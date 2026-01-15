Ft
01. 15.
csütörtök
böde dániel Paksi FC NB I

Őszinte vallomás – Böde Dániel elárulta, miért nem igazolt soha külföldre

2026. január 15. 20:58

Játszott a Fradiban, a magyar válogatottban és NB I-es gólkirály is volt, de külföldön soha nem próbálta ki magát. Böde Dániel elárulta, miért nem akart légiósnak állni.

2026. január 15. 20:58
null

Böde Dániel pályafutása csúcsán hét évig a Ferencvárosban futballozott, szerepelt 25 meccsen a magyar válogatottban, valamint gólkirályi címet is nyert az NB I-ben, külföldön azonban sosem próbálta ki magát. A saját TikTok-csatornáján megjelent rövid videóban elárulta, miért nem állt soha légiósnak.

 

A már a 40. életévét taposó csatár azzal kezdte, az otthon számára Madocsát jelenti. „Csend, nyugalom és békesség van, ami nekem nagyon fontos. Itt élhetem úgy az életemet, hogy senki nem foglalkozik vele” – mondta.

Ezt követően megkérdezték Bödétől, hogy a faluban tapasztalható idilli környezet szerepet játszott-e abban, hogy soha nem igazolt el másik országba. 

Volt jó pár ajánlat, biztos, hogy benne volt ez is. A nyelvtudás hiánya miatt is mindig volt egy félelemérzet az emberben. A legfőbb ok, hogy nekem itt van mindenki ebben a faluban, a család és a barátok is, nélkülük pedig félember lennék

– felelte.

@bodedj13 Haza, család, barátok és foci! 🇭🇺⚽️ #bodedani #madocsa #magyarország #vidék #haza #magyarválogatott ♬ eredeti hang - Böde Dániel

 

Böde eddig 520 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben. 

  • A rekorder Végh Zoltánhoz képest 50, 
  • az örökrangsorban második Kuttor Attila mögött 40 meccs a lemaradása, 
  • a harmadik Illés Bélától viszont már csak 20 találkozó választja el. 

Ahhoz, hogy őket megelőzhesse, még egy idényt mindenképpen vállalnia kellene, hiszen a magyar bajnokság mostani kiírásából már csak 15 forduló van hátra.

Nyitókép: Facebook / Paksi FC

