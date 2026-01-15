Őszinte vallomás – Böde Dániel elárulta, miért nem igazolt soha külföldre

Ekkor dől el, hogy 40 évesen is pályán lesz-e Böde Dániel
Játszott a Fradiban, a magyar válogatottban és NB I-es gólkirály is volt, de külföldön soha nem próbálta ki magát. Böde Dániel elárulta, miért nem akart légiósnak állni.
Böde Dániel pályafutása csúcsán hét évig a Ferencvárosban futballozott, szerepelt 25 meccsen a magyar válogatottban, valamint gólkirályi címet is nyert az NB I-ben, külföldön azonban sosem próbálta ki magát. A saját TikTok-csatornáján megjelent rövid videóban elárulta, miért nem állt soha légiósnak.
A már a 40. életévét taposó csatár azzal kezdte, az otthon számára Madocsát jelenti. „Csend, nyugalom és békesség van, ami nekem nagyon fontos. Itt élhetem úgy az életemet, hogy senki nem foglalkozik vele” – mondta.
Ezt követően megkérdezték Bödétől, hogy a faluban tapasztalható idilli környezet szerepet játszott-e abban, hogy soha nem igazolt el másik országba.
Volt jó pár ajánlat, biztos, hogy benne volt ez is. A nyelvtudás hiánya miatt is mindig volt egy félelemérzet az emberben. A legfőbb ok, hogy nekem itt van mindenki ebben a faluban, a család és a barátok is, nélkülük pedig félember lennék
– felelte.
Böde eddig 520 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben.
Ahhoz, hogy őket megelőzhesse, még egy idényt mindenképpen vállalnia kellene, hiszen a magyar bajnokság mostani kiírásából már csak 15 forduló van hátra.
Azt is elmondta, mi kell ahhoz, hogy rekordokat döntsön az NB I-ben.
Nyitókép: Facebook / Paksi FC