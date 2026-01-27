Ez nem hiányzott: rossz hírt kapott Böde Dániel – vakarják is a fejüket Pakson

Rossz hírt kapott kedden Böde Dániel és a Paksi FC: a veterán csatárklasszisnak edzésen beszakadt a vádliizma, az előző idény gólkirálya így várhatóan többhetes kihagyásra kényszerül. Ez különösen érzékenyen érinti a bajnoki versenyfutásban jelenleg a második helyen álló tolnaiakat, főleg így, hogy épp csak megkezdődött az idény második fele.

Már csak 20 meccsre a rekordtól Böde

Az NB I korelnökének számító Böde Dániel hiába múlt már 39 éves, az előző szezonban így is a magyar élvonal gólkirályaként zárt 15 találattal. Miként a paksi közlemény is emlékeztet, Böde idén is fontos tagja a Magyar Kupa-címvédőnek, hiszen az őszi szezon 18 bajnokijából 15-ször pályára lépett, emellett az európai kupameccseken is kiemelt szerepet vállalt.