01. 07.
szerda
Paks böde dániel Paksi FC 40

Ekkor dől el, hogy 40 évesen is pályán lesz-e Böde Dániel

2026. január 07. 12:11

Ha rekordokat akar dönteni az NB I-es szerepléseket illetően, ahhoz még legalább egy idényre szüksége lesz a Paksi FC rutinos labdarúgójának. Az októberben 40 éves Böde Dániel élvonalbeli karrierje attól is függ, hogy egészséges tud-e maradni a jövőben. Tavasszal minden kiderül.

2026. január 07. 12:11
null

Saját bevallása szerint is csodálatos évet tudhat maga mögött a Fizz Ligában szereplő Paksi FC 39 esztendős magyar válogatott labdarúgója, Böde Dániel. A kiváló csatár egy interjúban arról beszélt, hogy hatalmas pozitívumként tekint a 2025-ben elért eredményekre, így a Magyar Kupa-győzelemre, a bajnoki bronzéremre és jelenlegi szereplésükre. Hozzátette: az őszi szezon utolsó két fordulójában kissé fáradtnak érezte magát, de azóta feltöltődött és bízik abban, hogy sérülésmentesen letudja az alapozást. 

Böde Dániel, Paks, 40 éves, visszavonulás, NB I
A 39 éves Böde Dániel NB I-es futballkarrierje attól függ, hogy a jövőben egészséges tud-e maradni / Fotó: MTI/Purger Tamás

Ez kell ahhoz, hogy Böde Dániel rekordokat döntsön

Böde 520 (!) bajnokin lépett pályára eddig az NB I-ben: 

  • bár a rekorder Végh Zoltántól 50, 
  • a második Kuttor Attilától pedig 40 mérkőzés választja el, addig 
  • a harmadik legtöbb meccsre rendelkező Illés Bélától már „csak” 20 találkozóra van 

– mutat rá cikkében az interjút készítő M4 Sport.

Ha rekordokat akarok dönteni ilyen téren, ahhoz kell még legalább egy év. Mindig csak egy évben gondolkodunk. Tavasszal majd leülünk Haraszti úrral (Haraszti Zsolt, a Paks ügyvezetője – a szerk.) és megbeszéljük, hogyan tovább

– fogalmazott.

Böde Dániel 1986. október 24-én született, vagyis ahhoz, hogy 40 évesen is a legfelsőbb osztályban focizzon, még egy idényt mindenképpen le kell húznia. A Fizz Liga jelenlegi kiírásában 5-ször volt eredményes, és elárulta, a tavalyival ellentétben ezúttal nem lebeg a szeme előtt az újabb gólkirályi cím.

„Nincsenek egyéni céljaim, csak az, hogy ne sérüljek meg és próbáljak mindig a csapat rendelkezésére állni, aztán meglátjuk, mit dob az élet” – jelentette ki.

Amikor felvetették neki a veretes nevekből álló konkurenciát (Ádám Martin, Galambos János, Hahn János, Szendrei Ákos, Tóth Barna) a csatárposzton, a következőt felelte: „Örülök neki. Gyurinak (Bognár György, a Paks vezetőedzője – a szerk.) okoz egy kis fejtörést, de szerintem meg fogja oldani.”

A paksiak egy törökországi edzőtáborban készülnek a tavaszi folytatására, ami Bödéből vegyes érzelmeket vált ki.

Van jó és rossz oldala is: a családtól sajnos távol leszek, de egy helyen van minden: jó pályák, jó kaják, jó körülmények. Van idő mindenre, ezen a téren tényleg tökéletes

– vélekedett, majd arra a kérdésre, hogy mit kíván 2026-ra, két szóval felelt: „Legyen egészség!”

Az NB I-ben a győri ETO FC telel az első helyen, az FTC 1, a Paks 2 ponttal van lemaradva tőle. 

Így folytatódik a labdarúgó NB I

Fizz Liga 2025–2026

19. forduló

Január 24., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC, 12:30 (M4 Sport)
Kisvárda Master Good–MTK Budapest, 15:00 (M4 Sport)
Puskás Akadémia FC–Paksi FC, 19:45 (M4 Sport)

Január 25., vasárnap
DVSC–DVTK, 13:00 (M4 Sport)
Kolorcity Kazincbarcika SC–ZTE FC, 15:00 (M4 Sport+)
Ferencvárosi TC–ETO FC, 18:15 (M4 Sport)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

