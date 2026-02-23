Szakmai problémák Pakson? Bognár György nyilatkozata után mindenki ugyanarról beszél

Sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a labdarúgó NB I-ben a Paks, amely vasárnap úgy kapott ki az ETO-tól 4–3-ra, hogy a listavezető az első félidőben már három góllal is vezetett. Bognár György, a tolnaiak vezetőedzője nagyon tárgyilagosan értékelte a meccset, és nem aggódik amiatt, hogy a csapata jelenleg gödörben van.

„A rengeteg helyezkedési és technikai hiba marad meg a meccsből. Annak ellenére, hogy szoros lett a mérkőzés vége, a Győr jelenleg jobb csapat nálunk, a négy–három ellenére is rengeteg gólszerzési lehetősége volt, és a mérkőzés képe alapján akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna – mondta a szakember az M4 Sportnak. – Van tartásunk, vissza tudunk kapaszkodni a meccsekbe, ami annak a mentalitásnak köszönhető, ami most is megvan az öltözőben. Szakmai problémáink vannak, menet közben alakul a keret, próbáljuk beépíteni az új játékosokat. Ez jelenleg komoly feladat, de az önértékelésünk mindig is a helyén volt, sikerült már kijönni minden kátyúból, következetesen kell tovább csinálni, amit eddig is, és akkor előbb-utóbb mi is nyerünk.”