02. 24.
kedd
02. 24.
kedd
Putyin Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország információs hadviselés

Foreign Policy: Putyin nem a fronton aratja a legnagyobb sikereket – ez áll a háttérben

2026. február 24. 20:59

Négy éve tart az orosz–ukrán háború, és a frontvonalakon egyik fél sem tud döntő áttörést elérni. Putyin azonban nem elsősorban a lövészárkokban, hanem az információs térben aratja legnagyobb sikereit: a győzelem elkerülhetetlenségének narratívájával próbálja befolyásolni a nyugati döntéshozókat.

2026. február 24. 20:59
null

A Foreign Policy elemzése szerint Putyin tudatosan dolgozik azon, hogy a világot meggyőzze Ukrajna elkerülhetetlen vereségéről, miközben a harctéri tények ezt nem támasztják alá. A lap úgy fogalmaz, hogy az orosz elnök legnagyobb sikere nem a fronton, hanem a narratívák csatájában született meg.

Putyin az elmúlt hónapokban azt a képet igyekezett rögzíteni a nemzetközi térben, hogy Oroszország győzelme törvényszerű. E narratíva szerint az ukrán frontvonal az összeomlás szélén áll, Moszkva előbb-utóbb elfoglalja a magának követelt területeket, az orosz hadigépezet kimeríthetetlen, és Ukrajna képtelen legyőzni az orosz hadsereget. A Kreml a szovjet Vörös Hadsereg második világháborús sikereit idézve próbálja azt sugallni, hogy a mai, jóval kisebb orosz haderő is megállíthatatlan úthenger.

Putyin narratívája a nyugati döntéshozók felé

A Foreign Policy szerint mindez nem puszta propaganda, hanem egy tudatos kognitív hadviselési rendszer, amely a nyugati vezetők feltételezéseit igyekszik formálni, és Oroszország számára kedvező döntések felé terelni őket. Moszkva célja, hogy az egyetlen józan kimenetelnek az Oroszország feltételei szerinti rendezés tűnjön. 

Az úthenger-narratíva azt sugallja, hogy az orosz követelések elfogadása humánus, mert életeket mentene meg.

A lap példaként említi, hogy Donald Trump az alaszkai találkozó után az azonnali tűzszünet követelésétől elmozdulva már Kijevre gyakorolt nyomást, hogy adjon át meg nem szállt területeket Moszkvának, arra a feltételezésre építve, hogy Oroszország győzelme elkerülhetetlen. Trump úgy fogalmazott: „Sokkal nagyobbak. Sokkal erősebbek”, vagyis szerinte Oroszország van fölényben Ukrajnával szemben.

A Kreml rendszeresen eltúlozza a katonai teljesítményét is. 

Gyorsabb előrenyomulást és nagyobb területi ellenőrzést állít, mint amit a tények alátámasztanak. Moszkva többször jelentette be olyan települések elfoglalását, amelyek valójában ukrán kézen maradtak. A cél az állandó orosz lendület és az örökösen védekező Ukrajna képének fenntartása, ami megerősítheti a területátadásra irányuló nyomást.

Putyin és a valós harctéri számok

A Foreign Policy szerint a számok egészen más képet mutatnak. 2025-ben Oroszország Ukrajna területének mindössze 0,8 százalékát foglalta el, ami a modern gépesített hadviselésben kifejezetten alacsony arány. A jelenlegi ütem mellett Oroszországnak 2027 augusztusáig tartana a Donyecki terület fennmaradó részének elfoglalása, a 2022-ben annektáltnak nyilvánított három régió teljes megszerzése pedig 2029 áprilisáig húzódhatna. 

Ukrajna egészének elfoglalása a jelenlegi tempóval nagyjából egy évszázadig tartana.

Mindeközben az orosz veszteségek súlyosak. 2025-ben átlagosan napi mintegy 1200 fős veszteséggel számoltak. Az ukrán drónok által uralt frontszakaszokon az orosz egységek nem képesek tömeges páncélos áttörésre, helyette három-öt fős gyalogos csoportokban mozognak, gyakran hatalmas áldozatok árán, mindössze néhány tíz métert nyerve.

A lap arra is rámutat, hogy Oroszország gazdasági erőforrásai sem kimeríthetetlenek. 

Az áfa 22 százalékra emelése, az aranytartalékok értékesítése és a kötelező mozgósítás előkészítése mind azt jelzi, hogy a háború költségei egyre súlyosabb terhet jelentenek.

Mindezek ellenére Putyin stratégiája világos: ha képes meggyőzni a Nyugatot arról, hogy Ukrajna veresége elkerülhetetlen, akkor politikai úton érheti el azt, amit a fronton csak lassan és hatalmas áldozatok árán tudna. A Foreign Policy szerint a háború döntő csatatere így nemcsak a donbaszi lövészárkokban, hanem a nemzetközi információs térben húzódik – ahol Putyin eddig kétségtelenül látványosabb eredményeket ért el.

Nyitókép: Maxim SHIPENKOV / POOL / AFP

akitiosz
2026. február 24. 21:58
Temérdek elemző van, aki csak már bizonyított, megbízható forrásokból származó adatokkal dolgozik, nem az ukrán és az orosz hadügyminisztériumok adataival. Szóval azért lehet tudni, hogy nagyjából éppen hol van a front és hogyan változik.
monuskaroly
2026. február 24. 21:45
És még mindig ez a hülye duma, hogy mikorra foglalják el? A 1990-ben 50 milliós ország mára 20-körül van. Se múltjuk, se jövőjük nincs, aktív korú lakosság nincs, ki lesznek irtva. Saját magukat irtják ki, ha nem űzik el a népirtót minél hamarabb.
neszteklipschik
2026. február 24. 21:42
Putyinista bábkormányt Kijevbe!
Nasi12
2026. február 24. 21:23
"a nemzetközi információs térben húzódik – ahol Putyin eddig kétségtelenül látványosabb eredményeket ért el." Látványosan körbecsókolgatják és nyalják a valagát. Szegény zenebohóc meg ott kuporog a sarokba számkivetve :)
