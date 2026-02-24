Ebbe még belegondolni is rossz: lesújtó jövőképet vázolt fel Orbán Viktor

Macronnál elszakadt a cérna: a francia elnök szavaiba egész Európa beleremeghet
A francia államfő szerint Magyarországon kívül több európai országnak is nagyobb engedményeket kell tennie Ukrajna számára.
Zelenszkij és Magyar Péter szövetsége nyomán Magyarországon 1000 forint fölé emelkedhet a benzin ára.
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében éles kritikával illette az ellenzéki politikusok álláspontját az orosz olajimporttal kapcsolatban, különösen Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter ellenzéki vezető terveit.
A bejegyzés szerint Magyarországon jelenleg egy liter benzin átlagára 560 forint körül alakul. Ennek oka, hogy egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú nyugati nyersolaj.
Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy amennyiben Zelenszkij és Magyar Péter elképzelései szerint leállítanák az olcsó orosz olaj behozatalát Magyarországra, a benzin ára akár 1000 forintra is emelkedhet literenként.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a drasztikus áremelkedés egyértelműen szembe megy a magyar családok érdekeivel, amelyeket jelenleg hazánkban csak a kormánypárt képvisel. Orbán Viktor szerint ezért a Fidesz a biztos választás a magyar emberek számára.
