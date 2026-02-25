Ft
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
UEFA Európa Liga Fradi Per-Mathias Högmo Ludogorec Ferencváros FTC

A Ludogorec edzője kifecsegte a taktikát: csak így jöhet össze a továbbjutás a Ferencváros ellen

2026. február 25. 18:57

A bolgár együttes nem védekezésre rendezkedik majd be a Groupama Arénában. Edzője szerint a Ludogorec csak úgy juthat tovább a Ferencváros ellen, ha további gólokat szerez.

2026. február 25. 18:57
null

Per-Mathias Högmo, a Ludogorec labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint gólokat kell szereznie együttesének ahhoz, hogy csütörtök este kiharcolja a továbbjutást a Ferencváros vendégeként az Európa-liga rájátszásának első körös visszavágóján.

A 66 éves norvég szakember a Groupama Arénában tartott szerda esti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a múlt csütörtöki 2–1-es hazai sikerük alkalmával a meccs jelentős részében sok mindent jól csináltak a játékosai. Hozzátette ugyanakkor, hogy volt egy olyan periódus a találkozón, amellyel nem volt elégedett.

Ezúttal a támadójátékunkban rejlő potenciált ki kell használnunk, 

  • gólokra van szükségünk a továbbjutáshoz, 
  • de közben nagyon jól kell védekeznünk 
  • és fontos, hogy sokat legyen nálunk a labda

– mondta Högmo.

A razgradi együttes vezetőedzője hangsúlyozta, hogy az Európa-ligának ebben a szakaszában már minden egyes mérkőzésen „kifejezetten stabilan” kell teljesíteni, egyben kiemelte, hogy ebben az idényben már ötödször csap össze egymással a két csapat, így „nagy titkok nincsenek”.

„Szeretném azt látni, hogy az eddigiekhez hasonlóan tovább fejlődik az identitásunk, annak pedig nagyon örülök, hogy úgy utaztunk ide, hogy még van esélyünk a továbbjutásra. A futballistáim éhesek a sikerre, ezt pedig nagyon jó látni, ugyanakkor nagyon kemény mérkőzésre számítok egy erős ellenféllel szemben, amely tele van kiemelkedően jó játékosokkal” – mondta.

A norvég tréner arra számít, hogy a Ferencváros az első pillanattól kezdve nyomás alá helyezi a Ludogorecet,

de – mint mondta – erre fel vannak készülve. Úgy fogalmazott, meglepné, ha a hazai együttes nem ebben a felfogásban futballozna csütörtök este.

A Ludogorec német légiósa, a kapus Hendrik Bonmann emlékeztetett rá, hogy nem először járnak a Groupama Arénában, ahol mindig kiemelkedően jó a hangulat, és tisztában vannak azzal, hogy mennyire nehéz meccs vár rájuk.

„Ha jól védekezünk, akkor továbbjuthatunk. A kapu megvédése elsősorban az én felelősségem, ennek megfelelően a legjobb teljesítményemet fogom nyújtani. Ez egy fantasztikus stadion, nagyszerű szurkolókkal, ezt az atmoszférát pedig mindannyian szeretjük. Engem kifejezetten motivál, ha ilyen környezetben léphetek pályára” – nyilatkozta.

A Ferencváros–Ludogorec mérkőzés csütörtökön 18.45 órakor az angol Chris Kavanagh sípjelére kezdődik a Groupama Arénában, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A párharc első meccsének összefoglalója

***

