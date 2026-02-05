Súlyos döntést hoznak Athénban, Varga Barnabás is érintett

A még versenyben lévő csapatoknak csütörtök (ma) éjfélig kell leadniuk a játékoskeretüket az európai kupák egyenes kieséses küzdelmeire. Az együttesek három helyen változtathatnak az alapszakaszba leadott névsorhoz képest, de az új játékosok regisztrálása esetében több kitételt is figyelembe kell venni, például azt, hogy a „saját nevelésű” futballisták kvótája ne sérüljön – hívja fel rá a figyelmet a cikkében a Magyar Nemzet. A Konferencia Ligában szereplő AEK Athénnál a Ferencvárostól szerződtetett Varga Barnabásról is döntést kell hozni.

Az AEK csapatlistáját a görög Gazzetta elemezte. A lap úgy véli, Varga biztosan bekerül a keretbe, mégpedig egyik csatártársa, a haiti Frantzdy Pierrot helyére, a másik két pozícióra pedig két téli szerzemény,