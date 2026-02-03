„Nem teheted meg, hogy elkezdesz hisztizni” – még a bíró sem állíthatta meg a magyar kapitányt (VIDEÓ)

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar női vízilabda-válogatott a legjobb négy között ötméteresekkel legyőzte a világbajnoki címvédő görögöket a funchali Európa-bajnokságon, és ezzel bejutott a döntőbe. A mérkőzés egyik nagyon fontos pillanata volt az első magyar időkérés, amely során Cseh Sándor szövetségi kapitány egy kicsit leteremtette a lányokat.

Ahogyan tudósításunkban írtuk, sokáig kellett várni a meccs első góljára, de azt a mieink szerezték, akik 2–0-ra, 3–1-re, 4–2-re és 5–3-ra is vezettek, mielőtt a görögök először egyenlíteni tudtak. Cseh Sándor 5–5-nél kérte ki az első idejét, az időkérését az M4 Sport ki is tette a közösségi oldalára.