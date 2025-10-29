„A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt” – Újpesten megtalálták a bűnbakot

„Sárba tapossák a tradíciónkat” – a nagy verés után azonnali változást követelnek Újpesten
Egy óra alatt öt gólt kapott az Újpest.
André Duarte lett a bűnös a lila-fehérek rossz szereplésért, a portugál védőt határozatlan időre kitették az immár kiesőhelyen álló labdarúgócsapat első keretéből. Az Újpest-szurkolók szerint azonban rossz döntés született.
Az Újpest FC vezetőségének döntése értelmében André Duarte az október 28-i nappal már nem a klub első keretének a tagja, így a továbbiakban nem a csapattal készül. A döntés határozatlan időre szól – áll a 10 ponttal a labdarúgó Fizz Liga 11., immár kiesőhelyen álló lila-fehér egyesület közleményében. A IV. kerületiek a hétvégén kaptak egy ötöst a Debrecentől idegenben, az eddigi tizenegy bajnokijukból mindössze kettőt nyertek meg, legutóbb augusztus 23-án, a Zalaegerszeg otthonában győztek.
A drukkerek nem ezt várták, sokan arra számítottak, Damir Krznar (nyitóképünkön) vezetőedzővel kapcsolatban lesz bejelentés.
„Sok dolgot nem értek, de ezt aztán nagyon nem... Leigazoljuk Rasakot, aki az elmondások alapján a lengyel liga legjobb középpályása; itt van Tucic, aki gólkirályként érkezik; Ademi a horvát Dinamo Zagreb csapatkapitánya volt. Na most itt három lehetőség merül fel szerintem:
1. Elfelejtenek focizni. 2. Nem megfelelő a szakmai munka, az edzői döntéseket is beleértve. 3. A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt.
Ez utóbbiról nem vagyok meggyőződve... A többit nem részletezném, pedig lenne még gondolatom” – ez a szurkolói reakció kapta a legtöbb lájkot a bejegyzés alatt.
„Reménykedtem, hogy Krznar munkaszerződése szűnt meg közös megegyezéssel, de nem. Emberünk felé töretlen a bizalom, pedig olyan jól olvassa a játékot, mint egy vak a fényújságot” – írta egy másik szimpatizáns, akinek a hozzászólásával mintegy 120-an egyetértettek.
A Csakfoci eközben úgy tudja, hogy
még maradt bizalom a horvát edző és stábja irányába.
A portál hozzáteszi:
elleni négyes sorozatot egyben értékelheti majd a vezetés, így a következő meccsen még ő ülhet le a kispadra.
A diósgyőri találkozó ugyanakkor döntő lehet, meghatározza majd Damir Krznar jövőjét: jó esetben – és jó eredménnyel – időt nyerhet, amellyel a győriek ellen tovább szilárdíthatja a helyét, ám egy újabb vereség és a válogatott szünet kínálta lehetőség megpecsételheti a sorsát – hangsúlyozza az oldal.
Ami pedig Duartét illeti, augusztusban az Újpest FC elutasított egy klubrekord közeli ajánlatot a portugál védőért, majd hosszabbított vele, pedig elvileg nem akart maradni az együttesnél.
Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt