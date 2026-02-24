Ft
terv orosz-ukrán háború katona

Nyilvánosságra kerültek Ukrajna tervei: Zelenszkijék a pusztító háború fokozásával hoznák el a békét

2026. február 24. 18:36

Ukrajna hárompontos tervében fontos szerepet kap a háború orosz áldozatainak gyarapítása.

2026. február 24. 18:36
Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter nyilvánosságra hozta kedden azt a tervet, amelynek célja, hogy rákényszerítse Oroszországot a háború befejezéséről szóló megállapodásra.

A három pontból álló ukrán terv első pontja Ukrajna légterének lezárását érinti. Fedorov szerint a legfőbb prioritás a polgári lakosság és az infrastruktúra védelme az orosz támadásokkal szemben. „Célunk, hogy valós időben azonosítsuk a légi fenyegetések 100 százalékát, és legalább a rakéták és drónok 95 százalékát elfogjuk. Már elindult egy többszintű, kis hatótávolságú légvédelmi rendszer létrehozása és az elfogóeszközök bővítése. Fontos szervezeti változások is kezdetüket vették. Ezek az első lépések a Sahíd drónokkal szembeni rendszerszintű fellépés és városaink stabil védelme felé. Ha a légtér teljes védelem alatt áll, akkor az ország működik” – emelte ki a miniszter Telegram-bejegyzésében.

Közlése szerint a terv második pontja Oroszország megállítása szárazföldön, tengeren és a kibertérben.

Elmondta, hogy az orosz fél a donyecki területen egy négyzetkilométernyi ukrán földért 156 katonát veszít. Ukrajna ezt a mutatót 200 elesett katonára kívánja emelni.

 „Ez az a veszteségi szint, amely mellett az előrenyomulás lehetetlenné válik” – jegyezte meg.

A terv harmadik pontja az orosz gazdasági szektorra gyakorolt nyomást érinti. A tárcavezető kifejtette, hogy a háború addig folytatódik, amíg Oroszországnak van pénze lőszerre, a katonák szerződéses kifizetéseire és propagandára. „E forrás fő bevételi alapja a kőolaj” – mutatott rá.

Hangsúlyozta, hogy a terv minden egyes pontjához Ukrajnának konkrét, mérhető céljai és eredményei vannak. A védelmi minisztérium vezetője szerint három fő irány mentén kívánják megvalósítani a tervet. „ Az első: partnerségek, kölcsönösen előnyös együttműködés annak érdekében, hogy már idén rekordösszegű nemzetközi támogatást érjünk el drónok beszerzésére, a katonák stabil juttatásainak biztosítására, a légvédelem és más védelmi rendszerek megerősítésére. A második a technológiai fölény. Legalább tíz lépéssel az ellenség előtt járni mindenféle technológia terén. A harmadik pedig a háború matematikája. A DELTA rendszernek köszönhetően már most minőségi adatokat kapunk a harctérről. A következő lépés az adatok döntő erővé alakítása” – hangsúlyozta Fedorov.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

falcatus-2
2026. február 24. 20:25
"az orosz fél a donyecki területen egy négyzetkilométernyi ukrán földért 156 katonát veszít. Ukrajna ezt a mutatót 200 elesett katonára kívánja emelni...." tovább is van: 400 ukrán katona elvesztésével ?
FeketeFehér
2026. február 24. 20:22
"Nasi12 2026. február 24. 19:58 Imént mondta a köztv, hogy az oroszok szerint az angolok és franciák piszkos bombához szükséges nukleáris elemeket csempésznek be spanyolországon keresztül ukrajnába." Egyre hülyébb fidesz propagandisták dolgoznak a köztévében. Még úgy 2 hónapig. :))))
kisnyugdijas-2
2026. február 24. 20:15
értjük a butasáhgot, ami már az egekig ér... de eddig miért is nem tették? mi tartotta őket vissza attól, hogy fokozzák a hülyeséget??? semmi. akkor hajrá, lövessék szét magukat, ha azt akarják látni, hogy a ruszkik ténylegesen átmasíroznak ukin.
Nasi12
2026. február 24. 19:58
Imént mondta a köztv, hogy az oroszok szerint az angolok és franciák piszkos bombához szükséges nukleáris elemeket csempésznek be spanyolországon keresztül ukrajnába. A békementnek lehet nem békésen kellene zajlania ezek után. És brüsszelig kellene elérnie. Hogy egy-egy igen népszerütlen angol francia vezető ne menekülhessen atomkatasztrófába.
