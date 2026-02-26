Már a legtekintélyesebb amerikai diplomáciai lap is arról győzködi az ukránokat: adjanak fel területet a békéért

A legtekintélyesebb amerikai külpolitikai folyóirat, a Foreign Affairs „Ukrajna elveszti a háborút” címmel közölt nagy elemzést, amelyben amellett érvel, hogy Ukrajna számára egy kompromisszumos béke – területi veszteségekkel – lehet az egyetlen reális kiút. Az írás szerint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után a Trump-adminisztráció is arra ösztönzi Kijevet, hogy „fájdalmas területi engedményekbe” egyezzen bele a béke érdekében.

A cikk felidézi, hogy egy, az Axios által elsőként ismertetett béketervezet alapján a Krím, valamint Donyeck és Luhanszk teljes régióját de facto orosz területként ismernék el, és Moszkva megtartaná a Herszon és Zaporizzsja megyék megszállt részeit is. Volodimir Zelenszkij elutasítja az ország területi integritását sértő megoldásokat, ám a lap szerint a harctéri realitások nem mellette szólnak.