Súlyos döntést hoznak Athénban, Varga Barnabás is érintett

Az athéni klubelnök az öltözőben intézett beszédet a csapathoz. Nem sok kellett hozzá, hogy Varga első görögországi gólja három pontot érjen.
Az AEK-nak csütörtök éjfélig kell leadnia a keretét a Konferencia Liga folytatására. A görög sajtó szerint Varga Barnabás biztosan felkerül a játékoslistára.
A még versenyben lévő csapatoknak csütörtök (ma) éjfélig kell leadniuk a játékoskeretüket az európai kupák egyenes kieséses küzdelmeire. Az együttesek három helyen változtathatnak az alapszakaszba leadott névsorhoz képest, de az új játékosok regisztrálása esetében több kitételt is figyelembe kell venni, például azt, hogy a „saját nevelésű” futballisták kvótája ne sérüljön – hívja fel rá a figyelmet a cikkében a Magyar Nemzet. A Konferencia Ligában szereplő AEK Athénnál a Ferencvárostól szerződtetett Varga Barnabásról is döntést kell hozni.
Az AEK csapatlistáját a görög Gazzetta elemezte. A lap úgy véli, Varga biztosan bekerül a keretbe, mégpedig egyik csatártársa, a haiti Frantzdy Pierrot helyére, a másik két pozícióra pedig két téli szerzemény,
jöhet szóba. A télen távozó Konsztantinosz Hriszopulosz helyére saját nevelésűként Dimitriosz Kaloszkamisz kerülhet fel a listára. A Sport24 szerint
Varga, Georgiev és Kaloszkamisz lesznek az új emberek.
Ha ugyanis Hriszopulosz helyére Marko Nikolics vezetőedző nem saját nevelésű játékost tesz, akkor az AEK A-listáján lévő futballisták számát a jelenlegi 22-ről 21-re csökkenteni kellene, mert csak négy saját nevelésű játékosa maradna.
Az AEK a Konferencia Liga alapszakaszában a tabella harmadik helyén végzett, így nem kell játszania a playoffkörben, hanem automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe.
Az Európa-ligában szereplő FTC-nél szintén törhetik a fejüket a keret összetételekor: Varga és Tóth Alex távozása után eddig négyen érkeztek (Osváth Attila lehet az ötödik), de Franko Kovacevic, Elton Acolatse, Marius Corbu és Mariano Gómez közül nem mindenkit nevezhetnek be a sorozat folytatására.
