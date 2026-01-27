Ez nem hiányzott: rossz hírt kapott Böde Dániel – vakarják is a fejüket Pakson

Ekkor dől el, hogy 40 évesen is pályán lesz-e Böde Dániel
Azt is elmondta, mi kell ahhoz, hogy rekordokat döntsön az NB I-ben.
Részleges vádliizom-szakadást szenvedett az NB I-rekordra hajtó paksi korelnök. Böde Dánielre többhetes kihagyás vár akkor, amikor alig kezdődött el a bajnokság második fele.
Rossz hírt kapott kedden Böde Dániel és a Paksi FC: a veterán csatárklasszisnak edzésen beszakadt a vádliizma, az előző idény gólkirálya így várhatóan többhetes kihagyásra kényszerül. Ez különösen érzékenyen érinti a bajnoki versenyfutásban jelenleg a második helyen álló tolnaiakat, főleg így, hogy épp csak megkezdődött az idény második fele.
Az NB I korelnökének számító Böde Dániel hiába múlt már 39 éves, az előző szezonban így is a magyar élvonal gólkirályaként zárt 15 találattal. Miként a paksi közlemény is emlékeztet, Böde idén is fontos tagja a Magyar Kupa-címvédőnek, hiszen az őszi szezon 18 bajnokijából 15-ször pályára lépett, emellett az európai kupameccseken is kiemelt szerepet vállalt.
A múlt heti egyik edzésen fájdalmat kezdtem érezni a vádlimban, ami egyre fokozódott. Először azt hittem, csak fáradtságról van szó, kihagytam két napot, de aztán ugyanolyan rossz volt, így következett az MR-vizsgálat”
nyilatkozta a klubhonlapnak Böde, aki esetében a képalkotó vizsgálatokat követően megerősítést nyert a részleges vádliizom-szakadás, ez azt jelenti, hogy várhatóan hetekig harcképtelen lesz –
az 520 NB I-meccsel rendelkező veterán így egyelőre hiába üldözi Illés Béla 540-es abszolút rekordját is.
Hiába állna tehát Bognár György rendelkezésére alapvetően sok rutinos csatár – gondoljunk csak Böde mellett Ádám Martinra, Tóth Barnára, Hahn Jánosra vagy Haraszti Zsoltra –, a folyamatos sérülések rendre keresztülhúzzák a vezetőedző számításait, és ezúttal is feladja a leckét a stábnak.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka