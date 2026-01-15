Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Görög Kupa AEK Athén Varga Barnabás pénzbüntetés Görögország

Bekeményített az elnök: súlyos pénzbüntetést kaptak Varga Barnabásék

2026. január 15. 23:11

Súlyos pénzbüntetést szabott ki az AEK Athén játékosaira a klub elnöke. Varga Barnabáséknak 400 ezer eurót kell befizetniük.

2026. január 15. 23:11
null

Varga Barnabással a fedélzetén az AEK Athén szerdán 1–0-ra kikapott hazai pályán az OFI Krétától a Görög Kupa negyeddöntőjében, így kiesett. A kudarc nem maradt következmények nélkül – szúrta ki az nb1.hu. Mariosz Iliopulosz klubelnök 400 ezer euróra (154.1 millió forint) megbüntette a játékosokat.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A beszámolók alapján az AEK első embere személyesen tájékoztatta a csapatot a döntéséről a csütörtöki edzés előtt. A büntetés egy esetben nem lép életbe, amennyiben az AEK megnyeri a soron következő három bajnoki mérkőzését 

  • a Panathinaikosz, 
  • az Aszterasz Tripolisz 
  • és az Olympiakosz 

ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Varga mindkét eddigi meccsén csereként lépett pályára az AEK-ban: az Arisz elleni múlt vasárnapi bajnokin a 66., míg az OFI elleni kupatalálkozón az 57. percben állt be. Mindkét összecsapáson Luka Jovics volt az athéni sárga-feketék kezdő centere.

Nyitókép: Facebook / AEK FC

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. január 15. 23:42
jól indul a pénzkeresése..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!