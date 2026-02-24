Ft
„Tízmilliárdok az egyik legkorruptabb rezsimnek” – kegyetlenül nekiment Zelenszkijnek egy szlovák EP-képviselő (VIDEÓ)

2026. február 24. 18:42

Milan Uhrík szerint Brüsszel csak Ukrajnával foglalkozik, és közben magára hagyta a szlovák embereket.

2026. február 24. 18:42
Élesen bírálta Zelenszkijt a szlovák jobboldali Republika párt EP-képviselője, Milan Uhrík. A képviselő felszólalásában hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben Zelenszkij ukrán elnök „nagyon hálátlanul viselkedik”, és hogy nem okoz számára problémát, hogy azoknak az országoknak is ártson, amelyek segítettek megmenteni az ukránokat a háborútól.

A képviselő emlékeztetett, hogy megsemmisítették az északi áramlat gázvezetéket, 2025-ben pedig Szlovákiában is leállították az olajszállítást. „És legyünk objektívek, nem az oroszok kapcsolták le ezeket, hanem az ukránok” – tette hozzá. A képviselő emellett kifogásolta, hogy Brüsszelből senki nem állt ki értük, így mindenki cserben hagyta a szlovák vállalkozókat, mindenki magára hagyta a szlovák embereket.

Ehelyett továbbra is több tízmilliárd eurót öntenek az egyik legkorruptabb rezsimbe

– tette hozzá a képviselő.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Összesen 12 komment

lendvaiildiko
2026. február 24. 20:49
A iii birodalom mesterkedése belerántotta a Magyar Királyságot a világháborúba. Megszállták az országot, A Magyar 2. Hadsereget 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek oda a -40 fokos orosz télben. Hitler 1942-ben konkrét katonai hozzájárulást követelt a Szovjetunió elleni háborúhoz. A német vezetés elégedetlen volt Magyarország addigi korlátozott részvételével, és nagyobb erőt akart a keleti frontra.A németek 1942-ben még hitték, hogy a keleti fronton döntő győzelmet érhetnek el. Alig változott valami. Ha annyira vezeti a revansizmus a németeket, küldjenek észt nőket is (női kvóta) a háborúba!
csulak
2026. február 24. 20:33
Milyen jogon kap ukrajna EU-s penzeket? Ki hatalmazta fel a zEB-t ,hogy ilyen ajanlatokat kotelezonek nyilvanitson ki ? azonnal mondjon le az EB , mer tnem a zEU erdekeit kepviseli, hanem Orkrajnaet !
AGab
2026. február 24. 20:18
Sajnálom, hogy a Mandi is így elkurvult. Már kb. nincs olyan cím, ami ne lenne végtelenül túlzó. Jelen esetben a kegyetlenül kifejezés tökéletesen felesleges. Újságírás, béke poraira.
Jose
2026. február 24. 19:50
Jó srác ez a szlovák (ami önmagában is ellentmondás :-). Én még beszóltam volna a bekiabálóknak, fütyülőknek, hogy kussoljanak, amikor én beszélek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!