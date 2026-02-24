Ft
tisza Brüsszel fidesz jobboldal ellenzék orbán viktor baloldal

Kulcskérdésre adott választ Orbán Viktor: ez a legnagyobb különbség a Fidesz és a Tisza között (VIDEÓ)

2026. február 24. 21:39

Orbán Viktor a baloldali és a jobboldali álláspontok közötti különbségek fontosságát hangsúlyozta.

2026. február 24. 21:39
null

Orbán Viktor miniszterelnök országjárása sukorói állomásán hangsúlyozta a baloldali és a jobboldali álláspontok közötti különbségek fontosságát, különösen a migráció, a háború, a család és a gazdaságpolitika terén.

A miniszterelnök a Tisza Pártra utalva kijelentette: „A múlt nem halt meg, itt van velünk. Az ellenfél baloldali, mi meg jobboldaliak vagyunk.” Hozzátette, hogy az ellenzék érdeke, hogy a politikai különbségeket elhalványítsa, de szerinte a valóság világos: a kormány és a Fidesz álláspontja nemzeti, keresztény és polgári értékeken alapul, míg az ellenzék „baloldali, ha úgy tetszik brüsszeli álláspontot” képvisel.

Orbán Viktor külön kiemelte, hogy ez a különbség érvényes a gazdaságpolitikára, a jövőre nézve és minden fontos társadalmi kérdésre, tehát a migrációra, háborúra és a család témájára is.

A miniszterelnök szerint a legfontosabb, hogy a választók ne hagyják magukat megtéveszteni az ellenzék politikai üzenetei által.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

Azért nem árt az ilyenben utazók figyelemét felkelteni arra, hogy minden számitógépen/nyomtatón nyomtatott papíron vannak olyan láthatatlan jelek, amelyeknek alapján azonosítani lehet a készüléket! Nem kellene fáradozni ezzel a trükkel tiszalárvák!
250 ajánlóíven (x 8-al) 2000 ajánlás szerepel! Ki bolond egy hamisat beadni? S kinek érdeke ezt a látszatot kelteni s rögtön rendőrségi feljelentést tenni? Vajon.....
Nem a jegyző fénymásolta "véletlenül"? Erre is ügyelni kell a vadak lakta területeken! S elárulna valaki hogy ennek mi értelme lenne a jelölt részéről? Ha megvan az eredeti, akkor minek másolna egy másikat? Ha nincs, akkor honnan szedi elő? Arról már ne is beszéljünk, ha bőven megvolt az 500 aláírás amúgy is! Miután leadta az íveket, bárki s bármit tehet velük ha valamikép hozzáfér az ívekhez! A jegyző az aki hozzáfér, nemde? !
“ Fénymásolt ajánlóívet is leadott a fideszes Erdős Norbert, közokirat-hamisítás miatti feljelentés lett belőle A személyesen Erdős Norbert (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőjelölt által szombaton leadott 250 ajánlóív között egy fénymásolt is akadt. Ez szigorúan tilos; bár Erdősnél utóbb igazolták a megfelelő számú ajánló aláírást, de a helyi jegyző egyeztetve a Békés Megyei Területi és a Nemzeti Választási Irodával, közokirat-hamisítás gyanúja miatt hivatalból feljelentést tett rendőrségen."
