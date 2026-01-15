Őszinte vallomás – Böde Dániel elárulta, miért nem igazolt soha külföldre

A már a 40. életévét taposó csatár azzal kezdte, az otthon számára Madocsát jelenti. „Csend, nyugalom és békesség van, ami nekem nagyon fontos. Itt élhetem úgy az életemet, hogy senki nem foglalkozik vele” – mondta.

Ezt követően megkérdezték Bödétől, hogy a faluban tapasztalható idilli környezet szerepet játszott-e abban, hogy soha nem igazolt el másik országba.