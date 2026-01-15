Bekeményített az elnök: súlyos pénzbüntetést kaptak Varga Barnabásék

A beszámolók alapján az AEK első embere személyesen tájékoztatta a csapatot a döntéséről a csütörtöki edzés előtt. A büntetés egy esetben nem lép életbe, amennyiben az AEK megnyeri a soron következő három bajnoki mérkőzését

a Panathinaikosz,

az Aszterasz Tripolisz

és az Olympiakosz