Bekeményített az elnök: súlyos pénzbüntetést kaptak Varga Barnabásék

Nem várhattak tovább a Fradinál: így áll a Varga Barnabás-ügy
Megszólalt Hajnal Tamás.
Súlyos pénzbüntetést szabott ki az AEK Athén játékosaira a klub elnöke. Varga Barnabáséknak 400 ezer eurót kell befizetniük.
Varga Barnabással a fedélzetén az AEK Athén szerdán 1–0-ra kikapott hazai pályán az OFI Krétától a Görög Kupa negyeddöntőjében, így kiesett. A kudarc nem maradt következmények nélkül – szúrta ki az nb1.hu. Mariosz Iliopulosz klubelnök 400 ezer euróra (154.1 millió forint) megbüntette a játékosokat.
A beszámolók alapján az AEK első embere személyesen tájékoztatta a csapatot a döntéséről a csütörtöki edzés előtt. A büntetés egy esetben nem lép életbe, amennyiben az AEK megnyeri a soron következő három bajnoki mérkőzését
ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Megszólalt Hajnal Tamás.
Varga mindkét eddigi meccsén csereként lépett pályára az AEK-ban: az Arisz elleni múlt vasárnapi bajnokin a 66., míg az OFI elleni kupatalálkozón az 57. percben állt be. Mindkét összecsapáson Luka Jovics volt az athéni sárga-feketék kezdő centere.
Nyitókép: Facebook / AEK FC