02. 26.
csütörtök
európa-liga Ludogorec Razgrad Fradi Magyarország Ludogorec Ferencváros FTC

A reptérről beszélt a bolgár Korda György, örül, hogy Magyarországra jöhetett

2026. február 26. 18:10

Mindent bevetnek a bolgárok. Még a népszerű énekesüket is Magyarországra hozták, hogy a Ludogorecet támogassa.

2026. február 26. 18:10
null

A népszerű bolgár énekes, Veszelin Marinov is Magyarországra, Budapestre érkezett a Ferencváros–Ludogorec labdarúgó Európa-liga-mérkőzésre, amelynek tétje a nyolcaddöntőbe kerülés – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

A számos díjjal elismert, 2003 és 2005 között háromszor is az Év énekesének megválasztott bolgár előadó fiatalon kezdett focizni, amatőr szinten egészen 38 éves koráig játszott, azonban egy sérülés miatt abba kellett hagynia a futballt – olvasható.

„A csapat iránti szeretetemnek köszönhető, hogy itt lehetek a reptéren, és annak is, hogy nagyon nagy rajongója vagyok a Ludogorecnek.

A vezetőség meghívott, hogy velük utazzak a Ferencváros elleni mérkőzésre. Remélem, nyerni fogunk, és bízom benne, hogy így is lesz”

– idézte a csakfoci.hu Marinov szavait a telegraph.bg portálról.

„Ivajlo Csocsev a kedvenc labdarúgóm, nemcsak a Ludogorec játékosaként, hanem általánosságban a bolgár futballisták közül is. Óriási kvalitásai vannak. Korábban Martin Kamburov volt az, akit a leginkább kedveltem a bolgár futballban. Most először utazom a Ludogoreccel. Örülök, hogy a csapattal tarthatok, annak ellenére, hogy ez számomra meglehetősen kényelmetlen. A futball iránti szeretetem és az, hogy két napon keresztül csak erről beszélhetek az emberekkel, arra késztetett, hogy Szófiából eljöjjek és elvigyenek Plovdivba. Holnap éjszaka érkezünk meg Várnába, ahol három-négy órát kell várakoznom, hogy elérjem a Szófiába tartó járatot. Ilyet csak az tesz meg, aki igazán szereti a csapatát” – tette hozzá az énekes.

A népszerű bolgár énekes is Magyarországon szorít a Ludogorec sikeréért
A népszerű bolgár énekes is Magyarországon szorít a Ludogorec sikeréért (Fotó: Veselin Marinov/Facebook)

Jön az ötödik felvonás Magyarországon

A Ferencváros–Ludogorec mérkőzés – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – 18 óra 45 perckor kezdődik.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

