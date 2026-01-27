Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks böde dániel Illés Béla sérülés NB I

Ez nem hiányzott: rossz hírt kapott Böde Dániel – vakarják is a fejüket Pakson

2026. január 27. 18:41

Részleges vádliizom-szakadást szenvedett az NB I-rekordra hajtó paksi korelnök. Böde Dánielre többhetes kihagyás vár akkor, amikor alig kezdődött el a bajnokság második fele.

2026. január 27. 18:41
null

Rossz hírt kapott kedden Böde Dániel és a Paksi FC: a veterán csatárklasszisnak edzésen beszakadt a vádliizma, az előző idény gólkirálya így várhatóan többhetes kihagyásra kényszerül. Ez különösen érzékenyen érinti a bajnoki versenyfutásban jelenleg a második helyen álló tolnaiakat, főleg így, hogy épp csak megkezdődött az idény második fele.

Már csak 20 meccsre a rekordtól Böde

Az NB I korelnökének számító Böde Dániel hiába múlt már 39 éves, az előző szezonban így is a magyar élvonal gólkirályaként zárt 15 találattal. Miként a paksi közlemény is emlékeztet, Böde idén is fontos tagja a Magyar Kupa-címvédőnek, hiszen az őszi szezon 18 bajnokijából 15-ször pályára lépett, emellett az európai kupameccseken is kiemelt szerepet vállalt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A múlt heti egyik edzésen fájdalmat kezdtem érezni a vádlimban, ami egyre fokozódott. Először azt hittem, csak fáradtságról van szó, kihagytam két napot, de aztán ugyanolyan rossz volt, így következett az MR-vizsgálat”

nyilatkozta a klubhonlapnak Böde, aki esetében a képalkotó vizsgálatokat követően megerősítést nyert a részleges vádliizom-szakadás, ez azt jelenti, hogy várhatóan hetekig harcképtelen lesz – 

az 520 NB I-meccsel rendelkező veterán így egyelőre hiába üldözi Illés Béla 540-es abszolút rekordját is.

Hiába állna tehát Bognár György rendelkezésére alapvetően sok rutinos csatár – gondoljunk csak Böde mellett Ádám Martinra, Tóth Barnára, Hahn Jánosra vagy Haraszti Zsoltra –, a folyamatos sérülések rendre keresztülhúzzák a vezetőedző számításait, és ezúttal is feladja a leckét a stábnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!