„Nem teheted meg, hogy elkezdesz hisztizni” – még a bíró sem állíthatta meg a magyar kapitányt (VIDEÓ)

Folyamatosan büntették a magyarokat, de hiába: döntőbe jutottak a lányok!
Elképesztő dráma a végén! A magyar válogatott ötméteresekkel győzte le a görög együttest.
Cseh Sándornak sikerült megnyugtatnia a lányokat. Ez is kellett ahhoz, hogy a magyar válogatott bejusson az európa-bajnokság döntőjébe.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar női vízilabda-válogatott a legjobb négy között ötméteresekkel legyőzte a világbajnoki címvédő görögöket a funchali Európa-bajnokságon, és ezzel bejutott a döntőbe. A mérkőzés egyik nagyon fontos pillanata volt az első magyar időkérés, amely során Cseh Sándor szövetségi kapitány egy kicsit leteremtette a lányokat.
Ahogyan tudósításunkban írtuk, sokáig kellett várni a meccs első góljára, de azt a mieink szerezték, akik 2–0-ra, 3–1-re, 4–2-re és 5–3-ra is vezettek, mielőtt a görögök először egyenlíteni tudtak. Cseh Sándor 5–5-nél kérte ki az első idejét, az időkérését az M4 Sport ki is tette a közösségi oldalára.
Hülyeségeket csinálunk egymás után hátrányban. Nem, nem érdekel, hogy vezetnek, nem érdekel. Nem teheted meg, hogy elkezdesz hisztizni, és hogy akkor nem védekezel.
Tökmindegy, ha nem kapunk egy kiállítást sem, akkor is visszajövünk, akkor is megpróbálod megnyerni a meccset. Fegyelmezett maradsz. Akkor lőjünk akciógólokat, akkor érjünk vissza… – fogalmazott, majd a játékvezető a sípjával jelzett, hogy lejárt az idő. – Ne menjél, lesz*rom, hogy mit mond! És akkor zónában játsszunk, akkor is mindenképpen csinálod, amit kell!”
A mieink az időkérés utáni támadásból a kapufát találták el, de aztán sikerült újra megszerezniük a vezetést, ahogyan 6–6 után is. A görögök – akik az egész mérkőzésen rengetegszer kerültek emberelőnybe – végül ledolgozták kétgólos hátrányukat, és ötméteresekre mentették a meccset, de Golopencza Szonja nagyszerű beállásának köszönhetően végül a magyar válogatott jutott be a döntőbe.
