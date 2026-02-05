Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marko Nikolics UEFA Konferencia Liga AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros

Súlyos döntést hoznak Athénban, Varga Barnabás is érintett

2026. február 05. 12:14

Az AEK-nak csütörtök éjfélig kell leadnia a keretét a Konferencia Liga folytatására. A görög sajtó szerint Varga Barnabás biztosan felkerül a játékoslistára.

2026. február 05. 12:14
null

A még versenyben lévő csapatoknak csütörtök (ma) éjfélig kell leadniuk a játékoskeretüket az európai kupák egyenes kieséses küzdelmeire. Az együttesek három helyen változtathatnak az alapszakaszba leadott névsorhoz képest, de az új játékosok regisztrálása esetében több kitételt is figyelembe kell venni, például azt, hogy a „saját nevelésű” futballisták kvótája ne sérüljön – hívja fel rá a figyelmet a cikkében a Magyar Nemzet. A Konferencia Ligában szereplő AEK Athénnál a Ferencvárostól szerződtetett Varga Barnabásról is döntést kell hozni.

Az AEK csapatlistáját a görög Gazzetta elemezte. A lap úgy véli, Varga biztosan bekerül a keretbe, mégpedig egyik csatártársa, a haiti Frantzdy Pierrot helyére, a másik két pozícióra pedig két téli szerzemény, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron
  • Martin Georgiev
  • és Hakim Sahabo, 
  • valamint Joao Mário és Robert Ljubicic 

jöhet szóba. A télen távozó Konsztantinosz Hriszopulosz helyére saját nevelésűként Dimitriosz Kaloszkamisz kerülhet fel a listára. A Sport24 szerint 

Varga, Georgiev és Kaloszkamisz lesznek az új emberek.

Ha ugyanis Hriszopulosz helyére Marko Nikolics vezetőedző nem saját nevelésű játékost tesz, akkor az AEK A-listáján lévő futballisták számát a jelenlegi 22-ről 21-re csökkenteni kellene, mert csak négy saját nevelésű játékosa maradna.

Ezt is ajánljuk a témában

Az AEK a Konferencia Liga alapszakaszában a tabella harmadik helyén végzett, így nem kell játszania a playoffkörben, hanem automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe.

Az Európa-ligában szereplő FTC-nél szintén törhetik a fejüket a keret összetételekor: Varga és Tóth Alex távozása után eddig négyen érkeztek (Osváth Attila lehet az ötödik), de Franko Kovacevic, Elton Acolatse, Marius Corbu és Mariano Gómez közül nem mindenkit nevezhetnek be a sorozat folytatására.

Nyitókép: Facebook / AEK FC

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!