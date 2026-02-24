„Magyar városokat is bombázhatnak” – óriási veszélyre hívta fel a figyelmet a magyar harcos a Mandiner filmpremierjén (VIDEÓ)

a háború nem csupán a frontvonalon harcoló katonákról szól.

„A háborúban, például az ukrajnai háborúban nem csak a katonák halnak meg, bombáznak civileket is, városokat” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a konfliktus esetleges kiterjedése miatt nincs garancia arra, hogy a harcok távol maradnának Magyarországtól. „Hogyha közelebb ér a háború, itt benne van a pakliban, hogy magyar városokat is bombázhatnak” – tette hozzá Lukács Nikolasz.