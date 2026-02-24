Ft
lukács nikolasz bombázás magyarország ukrajnai háború

„Magyar városokat is bombázhatnak” – óriási veszélyre hívta fel a figyelmet a magyar harcos a Mandiner filmpremierjén (VIDEÓ)

2026. február 24. 20:27

Lukács Nikolasz szerint a háború nem csupán a frontvonalon harcoló katonákat érinti.

2026. február 24. 20:27
Lukács Nikolasz, Róka MMA-harcos a Mandiner Facebook-oldalán közzétett videóban szólalt meg az ukrajnai háború kapcsán, azokhoz az emberekhez intézve üzenetet, akik úgy érzik, hogy „ez nem az ő háborújuk”.

A sportoló hangsúlyozta:

a háború nem csupán a frontvonalon harcoló katonákról szól.

„A háborúban, például az ukrajnai háborúban nem csak a katonák halnak meg, bombáznak civileket is, városokat” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a konfliktus esetleges kiterjedése miatt nincs garancia arra, hogy a harcok távol maradnának Magyarországtól. „Hogyha közelebb ér a háború, itt benne van a pakliban, hogy magyar városokat is bombázhatnak” – tette hozzá Lukács Nikolasz.

Lukács Nikolasz felhívása tehát egyértelműen utalt a felelősségteljes közösségi és politikai figyelem fontosságára.

Nyitókép: Henry Nicholls / AFP

