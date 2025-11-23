Búcsúzóul beszólt az Újpestnek a távozó légiós: „Az elmúlt húsz nap karrierem legrosszabbja volt”

Történtek olyan dolgok is, amelyek nem voltak jók, és egy profi labdarúgónak nem lenne szabad ilyen dolgokon keresztülmennie. Ezért az elmúlt húsz nap a klubban kétségtelenül a legrosszabb volt egész karrieremben.

Ez azonban nem az a befejezés volt, amire vágytam vagy amiről álmodtam. Mindent megtettem, hogy ezt megakadályozzam, még azután is, hogy valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat. Sajnos senki más nem segített, amikor megpróbáltam ezt megakadályozni. Így kénytelen vagyok távozni, de emelt fővel hagyom el a klubot, és száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a pályán és azon kívül is mindig a legjobbamat nyújtottam.”