Foreign Policy: Putyin nem a fronton aratja a legnagyobb sikereket – ez áll a háttérben

Nézhet ki a fejéből Putyin és Zelenszkij: mutatjuk, mit értek el négy év háborúval
A front statikusnak tűnik, de a háttérben folyamatos támadások, beszivárgások és dróncsapások zajlanak.
Négy éve tart az orosz–ukrán háború, és a frontvonalakon egyik fél sem tud döntő áttörést elérni. Putyin azonban nem elsősorban a lövészárkokban, hanem az információs térben aratja legnagyobb sikereit: a győzelem elkerülhetetlenségének narratívájával próbálja befolyásolni a nyugati döntéshozókat.
A Foreign Policy elemzése szerint Putyin tudatosan dolgozik azon, hogy a világot meggyőzze Ukrajna elkerülhetetlen vereségéről, miközben a harctéri tények ezt nem támasztják alá. A lap úgy fogalmaz, hogy az orosz elnök legnagyobb sikere nem a fronton, hanem a narratívák csatájában született meg.
Putyin az elmúlt hónapokban azt a képet igyekezett rögzíteni a nemzetközi térben, hogy Oroszország győzelme törvényszerű. E narratíva szerint az ukrán frontvonal az összeomlás szélén áll, Moszkva előbb-utóbb elfoglalja a magának követelt területeket, az orosz hadigépezet kimeríthetetlen, és Ukrajna képtelen legyőzni az orosz hadsereget. A Kreml a szovjet Vörös Hadsereg második világháborús sikereit idézve próbálja azt sugallni, hogy a mai, jóval kisebb orosz haderő is megállíthatatlan úthenger.
A Foreign Policy szerint mindez nem puszta propaganda, hanem egy tudatos kognitív hadviselési rendszer, amely a nyugati vezetők feltételezéseit igyekszik formálni, és Oroszország számára kedvező döntések felé terelni őket. Moszkva célja, hogy az egyetlen józan kimenetelnek az Oroszország feltételei szerinti rendezés tűnjön.
Az úthenger-narratíva azt sugallja, hogy az orosz követelések elfogadása humánus, mert életeket mentene meg.
A lap példaként említi, hogy Donald Trump az alaszkai találkozó után az azonnali tűzszünet követelésétől elmozdulva már Kijevre gyakorolt nyomást, hogy adjon át meg nem szállt területeket Moszkvának, arra a feltételezésre építve, hogy Oroszország győzelme elkerülhetetlen. Trump úgy fogalmazott: „Sokkal nagyobbak. Sokkal erősebbek”, vagyis szerinte Oroszország van fölényben Ukrajnával szemben.
A Kreml rendszeresen eltúlozza a katonai teljesítményét is.
Gyorsabb előrenyomulást és nagyobb területi ellenőrzést állít, mint amit a tények alátámasztanak. Moszkva többször jelentette be olyan települések elfoglalását, amelyek valójában ukrán kézen maradtak. A cél az állandó orosz lendület és az örökösen védekező Ukrajna képének fenntartása, ami megerősítheti a területátadásra irányuló nyomást.
A Foreign Policy szerint a számok egészen más képet mutatnak. 2025-ben Oroszország Ukrajna területének mindössze 0,8 százalékát foglalta el, ami a modern gépesített hadviselésben kifejezetten alacsony arány. A jelenlegi ütem mellett Oroszországnak 2027 augusztusáig tartana a Donyecki terület fennmaradó részének elfoglalása, a 2022-ben annektáltnak nyilvánított három régió teljes megszerzése pedig 2029 áprilisáig húzódhatna.
Ukrajna egészének elfoglalása a jelenlegi tempóval nagyjából egy évszázadig tartana.
Ezt is ajánljuk a témában
A front statikusnak tűnik, de a háttérben folyamatos támadások, beszivárgások és dróncsapások zajlanak.
Mindeközben az orosz veszteségek súlyosak. 2025-ben átlagosan napi mintegy 1200 fős veszteséggel számoltak. Az ukrán drónok által uralt frontszakaszokon az orosz egységek nem képesek tömeges páncélos áttörésre, helyette három-öt fős gyalogos csoportokban mozognak, gyakran hatalmas áldozatok árán, mindössze néhány tíz métert nyerve.
A lap arra is rámutat, hogy Oroszország gazdasági erőforrásai sem kimeríthetetlenek.
Az áfa 22 százalékra emelése, az aranytartalékok értékesítése és a kötelező mozgósítás előkészítése mind azt jelzi, hogy a háború költségei egyre súlyosabb terhet jelentenek.
Ezt is ajánljuk a témában
A 200 ezer milliárdos számla még a könnyebben emészthető része a borzasztó lajstromnak.
Mindezek ellenére Putyin stratégiája világos: ha képes meggyőzni a Nyugatot arról, hogy Ukrajna veresége elkerülhetetlen, akkor politikai úton érheti el azt, amit a fronton csak lassan és hatalmas áldozatok árán tudna. A Foreign Policy szerint a háború döntő csatatere így nemcsak a donbaszi lövészárkokban, hanem a nemzetközi információs térben húzódik – ahol Putyin eddig kétségtelenül látványosabb eredményeket ért el.
Nyitókép: Maxim SHIPENKOV / POOL / AFP