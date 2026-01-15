Nem várhattak tovább a Fradinál: így áll a Varga Barnabás-ügy

Hogy mikor sikerül ezt megvalósítani, azt nem tudom még most megmondani, mert ez nem csak rajtunk múlik. Mindig három félnek kell egyezségre jutni: a játékosnak, a jelenlegi klubjának és velünk. A mi részünkről megvan a célpont, pontosabban megvannak a célpontok, nagyon intenzíven dolgozunk a megszerzésükön.”

A címvédő Ferencváros a bajnoki éllovas ETO FC-t fogadja 2026 első Fizz Liga-fordulójában, január 25-én, 18.15-től, de előtte már pályára lép az Európa-ligában a görög Panathinaikosz ellen jövő csütörtökön, szintén hazai pályán.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás