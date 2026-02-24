Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj zelenszkij Magyar Péter benzinár orbán viktor

Ebbe még belegondolni is rossz: lesújtó jövőképet vázolt fel Orbán Viktor

2026. február 24. 19:37

Zelenszkij és Magyar Péter szövetsége nyomán Magyarországon 1000 forint fölé emelkedhet a benzin ára.

2026. február 24. 19:37
null

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében éles kritikával illette az ellenzéki politikusok álláspontját az orosz olajimporttal kapcsolatban, különösen Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter ellenzéki vezető terveit.

A bejegyzés szerint Magyarországon jelenleg egy liter benzin átlagára 560 forint körül alakul. Ennek oka, hogy egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú nyugati nyersolaj. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy amennyiben Zelenszkij és Magyar Péter elképzelései szerint leállítanák az olcsó orosz olaj behozatalát Magyarországra, a benzin ára akár 1000 forintra is emelkedhet literenként.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a drasztikus áremelkedés egyértelműen szembe megy a magyar családok érdekeivel, amelyeket jelenleg hazánkban csak a kormánypárt képvisel. Orbán Viktor szerint ezért a Fidesz a biztos választás a magyar emberek számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fck fcbk
2026. február 24. 20:43
Itt vannak a legfrissebb átlagos 1 liter 95-ös benzin (Euro 95) kiskereskedelmi ára Európában euróban kifejezve (adatok az EU tagállamokra, 2026 eleji/aktuális források alapján): Átlagos benzinár az EU-ban: kb. €1.545/liter (tájékoztató EU-átlag) fuel-prices.eu 🇪🇺 EU-országok – benzinár literenként (kb. értékek, euró) (A lista főként a 2026. februári adatok alapján készült; egyes helyeken az árak heti szinten is változhatnak.) Ország Benzin (€/liter) Hollandia ~2.02-1.98 Dánia ~1.98-1.97 Görögország ~1.73-1.78 Írország ~1.73 Németország ~1.70-1.69 Portugália ~1.70 Olaszország ~1.69 Franciaország ~1.67-1.72 Belgium ~1.55-1.60 Spanyolország ~1.47 Ausztria ~1.50-1.55 Szlovákia ~1.50 Magyarország ~1.47-1.51 Luxembourg ~1.47 Szlovénia ~1.46 Románia ~1.45 Svédország ~1.44 Horvátország ~1.43 Észtország ~1.43 Csehország ~1.41-1.42 Litvánia ~1.41 Lengyelország ~1.38 Ciprus ~1.35 Málta ~1.34 Bulgária ~1.20-1.23
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 24. 20:28
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 24. 20:27
Orbán alatt 1000 Ft fölé ment a kenyér. Biztosan azt is Zelenszkijjel intézte.
Válasz erre
0
0
Atii
2026. február 24. 20:01
Akkor nézzük a tényeket. - Egy hordó olaj kb 159 liter - Azt írja 13 dollár a különbség, jóindulattal ez 4000 forint - tehát literenként a különbség 25 forint - ha a tranzitdíj esetleg magasabb a horvátoknál az legrosszabb esetben literenként 25 forint - ha erre rátesszük a mostani adótartalmat, ami az alapár duplája az + 100 forint. Tehát nagyon szélsőséges esetben vagyunk 700 forint környékén. Honnan jött az 1000 forint? Szomszédos országokban miért nem annyi
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!