Megvan Tóth Alex csapata – a Fradi megegyezett a magyar játékos kérőjével

A Sky Sports a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Ferencváros és az angol AFC Bournemouth mindenben megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásának ügyében.

Tóth Alex Kerkes Milos korábbi csapatánál bizonyíthat

A Mandiner korábban már beszámolt arról, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth első számú kérőjévé vált a 20 éves középpályásnak, Tóth Alexnek. Ez az a csapat, amelyben korábban a szintén magyar válogatott Kerkez Milos is szerepelt, méghozzá olyan jól, hogy aztán elvitte a Liverpool.