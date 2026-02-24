Ebbe még belegondolni is rossz: lesújtó jövőképet vázolt fel Orbán Viktor

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a drasztikus áremelkedés egyértelműen szembe megy a magyar családok érdekeivel, amelyeket jelenleg hazánkban csak a kormánypárt képvisel. Orbán Viktor szerint ezért a Fidesz a biztos választás a magyar emberek számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP