Fradi Varga Barnabás Ferencváros Hajnal Tamás FTC

Nem várhattak tovább a Fradinál: így áll a Varga Barnabás-ügy

2026. január 15. 08:17

Gőzerővel zajlik a csatárkeresés az Üllői úton. Hajnal Tamás szerint Varga Barnabást pótolni kell, és ehhez megvannak a kiszemelt célpontok, de a tárgyalások háromszereplősek, így további időre van szükségük.

2026. január 15. 08:17
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencvárosi Torna Club szerdán bejelentette: marad az Üllői úton a guineai középpályás, Naby Keita, aki az angol Liverpool labdarúgójaként Bajnokok Ligáját nyert. A 30 éves játékos a német Werder Brementől szerepelt kölcsönben a Fradinál, ám a megállapodás 2025 végén lejárt. Noha az FTC szerette volna megtartani a Robbie Keane irányítása alatt ismét magára találó afrikai klasszist, épp a napokban futottak be érte komolyabb kínai ajánlatok, emellett a hírek szerint szaúd-arábiai lehetőségei is lettek volna. Hajnal Tamás sportigazgató szerint komplex feladat volt megtartani őt, a három hónapig tartó tárgyalássorozat során mindkét fél hozott (pénzügyi) áldozatokat. Hajnal a görög AEK Athénhoz igazoló magyar válogatott támadó, Varga Barnabás pótlásáról is beszélt. 

Varga Barnabás, Alekszandar Pesics, AEK Athén, Fradi, Hajnal Tamás
Varga Barnabás után Alekszandar Pesicset (labdával) is elveszítheti a Fradi / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A zöld-fehérek keretében így pedig csupán három csatár maradna: 

  • Gruber Zsombor, 
  • Lenny Joseph és 
  • Bamidele Yusuf.

„Ez mindenféleképpen fő prioritás jelentette ki a FradiMédiának. – 

Folynak egyeztetések, tárgyalások, ami tőlünk telik, mindent megteszünk. Nagyon intenzíven dolgozunk az ügyön.

Hogy mikor sikerül ezt megvalósítani, azt nem tudom még most megmondani, mert ez nem csak rajtunk múlik. Mindig három félnek kell egyezségre jutni: a játékosnak, a jelenlegi klubjának és velünk. A mi részünkről megvan a célpont, pontosabban megvannak a célpontok, nagyon intenzíven dolgozunk a megszerzésükön.”

A címvédő Ferencváros a bajnoki éllovas ETO FC-t fogadja 2026 első Fizz Liga-fordulójában, január 25-én, 18.15-től, de előtte már pályára lép az Európa-ligában a görög Panathinaikosz ellen jövő csütörtökön, szintén hazai pályán.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

