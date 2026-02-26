Ft
02. 26.
csütörtök
békefeltétel béke Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Trump

Már a legtekintélyesebb amerikai diplomáciai lap is arról győzködi az ukránokat: adjanak fel területet a békéért

2026. február 26. 17:48

Nagy fordulat körvonalazódik a nyugati gondolkodásban az orosz–ukrán háborúról. A Foreign Affairs szerint Ukrajna elveszti a háborút, és a békéhez fájdalmas területi engedményekre lehet szükség. A lap úgy látja, a front realitásai nem Kijevnek kedveznek.

2026. február 26. 17:48
null

A legtekintélyesebb amerikai külpolitikai folyóirat, a Foreign Affairs „Ukrajna elveszti a háborút” címmel közölt nagy elemzést, amelyben amellett érvel, hogy Ukrajna számára egy kompromisszumos béke – területi veszteségekkel – lehet az egyetlen reális kiút. Az írás szerint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után a Trump-adminisztráció is arra ösztönzi Kijevet, hogy „fájdalmas területi engedményekbe” egyezzen bele a béke érdekében.

A cikk felidézi, hogy egy, az Axios által elsőként ismertetett béketervezet alapján a Krím, valamint Donyeck és Luhanszk teljes régióját de facto orosz területként ismernék el, és Moszkva megtartaná a Herszon és Zaporizzsja megyék megszállt részeit is. Volodimir Zelenszkij elutasítja az ország területi integritását sértő megoldásokat, ám a lap szerint a harctéri realitások nem mellette szólnak.

Ukrajna elveszti a háborút a számok tükrében

A Foreign Affairs szerint bár Ukrajna hősies ellenállást tanúsít, ez nem változtat azon a tényen, hogy vesztésre áll. Oroszország az 1991-es határokon belüli ukrán terület közel egyötödét ellenőrzi, és a 2023-as sikertelen ukrán ellentámadás is azt mutatta, hogy Kijevnek csekély esélye van ezek visszaszerzésére. Igaz, Moszkva az elmúlt három évben mindössze egy százaléknyi további területet foglalt el, ráadásul jelentős veszteségek árán, ám ez nem változtat az erőviszonyokon. Oroszország népessége és erőforrásai jóval nagyobbak, ami lehetővé teszi számára, hogy hosszú évekig folytassa a háborút.

A veszteségek aránya is Ukrajna számára kedvezőtlen. 2025 végéig az orosz halottak száma meghaladhatja a 200 ezret, míg ukrán oldalon több mint 87 ezer elesettet és közel 86 ezer eltűntet tartanak nyilván. Bár abszolút számban Ukrajna veszteségei kisebbek, a népességarányos teher jóval nagyobb

Ukrajna 36 milliós lakossága töredéke Oroszország 140 milliójának.

A 25–54 év közötti férfiak körében Ukrajna 1–2 százalékos veszteséget szenvedett el, míg Oroszország esetében ez az arány 0,5–0,7 százalék. A Foreign Affairs szerint ez hosszú távon fenntarthatatlan különbség.

A toborzás terén is jelentős eltérés látható. Oroszország főként szerződéses, önként jelentkező katonákkal harcol, és nem küldi a frontra a sorkatonákat. Ukrajna ezzel szemben nagymértékben támaszkodik a sorozásra. A létszámhiány és a dezertálások miatt egyre keményebb módszereket alkalmaznak a havi 30 ezer fős toborzási cél eléréséhez. A cikk külön kiemeli a „buszifikáció”, vagyis a kényszersorozás gyakorlatát, amikor férfiakat az utcáról minibuszokkal visznek toborzóirodákba. 

Ezek az intézkedések rendkívül népszerűtlenek, és sokszor idősebb, rosszabb egészségi állapotú, motiválatlan katonákat eredményeznek, akik közül sokan az első adandó alkalommal dezertálnak.

Fegyverzet terén is jelentős az orosz fölény. 2025-re az orosz harckocsik száma közel ötszöröse az ukránokénak, a gyalogsági harcjárművek és páncélozott szállítók aránya több mint három az egyhez:

  • Oroszország 670 vontatott tüzérségi eszközzel rendelkezik Ukrajna 543 darabjával szemben, 
  • az önjáró tüzérség, a rakéta-sorozatvetők és a mozsarak terén pedig többszörös a különbség, 
  • harci repülőgépből Oroszországnak 163, Ukrajnának 66 áll rendelkezésére. 

A lap szerint még a raktáron lévő, régebbi eszközöket nem számítva is legalább kétszeres az orosz fölény a legtöbb kategóriában. Mindezek alapján a Foreign Affairs arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi körülmények egy kompromisszumos béke irányába tolják Ukrajnát, amely szükségszerűen magában foglalja ukrán területek feladását. A lap álláspontja szerint a harctéri realitások és az erőforrások aránya miatt Kijevnek nincs elegendő ideje és kapacitása a teljes területi visszafoglalásra.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

angie1
•••
2026. február 26. 19:01 Szerkesztve
Szerintem a brüsszeliták, a náci pöcszongorista és a globalisták rohadt nagy bakot lőttek ezzel a lépésükkel! A fagyi visszanyalt nekik. Egy csomóan Orbánnak szurkolnak! Változnak az idők! Még az is lehet, hogy a Jóisten megsegít minket és felszínre tör a szar, azt világossá válik sokaknak, hogy mi folyik itt a háttérben! A nagy kapkodásban hibáznak a legtöbbet...
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 26. 19:00
Aki békét köt az nem Zelenszkij lesz... Ez már több éve látszik.
Válasz erre
2
0
csulak
2026. február 26. 18:39
amig az EU finanszirozza a haborut addig Orkrajna harcolni fog
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. február 26. 18:27
A törpe megdöglik mindenképpen: 1. A törpe nem tárgyal, Ukrajna kapitulál, a terület elveszik. 2. A törpe területet ad, az ukronácik kivégzik. 3. A törpe területet ad, a törpe elmenekül, a törpét megtalálják és kivégzik.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!