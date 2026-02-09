Ft
Marko Nikolics Panszerraikosz AEK Athén Varga Barnabás Görögország

Magyar „gyilkos” Görögországban: Varga nem véletlenül került a címlapokra

2026. február 09. 07:54

Az AEK Athén visszavette a vezetést a görög bajnoki tabellán. Varga Barnabás két gólt is szerzett a sereghajtó Panszerraikosz elleni találkozón.

2026. február 09. 07:54
null

A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén vasárnapi kezdőcsapatának tagja volt Varga Barnabás, aki a sereghajtó Panszerraikosz elleni idegenbeli mérkőzés 55. és 95. percében is gólt szerzett.

A magyar válogatott csatár az ötödik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, és a múlt hét vasárnapi, Olympiakosz elleni 1–1-es döntetlennel véget ért rangadó után ismét betalált, ezúttal kétszer is. A második félidő elején fejjel vezetést szerzett, majd a hosszabbításban beállította a 4–0-s végeredményt.

Varga góljai

 

 

Győzelmével Marko Nikolics vezetőedző csapata visszavette a vezetést a tabellán, megelőzte az Olympiakoszt, amely vasárnap este 1–0-ra kikapott hazai pályán a Panathinaikosztól, míg az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó PAOK-kal szemben három pont az előnye.

Buli Szerreszben a »gyilkos« Vargával és a karmester Marinnal, az AEK a tabella élére lépett

– írta tudósításának címében a görög Sport24 portál.

Kicsit talán furcsa, hogy Nikolics a meccs utáni nyilatkozatában csupán annyit mondott Vargáról, hogy örül a két góljának. Az újságírók megkérdezték tőle, ki volt a találkozó legjobbja, de a szerb szakember nem a magyar csatárt, hanem az AEK szurkolóit nevezte meg, akik közül hozzávetőlegesen 5000-en kísérték el az idegenbeli túrára az együttest.

Nyitókép: Facebook / AEK FC

Panszerraikosz–AEK Athén 0–4 – a mérkőzés összefoglalója

 

