Paks Osváth Attila Fradi Ferencváros FTC

Bejön a paksi vonal az Üllői úton: Bognár György újabb alapembere köthet ki a Fradinál

2026. február 04. 10:37

Bolla Bendegúz megszerzése kútba esett, így újabb magyar labdarúgó után nézett az FTC a piacon. Úgy tudni, meg is találta a megfelelő játékost a jobbhátvéd posztra a paksi Osváth Attila személyében. Az átigazolási szezon február 14-én zárul Magyarországon.

2026. február 04. 10:37
null

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata ajánlatot tett a Paksi FC-nek a válogatott szélső védő, Osváth Attila játékjogáért. A 30 éves, a mértékadó Transfermarkt szerint 650 ezer euróra (jelenlegi árfolyamon 247,56 millió forint) taksált futballista Ötvös Bence után a második paksi játékos lehet fél éven belül, aki az atomvárosból az Üllői útra költözik.

Osváth Attilát hamarosan bejelentheti a Fradi

A Fradi első számú kiszemeltje erre a posztra ugyanakkor nem Osváth volt, hanem a sorban az osztrák Rapid Wien magyar válogatott szárnyvédője, Bolla Bendegúz is megelőzte őt, akit a bécsiek viszont nem engedtek el. 

Osváth Attila 

  • 2019 óta szerepel Pakson, előtte 
  • a Puskás Akadémia, 
  • a Vasas és 
  • a DVSC mezét is viselhette többek között. 

A tolnaiak színeiben kétszeres Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát, összesen pedig 226 NB I-es találkozó (9 gól, 18 gólpassz) áll mögötte. 

Marco Rossi nemzeti együttesében eddig 3 meccse volt

– írja a Csakfoci.

Úgy tudják, Osváthot akár már a héten bemutathatja az FTC. (Magyarországon jövő szombaton, február 14-én zárul a téli átigazolási időszak.)

LISZTES Krisztián; OSVÁTH Attila, FTC, Fradi, Ferencváros, Paks
Osváth Attila (zöldben) hamarosan egy csapatban focizhat Lisztes Krisztiánnal / Fotó: MTI/ MTVA/ Koszticsák Szilárd

Bár a két klub rivalizálása az elmúlt években felerősödött, mégis több olyan labdarúgó van, aki mindkét gárdában megfordult.

A jelenleg sérült Böde Dániel hét évet húzott le a népligetieknél, miután visszatért Paksra, de Vécsei Bálint is négy idényen keresztül volt a IX. kerületiek középpályása, ahogy Silye Erik és Kovácsik Ádám is erősítette a múltban a fővárosi zöld-fehéreket. Ami pedig az ellentétes irányt illeti, az immár Görögországban légióskodó Varga Barnabást Bognár György csapatától csábította el anno a Fradi, akit Ötvös Bence követett 2025 nyarán. 

Ezt is ajánljuk a témában

Téli játékosmozgás a Ferencvárosnál

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia) 
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Paksi FC), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Kovács Tamás

