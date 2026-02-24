Kulcskérdésre adott választ Orbán Viktor: ez a legnagyobb különbség a Fidesz és a Tisza között (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Orbán Viktor a baloldali és a jobboldali álláspontok közötti különbségek fontosságát hangsúlyozta.
Orbán Viktor miniszterelnök országjárása sukorói állomásán hangsúlyozta a baloldali és a jobboldali álláspontok közötti különbségek fontosságát, különösen a migráció, a háború, a család és a gazdaságpolitika terén.
A miniszterelnök a Tisza Pártra utalva kijelentette: „A múlt nem halt meg, itt van velünk. Az ellenfél baloldali, mi meg jobboldaliak vagyunk.” Hozzátette, hogy az ellenzék érdeke, hogy a politikai különbségeket elhalványítsa, de szerinte a valóság világos: a kormány és a Fidesz álláspontja nemzeti, keresztény és polgári értékeken alapul, míg az ellenzék „baloldali, ha úgy tetszik brüsszeli álláspontot” képvisel.
Orbán Viktor külön kiemelte, hogy ez a különbség érvényes a gazdaságpolitikára, a jövőre nézve és minden fontos társadalmi kérdésre, tehát a migrációra, háborúra és a család témájára is.
A miniszterelnök szerint a legfontosabb, hogy a választók ne hagyják magukat megtéveszteni az ellenzék politikai üzenetei által.
