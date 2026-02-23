Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Labdarúgó NB I ETO FC Bognár György Paksi FC

Szakmai problémák Pakson? Bognár György nyilatkozata után mindenki ugyanarról beszél

2026. február 23. 14:13

Sorozatban negyedszer kapott ki a Paks az NB I-ben. Bognár György nagyon korrekten és tárgyilagosan értékelte az ETO elleni vereséget.

2026. február 23. 14:13
null

Sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a labdarúgó NB I-ben a Paks, amely vasárnap úgy kapott ki az ETO-tól 4–3-ra, hogy a listavezető az első félidőben már három góllal is vezetett. Bognár György, a tolnaiak vezetőedzője nagyon tárgyilagosan értékelte a meccset, és nem aggódik amiatt, hogy a csapata jelenleg gödörben van.

„A rengeteg helyezkedési és technikai hiba marad meg a meccsből. Annak ellenére, hogy szoros lett a mérkőzés vége, a Győr jelenleg jobb csapat nálunk, a négy–három ellenére is rengeteg gólszerzési lehetősége volt, és a mérkőzés képe alapján akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna – mondta a szakember az M4 Sportnak.Van tartásunk, vissza tudunk kapaszkodni a meccsekbe, ami annak a mentalitásnak köszönhető, ami most is megvan az öltözőben. Szakmai problémáink vannak, menet közben alakul a keret, próbáljuk beépíteni az új játékosokat. Ez jelenleg komoly feladat, de az önértékelésünk mindig is a helyén volt, sikerült már kijönni minden kátyúból, következetesen kell tovább csinálni, amit eddig is, és akkor előbb-utóbb mi is nyerünk.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

 

Objektív nyilatkozata miatt a szurkolók megemelték a kalapjukat Bognár György előtt – még azok is elismeréssel írtak a szakvezetőről, akik egyébként nem szimpatizálnak vele.

  • „Nahát! Nem a bíró, nem a talaj, nem a magyarszabály, nem a hőmérséklet… Több ilyen edző kellene” – írta egyikük az M4 Sport Facebook-bejegyzése alatt. 
  • „Ez egy korrekt nyilatkozat Bognártól” – jegyezte meg egy másik drukker. 
  • „ETO-szurkoló vagyok, de ez a nyilatkozat tiszteletet érdemel” – kommentelte egy harmadik. 
  • „Nagyon rendben van Bognár György szemlélete. Megverte az ETO, de hogy a mentalitás rendben van, az biztos” – fejtette ki gondolatait egy negyedik. 
  • „Most is korrekt volt a nyilatkozat, a saját hibáikat elismerte, nem kívülálló okokra hivatkozott” – fejezte ki elismerését egy ötödik.

Az előző idényben bajnoki bronzérmes és Magyar Kupa-győztes Paks a következő fordulóban idegenben a Kisvárda ellen javíthat.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

Paks–ETO FC 3–4 – a mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. február 23. 14:25
Nem Kín!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!