSG), Dean Huijsent (62,5 millió euró, Real Madrid), Dango Ouattarát (42,8 millió euró, Brentford), legutóbb pedig Antoine Semenyót (72 millió euró, Manchester City). Ezeket a játékosokat rendszerint fiatalon szerzik meg, és még fiatalon sokkal több pénzért adják őket tovább.

Varga Barnabás után Tóth Alexért is sok pénzt kap a Fradi
Varga Barnabás után Tóth Alexért is sok pénzt kap a Fradi (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

ncorporation
2026. január 16. 21:58
Jobb lesz neki mint Olaszország, a játékostemető. Nemcsak az összes odaszerződő magyar tehetséget tették parkolópályára, Loic Nego (Lajos) francia ifiválogatott, bajnoknak is ott ment tönkre a karrierje.
1
0
pandalala
2026. január 16. 21:57
Optimális választás. Nem biztos h hosszútávon jobban járt volna ha rögtön a Liverpoolba került volna ....
0
0
altona-2
2026. január 16. 21:41
Buziliga, térgyeplő niggerqrwák. Soxerencsét.
0
2
Töki
2026. január 16. 21:21
A legjobb helyre ment.
2
0
