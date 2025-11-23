Ft
labdarúgás Újpest FC NB I

Búcsúzóul beszólt az Újpestnek a távozó légiós: „Az elmúlt húsz nap karrierem legrosszabbja volt”

2025. november 23. 16:50

André Duarte távozik a Megyeri útról. A portugál futballista úgy ítéli meg, az elmúlt húsz nap karrierje legrosszabb időszaka volt az Újpestnél.

2025. november 23. 16:50
null

Az Újpest FC a hivatalos felületein egyelőre nem kommunikált erről semmit, de szombaton biztossá vált, hogy távozik a klubtól André Duarte, akit a vezetőség döntésének értelmében szűk egy hónappal ezelőtt, október végén kitettek az első csapat keretéből. A portugál labdarúgó az Instagram-oldalán köszönt el a szurkolóktól, és üzenetében leírta, az elmúlt három hét egyértelműen karrierje legrosszabb időszaka volt.

„Ma búcsút veszek az Újpesttől. Attól a klubtól, amely az elmúlt 16 hónapban az otthonom volt – kezdte Duarte.

Történtek olyan dolgok is, amelyek nem voltak jók, és egy profi labdarúgónak nem lenne szabad ilyen dolgokon keresztülmennie. Ezért az elmúlt húsz nap a klubban kétségtelenül a legrosszabb volt egész karrieremben.

Ez azonban nem az a befejezés volt, amire vágytam vagy amiről álmodtam. Mindent megtettem, hogy ezt megakadályozzam, még azután is, hogy valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat. Sajnos senki más nem segített, amikor megpróbáltam ezt megakadályozni. Így kénytelen vagyok távozni, de emelt fővel hagyom el a klubot, és száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a pályán és azon kívül is mindig a legjobbamat nyújtottam.”

A portugál középhátvéd tavaly Eszékről igazolt az Újpesthez, amelyben – a Transfermarkt adatbázisa szerint – összesen 44 tétmérkőzésen lépett pályára. A Nemzeti Sport megjegyzi, Duartéért a nyáron állítólag klubrekord közeli összeget, másfél millió eurót ajánlottak, ő azonban maradt a Megyeri úton, és 2028-ig meghosszabbította a szerződését.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

