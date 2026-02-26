A reptérről beszélt a bolgár Korda György, örül, hogy Magyarországra jöhetett

– idézte a csakfoci.hu Marinov szavait a telegraph.bg portálról.

„Ivajlo Csocsev a kedvenc labdarúgóm, nemcsak a Ludogorec játékosaként, hanem általánosságban a bolgár futballisták közül is. Óriási kvalitásai vannak. Korábban Martin Kamburov volt az, akit a leginkább kedveltem a bolgár futballban. Most először utazom a Ludogoreccel. Örülök, hogy a csapattal tarthatok, annak ellenére, hogy ez számomra meglehetősen kényelmetlen. A futball iránti szeretetem és az, hogy két napon keresztül csak erről beszélhetek az emberekkel, arra késztetett, hogy Szófiából eljöjjek és elvigyenek Plovdivba. Holnap éjszaka érkezünk meg Várnába, ahol három-négy órát kell várakoznom, hogy elérjem a Szófiába tartó járatot. Ilyet csak az tesz meg, aki igazán szereti a csapatát” – tette hozzá az énekes.

A népszerű bolgár énekes is Magyarországon szorít a Ludogorec sikeréért (Fotó: Veselin Marinov/Facebook)

Jön az ötödik felvonás Magyarországon

A Ferencváros–Ludogorec mérkőzés – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – 18 óra 45 perckor kezdődik.