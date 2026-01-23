Hajdú B. István tökéletes helyzetképet festett: Varga távozása után minden megváltozhat a Ferencvárosnál

Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
Valamivel több mint egy hónapos szünet után a hétvégén folytatódnak a labdarúgó NB I küzdelmei. Ferencváros–ETO-rangadó is a programban.
Öthetes szünet után ezen a hétvégén a 19. forduló mérkőzéseivel, köztük egy Ferencváros–ETO-rangadóval (vasárnap, 18.15 óra) folytatódnak a labdarúgó NB I küzdelmei. A bajnoki címért zajló versenyfutás egyelőre nyitott, jelenleg egyáltalán nem tekinthető biztosnak, hogy a Fradi sorozatban nyolcadszor is az élen végez, továbbá a dobogós helyezésekért is kiélezett csata várható.
Nagy kérdés, hogy Szélesi Zoltán irányításával mire lesz képes az Újpest, vagy hogy a kiesés elleni harcban melyik két csapat szorul a vonal alá. Esélylatolgató a magyar bajnokság újraindulása előtt!
Ahogy 2025-ben, úgy idén sem a tabella első helyéről vág neki a tavaszi szezonnak a Ferencváros (az előző évadban a Puskás Akadémia volt az őszi bajnok), de csak egy pont a lemaradása a listavezető ETO-hoz képest, amit egy vasárnapi győzelemmel egyből kétpontos előnnyé alakíthatna át a győriekkel szemben. Az FTC esetében a legnagyobb kérdés, hogy miként oldja majd meg a „magyarszabály” miatt is fontos két alapembere, a 4.5 millió euróért az AEK Athénhoz igazoló Varga Barnabás és a 12 plusz 3 millió euróért a Bournemouthhoz szerződő Tóth Alex pótlását.
Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora december végén a Góóól!2 című műsorban tökéletes helyzetképet festett:
Tóth Alex a nemzetközi porondon értékesebb játékos jelenleg, mint Varga Barnabás (ezt a két játékos vételára közti különbség alá is támasztja – a szerk.), de utóbbit nehezebben lehet pótolni.
A népszerű sportriporter ezzel az észrevételével vélhetően arra célzott, amire az m4sport.hu-n csütörtökön megjelent cikkben Dragóner Attila és Bozsik Péter is, nevezetesen, hogy
Robbie Keane vezetőedző 3–5–2-es hadrendjében Varga és az ő fejjátéka meghatározó volt a Fradi számára,
még Tóth Alex más jellegű szerepénél is fontosabb. A magyar válogatott csatár pótlására a Ferencváros a téli átigazolási időszakban megvásárolta a Diósgyőrtől a ghánai-holland Elton Acolatsét és a Celjétől a horvát Franko Kovacevicet, de ők egy az egyben aligha tudják helyettesíteni Vargát (ez talán senki másnak sem sikerülne), ezért Keane-nek akár azon is el kell gondolkodnia, hogy játékrendszert változtat, vagy legalábbis nem a fel- és beívelésekre helyezi a hangsúlyt a jövőben, mert abban a keret jelenlegi támadói – Bamidele Yusuf és Lenny Joseph, valamint a két magyar fiatal, Gruber Zsombor és Lisztes Krisztián – valószínűleg nem tudnának érvényesülni, más típusú játékosok lévén.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
A fővárosi zöld-fehérek kapcsán a másik kérdés, hogy tudnak-e ugyanolyan eredményesek és hatékonyak lenni a bajnokságban, mint a nemzetközi meccseiken. Ősszel kétarcú Fradit láthattunk, amely az Európa-ligában veretlen maradt, mindeközben azonban az NB I-ben folyamatosan botladozott, az eddigi tíz győzelme mellé négy-négy döntetlen és vereség is becsúszott, hazai pályán pedig a kilenc bajnokijából csak hármat nyert meg.
A Ferencváros az előző idényben elsősorban a tavaszi teljesítményének köszönhette a bajnoki címét:
miután februárban kiesett az El-ből a Viktoria Plzen ellen, az utolsó 13 mérkőzésén 10 győzelem és 3 döntetlen volt a mérlege az NB I-ben,
amivel a riválisok nem tudtak vetekedni. Ha a Fradi a mostani Európa-liga-kiírásban az alapszakasz első nyolc helyezettje között végez (a Panathinaikosz elleni döntetlen után hetedik a tabellán, és már csak egy forduló van hátra, amikor a Nottingham Forest otthonában vendégeskedik), akkor egyből bejut a nyolcaddöntőbe, amelyben csak március közepén lépne pályára, vagyis legalább egy hónappal mindenképpen tovább maradna versenyben, mint tavaly. Azt a luxust viszont idén nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy a bajnoki versenyfutásra csak az évad utolsó hónapjaiban koncentrál maximálisan.
Az ETO-nál az volt a cél, hogy együtt tartsák a keretet a télen, minden bizonnyal azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ebben az idényben reális esélyük lehet a bajnoki címre. Az FTC a kisalföldiek több játékosa iránt is érdeklődött – a hírek szerint Csinger Márkot, Vitális Milánt, Miljan Krpict és Tóth Rajmundot is vitte volna a fővárosi gárda –, de a győri klub egyiküket sem engedte el a közvetlen riválishoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem akarják eladni a Fradinak.
Borbély Balázs csapata már az előző kiírásban is nagyon látványos, attraktív focit játszott, és újoncként a negyedik helyen végzett a bajnokságban. A mostani kiírásban még egy szintet feljebb lépett az ETO, nyáron a Konferencia-ligában eljutott a selejtező utolsó köréig, majd az ősz végi ötmeccses győzelmi sorozatának eredményeként a téli szünetet a bajnoki tabella élén tölthette.
A Győr arra kétségkívül képes lehet, hogy megszorongatja az FTC-t a bajnoki címért folyó küzdelemben, de hogy felül is tud-e kerekedni rajta vagy esetleg az idő előrehaladtával elbírná-e azt a nyomást, amivel egy bajnokesélyes csapatnak meg kell birkóznia, már más kérdés. Az ugyanakkor megjegyzendő, hogy
az ETO a 2024-es visszajutása óta egyszer sem győzte le a Fradit az NB I-ben (két döntetlen után kétszer kikapott tőle), sőt tavaly februárban a Magyar Kupából is kiesett vele szemben.
A tavaly nyáron kinevezett Sergio Herrera irányításával a DVSC az előzetes várakozásokon felül teljesít, és 2023 óta az első dobogós helyezéséért harcol. Dzsudzsák Balázs sokadvirágzását éli a spanyol szakember kezei alatt, öt gólnál és két gólpassznál jár a mostani évadban, és bizonyítja, hogy 39 évesen is megállja még a helyét az NB I-ben. A házi góllövőlistán a válogatottsági csúcstartót csak a hétgólos Bárány Donát előzi meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A 70-szeres válogatott labdarúgó imád edzésre járni.
A tabella harmadik helyén azonban egyelőre nem a debreceni együttes, hanem a Magyar Kupa-címvédő Paks áll, amely sorozatban harmadszor nyerne érmet a bajnokságban. Bognár György csapatába (eddig) nem érkezett új játékos a télen, viszont újra edzésbe állt Ádám Martin, aki az augusztusi térdműtétjét megelőzően csak egy meccsen lépett pályára ebben a bajnokságban.
A DVSC-ben és a Paksban közös, hogy az idény végén a bajnoki bronzéremmel vélhetően mindkét klub háza táján elégedettek lennének. De azt se feledjük, a tolnaiak hátránya jelenleg csak kettő, a Loki lemaradása pedig négy pont a listavezető ETO-hoz képest…
Ezt is ajánljuk a témában
„Én tényleg egy nagyon egyszerű gyerek vagyok.”
Ezt alighanem a szurkolók szeretnék a leginkább tudni… A drukkerek nagyon remélik, hogy megannyi kudarc és csalódás után a csapat végre megindul az emelkedőn, és visszajut oda, ahová a múltja alapján tartozik: a magyar élmezőnybe és az európai kupaporondra. Az új sportigazgató, Dárdai Pál korábbi válogatott csapattársát, a magyar U21-es nemzeti együttes eddigi szövetségi edzőjét, Szélesi Zoltánt nevezte ki vezetőedzőnek, akinek a stábjában
A lilák a télen három magyar játékost is szerződtettek, köztük Fenyő Noah-t, aki kölcsönben, opciós vásárlási joggal tért haza a német Eintracht Frankfurttól, valamint megszerezték a Puskás Akadémiából a cseh védőt, Patrizio Stronatit is. A légiósok közül André Duarte után további két játékos (George Ganea, Tiago Goncalves) távozott.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyelőre mindenki roppant bizakodó.
Az Újpest ősszel – még Bodor Boldizsár irányításával – az utolsó két bajnokiját megnyerte, így hét pontra eltávolodott a kiesőzónától, hátrafelé tehát már nem nagyon kell nézegetnie, az első hatba kerülésnél sokkal vérmesebb reményei viszont nem lehetnek ebben az évadban, a harmadik helyezett Paks mögött 11 pont a hátrányuk.
A sereghajtó Kazincbarcika a kölcsönjátékosokkal együtt eddig hét labdarúgót igazolt a télen, köztük a kétszeres magyar válogatott Ferenczi Jánost a Csíkszeredától, valamint az amerikai-nigériai csatárt, Eduvie Ikobát, aki a Zalaegerszeg színeiben már játszott Magyarországon, és most Nagymihályról tért vissza a Fizz Ligába.
A borsodi együttes – amely tavasszal már nem Mezőkövesden, hanem Miskolcon játssza majd a hazai mérkőzéseit – mély gödörbe került az őszi szezon végén, hiszen a legutóbbi nyolc bajnokijából hetet elveszített, ennek következtében hét pontra nőtt a hátránya a már bennmaradást érő helyen álló Diósgyőrhöz képest. Ez a különbség természetesen nem ledolgozhatatlan, ennek ellenére
hatalmas bravúrnak számítana, ha a Barcika megőrizné az élvonalbeli tagságát az idény végén.
A vonal alatti másik csapat jelenleg a Nyíregyháza, amely négy vereséggel fejezte be az őszt (azután, hogy 3–1-re megverte a Groupama Arénában a Fradit…). A Szpari kilátásai jobbak, mint a Kazincbarcikának, de ahhoz, hogy megmeneküljön a kieséstől, valószínűleg nemcsak a közvetlen riválisai ellen kell majd pontokat szereznie, hanem szüksége lesz a bravúrokra is.
AZ NB I 19. FORDULÓJÁNAK PROGRAMJA
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd