Kulcskérdésre adott választ Orbán Viktor: ez a legnagyobb különbség a Fidesz és a Tisza között (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök országjárása sukorói állomásán hangsúlyozta a baloldali és a jobboldali álláspontok közötti különbségek fontosságát, különösen a migráció, a háború, a család és a gazdaságpolitika terén.

A miniszterelnök a Tisza Pártra utalva kijelentette: „A múlt nem halt meg, itt van velünk. Az ellenfél baloldali, mi meg jobboldaliak vagyunk.” Hozzátette, hogy az ellenzék érdeke, hogy a politikai különbségeket elhalványítsa, de szerinte a valóság világos: a kormány és a Fidesz álláspontja nemzeti, keresztény és polgári értékeken alapul, míg az ellenzék „baloldali, ha úgy tetszik brüsszeli álláspontot” képvisel.