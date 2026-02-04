Ft
Gruber Zsombor Fradi Varga Barnabás

„Azt mondta, ha eligazol, vegyem át a helyét” – Varga Barnabás megnevezte az utódját a Fradiban

2026. február 04. 16:18

Az első idei győzelmét 21 éves támadójának köszönheti a Ferencváros labdarúgócsapata. A Gruber Zsomborral készült interjúból kiderül, mit kért tőle a Görögországba igazoló Varga Barnabás.

2026. február 04. 16:18
null

Pakson megszerezte szezonbeli kilencedik gólját Gruber Zsombor, amely három pontot ért a Ferencváros labdarúgócsapatának a zöld-fehér NB I-es rangadón. A 21 éves támadó a Nemzeti Sportnak adott interjúban elárulta, mivel telt a győzelemmel kiérdemelt két szabadnapja, hogy várja az Újpest elleni hétvégi derbit és mit kért tőle a télen a Fradiból Görögországba igazolt Varga Barnabás.

GRUBER Zsombor
Gruber Zsombor pótolhatja a Görögországba igazoló Varga Barnabás góljait a Ferencvárosban
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sűrű időszakot tudhat maga mögött a bajnoki címvédő Fradi, amely még három fronton is versenyben van a szezonban. Az NB I-ben két ponttal az éllovas ETO mögött, a Magyar Kupában a Csákvár elleni nyolcaddöntő előtt áll, az Európa-ligában pedig a bolgár Ludogorec elleni párharcra készülhet. Jól jött tehát a gárdának a két szabadnap.

„A felkészülés elejétől, jószerével egy hónapja nem volt szabadnapunk, úgyhogy próbáltam hasznosan eltölteni, filmeket néztem és hazamentem a szüleimhez. A hétvégi mérkőzés sokat kivett belőlem, nehéz kilencven perc volt, sokat kellett harcolni és végig hajtani” – kezdte Gruber, aki azt is elárulta, miképp reagáltak a szülei a paksi mérkőzésre:

„Édesapám is futballozott, sokszor kritikus velem szemben, a hétvégén is megbeszéltük a paksi meccsen látottakat. Édesanyám azonban még nála is kritikusabb. Ő nem ért a labdarúgáshoz, abszolút laikusként nézi a meccseimet.

Most, hogy odahaza voltam, kaptam is tőle az elrontott két helyzetért...

– mosolygott a fiatal támadó.

Gruber kapott egy felkérést Varga Barnabástól!

Ősszel még Varga Barnabással együtt rohamozhatta az ellenfelek kapuját Gruber, ám a válogatott alapembere télen aláírt az athéni AEK együtteséhez – búcsúzóul azért egy jó tanáccsal ellátta ifjú utódját.

„Az idényben nagyon sokat kaptam tőle. A Népligetben sok mindent ellestem a játékából, a pályán megfelelő játékkapcsolat alakult ki közöttünk. Úgy érzem, ha többet futballoztunk volna együtt, ez még inkább kidomborodik.

Nagyon jó játékos, elképesztő a fejjátéka, és a földön is kiemelkedő teljesítményre képes.

Eltérő típusú támadók vagyunk, én szeretek a labda közelében lenni, ő inkább amolyan »célember«. Jól kiegészítettük egymást, sajnálom, hogy eligazolt, de örülök is az előrelépésének. Láttam, hogy a hétvégén ő is gólt szerzett” – hangsúlyozta Gruber, majd hozzátette:

Az ősszel, amikor még itt játszott, a tizenegyeseknél mondta is, most még ő van kijelölve első számú végrehajtónak, de ha eligazol, vegyem át a helyét.

Igyekszem megfelelni ennek az örökségnek” – jelentette ki a válogatottban Örményország ellen betaláló csatár.

Szombaton az Újpest együttesét fogadja a bajnoki címvédő a Groupama Arénában, a derbi pedig a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül mindig háromesélyes.

„Készülünk is rá! Újpesten nagy változások voltak a télen, Dárdai Pál sport­igazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző érkezése óta egységesebb a lilák futballja, még ha a hétvégén ki is kaptak a Puskás Akadémiától. De tudjuk, a derbire felszívja magát minden játékos, amelyen egyébként sem számítanak a helyezések” – tekintett előre Gruber Zsombor.

Előkelő helyen Varga Barnabás

Varga Barnabás a 21. helyet foglalja el azon a listán, amelyet az utóbbi fél évtized legeredményesebb labdarúgóiról tett közzé szerdán az IFFHS, a 2021. január elsejétől 2025. december 31-ig terjedő időszakot figyelembe véve. A lajstromot a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a nemzeti bajnokságban, a klubcsapatok hazai és nemzetközi kupasorozataiban és a válogatottban elért találatok alapján állította össze. Varga az FTC és a nemzeti együttes játékosaként az említett öt esztendőben 132 gólig jutott úgy, hogy 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, tavaly pedig 34 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A listán olyanok előzik meg a magyar támadót, mint a Real Madrid francia világbajnoka, Kylian Mbappé, a Manchester City norvég csatára, Erling Haaland vagy a Bayern Münchent erősítő angol támadó, Harry Kane.

(MTI)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

