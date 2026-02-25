A Ludogorec edzője kifecsegte a taktikát: csak így jöhet össze a továbbjutás a Ferencváros ellen

A razgradi együttes vezetőedzője hangsúlyozta, hogy az Európa-ligának ebben a szakaszában már minden egyes mérkőzésen „kifejezetten stabilan” kell teljesíteni, egyben kiemelte, hogy ebben az idényben már ötödször csap össze egymással a két csapat, így „nagy titkok nincsenek”.

„Szeretném azt látni, hogy az eddigiekhez hasonlóan tovább fejlődik az identitásunk, annak pedig nagyon örülök, hogy úgy utaztunk ide, hogy még van esélyünk a továbbjutásra. A futballistáim éhesek a sikerre, ezt pedig nagyon jó látni, ugyanakkor nagyon kemény mérkőzésre számítok egy erős ellenféllel szemben, amely tele van kiemelkedően jó játékosokkal” – mondta.

A norvég tréner arra számít, hogy a Ferencváros az első pillanattól kezdve nyomás alá helyezi a Ludogorecet,

de – mint mondta – erre fel vannak készülve. Úgy fogalmazott, meglepné, ha a hazai együttes nem ebben a felfogásban futballozna csütörtök este.