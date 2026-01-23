Hajdú B. István tökéletes helyzetképet festett: Varga távozása után minden megváltozhat a Ferencvárosnál

Az Újpest ősszel – még Bodor Boldizsár irányításával – az utolsó két bajnokiját megnyerte, így hét pontra eltávolodott a kiesőzónától, hátrafelé tehát már nem nagyon kell nézegetnie, az első hatba kerülésnél sokkal vérmesebb reményei viszont nem lehetnek ebben az évadban, a harmadik helyezett Paks mögött 11 pont a hátrányuk.

Szélesi Zoltán vezetésével készül a tavaszi szezonra az Újpest / Fotó: Facebook / Újpest FC

Melyik két csapat eshet ki az NB I-ből?

A sereghajtó Kazincbarcika a kölcsönjátékosokkal együtt eddig hét labdarúgót igazolt a télen, köztük a kétszeres magyar válogatott Ferenczi Jánost a Csíkszeredától, valamint az amerikai-nigériai csatárt, Eduvie Ikobát, aki a Zalaegerszeg színeiben már játszott Magyarországon, és most Nagymihályról tért vissza a Fizz Ligába.

A borsodi együttes – amely tavasszal már nem Mezőkövesden, hanem Miskolcon játssza majd a hazai mérkőzéseit – mély gödörbe került az őszi szezon végén, hiszen a legutóbbi nyolc bajnokijából hetet elveszített, ennek következtében hét pontra nőtt a hátránya a már bennmaradást érő helyen álló Diósgyőrhöz képest. Ez a különbség természetesen nem ledolgozhatatlan, ennek ellenére

hatalmas bravúrnak számítana, ha a Barcika megőrizné az élvonalbeli tagságát az idény végén.

A vonal alatti másik csapat jelenleg a Nyíregyháza, amely négy vereséggel fejezte be az őszt (azután, hogy 3–1-re megverte a Groupama Arénában a Fradit…). A Szpari kilátásai jobbak, mint a Kazincbarcikának, de ahhoz, hogy megmeneküljön a kieséstől, valószínűleg nemcsak a közvetlen riválisai ellen kell majd pontokat szereznie, hanem szüksége lesz a bravúrokra is.

AZ NB I 19. FORDULÓJÁNAK PROGRAMJA

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Az NB I állása (Grafika: M4 Sport)

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd