„Azt mondta, ha eligazol, vegyem át a helyét” – Varga Barnabás megnevezte az utódját a Fradiban

„A felkészülés elejétől, jószerével egy hónapja nem volt szabadnapunk, úgyhogy próbáltam hasznosan eltölteni, filmeket néztem és hazamentem a szüleimhez. A hétvégi mérkőzés sokat kivett belőlem, nehéz kilencven perc volt, sokat kellett harcolni és végig hajtani” – kezdte Gruber, aki azt is elárulta, miképp reagáltak a szülei a paksi mérkőzésre:

„Édesapám is futballozott, sokszor kritikus velem szemben, a hétvégén is megbeszéltük a paksi meccsen látottakat. Édesanyám azonban még nála is kritikusabb. Ő nem ért a labdarúgáshoz, abszolút laikusként nézi a meccseimet.

Most, hogy odahaza voltam, kaptam is tőle az elrontott két helyzetért...”

– mosolygott a fiatal támadó.