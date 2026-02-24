Élesen bírálta Zelenszkijt a szlovák jobboldali Republika párt EP-képviselője, Milan Uhrík. A képviselő felszólalásában hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben Zelenszkij ukrán elnök „nagyon hálátlanul viselkedik”, és hogy nem okoz számára problémát, hogy azoknak az országoknak is ártson, amelyek segítettek megmenteni az ukránokat a háborútól.

A képviselő emlékeztetett, hogy megsemmisítették az északi áramlat gázvezetéket, 2025-ben pedig Szlovákiában is leállították az olajszállítást. „És legyünk objektívek, nem az oroszok kapcsolták le ezeket, hanem az ukránok” – tette hozzá. A képviselő emellett kifogásolta, hogy Brüsszelből senki nem állt ki értük, így mindenki cserben hagyta a szlovák vállalkozókat, mindenki magára hagyta a szlovák embereket.