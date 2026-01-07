Ekkor dől el, hogy 40 évesen is pályán lesz-e Böde Dániel

Böde Dániel 1986. október 24-én született, vagyis ahhoz, hogy 40 évesen is a legfelsőbb osztályban focizzon, még egy idényt mindenképpen le kell húznia. A Fizz Liga jelenlegi kiírásában 5-ször volt eredményes, és elárulta, a tavalyival ellentétben ezúttal nem lebeg a szeme előtt az újabb gólkirályi cím.

„Nincsenek egyéni céljaim, csak az, hogy ne sérüljek meg és próbáljak mindig a csapat rendelkezésére állni, aztán meglátjuk, mit dob az élet” – jelentette ki.

Amikor felvetették neki a veretes nevekből álló konkurenciát (Ádám Martin, Galambos János, Hahn János, Szendrei Ákos, Tóth Barna) a csatárposzton, a következőt felelte: „Örülök neki. Gyurinak (Bognár György, a Paks vezetőedzője – a szerk.) okoz egy kis fejtörést, de szerintem meg fogja oldani.”

A paksiak egy törökországi edzőtáborban készülnek a tavaszi folytatására, ami Bödéből vegyes érzelmeket vált ki.