Magyar „gyilkos” Görögországban: Varga nem véletlenül került a címlapokra

Súlyos pénzbüntetésről döntött Varga Barnabás főnöke – magyarul morog a volt Fradi-csatár
Az athéni klubelnök az öltözőben intézett beszédet a csapathoz. Nem sok kellett hozzá, hogy Varga első görögországi gólja három pontot érjen.
Az AEK Athén visszavette a vezetést a görög bajnoki tabellán. Varga Barnabás két gólt is szerzett a sereghajtó Panszerraikosz elleni találkozón.
A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén vasárnapi kezdőcsapatának tagja volt Varga Barnabás, aki a sereghajtó Panszerraikosz elleni idegenbeli mérkőzés 55. és 95. percében is gólt szerzett.
A magyar válogatott csatár az ötödik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, és a múlt hét vasárnapi, Olympiakosz elleni 1–1-es döntetlennel véget ért rangadó után ismét betalált, ezúttal kétszer is. A második félidő elején fejjel vezetést szerzett, majd a hosszabbításban beállította a 4–0-s végeredményt.
Győzelmével Marko Nikolics vezetőedző csapata visszavette a vezetést a tabellán, megelőzte az Olympiakoszt, amely vasárnap este 1–0-ra kikapott hazai pályán a Panathinaikosztól, míg az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó PAOK-kal szemben három pont az előnye.
Buli Szerreszben a »gyilkos« Vargával és a karmester Marinnal, az AEK a tabella élére lépett
– írta tudósításának címében a görög Sport24 portál.
Ezt is ajánljuk a témában
Az athéni klubelnök az öltözőben intézett beszédet a csapathoz. Nem sok kellett hozzá, hogy Varga első görögországi gólja három pontot érjen.
Kicsit talán furcsa, hogy Nikolics a meccs utáni nyilatkozatában csupán annyit mondott Vargáról, hogy örül a két góljának. Az újságírók megkérdezték tőle, ki volt a találkozó legjobbja, de a szerb szakember nem a magyar csatárt, hanem az AEK szurkolóit nevezte meg, akik közül hozzávetőlegesen 5000-en kísérték el az idegenbeli túrára az együttest.
Nyitókép: Facebook / AEK FC
Panszerraikosz–AEK Athén 0–4 – a mérkőzés összefoglalója