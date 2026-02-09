Magyar „gyilkos” Görögországban: Varga nem véletlenül került a címlapokra

A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén vasárnapi kezdőcsapatának tagja volt Varga Barnabás, aki a sereghajtó Panszerraikosz elleni idegenbeli mérkőzés 55. és 95. percében is gólt szerzett.

A magyar válogatott csatár az ötödik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, és a múlt hét vasárnapi, Olympiakosz elleni 1–1-es döntetlennel véget ért rangadó után ismét betalált, ezúttal kétszer is. A második félidő elején fejjel vezetést szerzett, majd a hosszabbításban beállította a 4–0-s végeredményt.