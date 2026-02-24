Foreign Policy: Putyin nem a fronton aratja a legnagyobb sikereket – ez áll a háttérben

A Foreign Policy elemzése szerint Putyin tudatosan dolgozik azon, hogy a világot meggyőzze Ukrajna elkerülhetetlen vereségéről, miközben a harctéri tények ezt nem támasztják alá. A lap úgy fogalmaz, hogy az orosz elnök legnagyobb sikere nem a fronton, hanem a narratívák csatájában született meg.

Putyin az elmúlt hónapokban azt a képet igyekezett rögzíteni a nemzetközi térben, hogy Oroszország győzelme törvényszerű. E narratíva szerint az ukrán frontvonal az összeomlás szélén áll, Moszkva előbb-utóbb elfoglalja a magának követelt területeket, az orosz hadigépezet kimeríthetetlen, és Ukrajna képtelen legyőzni az orosz hadsereget. A Kreml a szovjet Vörös Hadsereg második világháborús sikereit idézve próbálja azt sugallni, hogy a mai, jóval kisebb orosz haderő is megállíthatatlan úthenger.