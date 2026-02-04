Bejön a paksi vonal az Üllői úton: Bognár György újabb alapembere köthet ki a Fradinál

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata ajánlatot tett a Paksi FC-nek a válogatott szélső védő, Osváth Attila játékjogáért. A 30 éves, a mértékadó Transfermarkt szerint 650 ezer euróra (jelenlegi árfolyamon 247,56 millió forint) taksált futballista Ötvös Bence után a második paksi játékos lehet fél éven belül, aki az atomvárosból az Üllői útra költözik.

Osváth Attilát hamarosan bejelentheti a Fradi

A Fradi első számú kiszemeltje erre a posztra ugyanakkor nem Osváth volt, hanem a sorban az osztrák Rapid Wien magyar válogatott szárnyvédője, Bolla Bendegúz is megelőzte őt, akit a bécsiek viszont nem engedtek el.