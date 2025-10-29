Ft
labdarúgás Újpest FC közlemény NB I

„A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt” – Újpesten megtalálták a bűnbakot

2025. október 29. 08:09

André Duarte lett a bűnös a lila-fehérek rossz szereplésért, a portugál védőt határozatlan időre kitették az immár kiesőhelyen álló labdarúgócsapat első keretéből. Az Újpest-szurkolók szerint azonban rossz döntés született.

2025. október 29. 08:09
null

Az Újpest FC vezetőségének döntése értelmében André Duarte az október 28-i nappal már nem a klub első keretének a tagja, így a továbbiakban nem a csapattal készül. A döntés határozatlan időre szól – áll a 10 ponttal a labdarúgó Fizz Liga 11., immár kiesőhelyen álló lila-fehér egyesület közleményében. A IV. kerületiek a hétvégén kaptak egy ötöst a Debrecentől idegenben, az eddigi tizenegy bajnokijukból mindössze kettőt nyertek meg, legutóbb augusztus 23-án, a Zalaegerszeg otthonában győztek. 

Újpest FC, Debrecen
Az Újpest teljesítményével kapcsolatban sokan csak széttárják a kezüket 

Ezt is ajánljuk a témában

Újpest FC: a szurkolók is várták a közleményt, de nem ezt

A drukkerek nem ezt várták, sokan arra számítottak, Damir Krznar (nyitóképünkön) vezetőedzővel kapcsolatban lesz bejelentés.

„Sok dolgot nem értek, de ezt aztán nagyon nem... Leigazoljuk Rasakot, aki az elmondások alapján a lengyel liga legjobb középpályása; itt van Tucic, aki gólkirályként érkezik; Ademi a horvát Dinamo Zagreb csapatkapitánya volt. Na most itt három lehetőség merül fel szerintem: 

1. Elfelejtenek focizni. 2. Nem megfelelő a szakmai munka, az edzői döntéseket is beleértve. 3. A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt.

Ez utóbbiról nem vagyok meggyőződve... A többit nem részletezném, pedig lenne még gondolatom” – ez a szurkolói reakció kapta a legtöbb lájkot a bejegyzés alatt.

„Reménykedtem, hogy Krznar munkaszerződése szűnt meg közös megegyezéssel, de nem. Emberünk felé töretlen a bizalom, pedig olyan jól olvassa a játékot, mint egy vak a fényújságot”  – írta egy másik szimpatizáns, akinek a hozzászólásával mintegy 120-an egyetértettek.

A Csakfoci eközben úgy tudja, hogy 

még maradt bizalom a horvát edző és stábja irányába.

A portál hozzáteszi: 

  • az FTC, 
  • a DVSC, 
  • a DVTK és 
  • az ETO FC 

elleni négyes sorozatot egyben értékelheti majd a vezetés, így a következő meccsen még ő ülhet le a kispadra. 

A diósgyőri találkozó ugyanakkor döntő lehet, meghatározza majd Damir Krznar jövőjét: jó esetben – és jó eredménnyel – időt nyerhet, amellyel a győriek ellen tovább szilárdíthatja a helyét, ám egy újabb vereség és a válogatott szünet kínálta lehetőség megpecsételheti a sorsát – hangsúlyozza az oldal. 

Ami pedig Duartét illeti, augusztusban az Újpest FC elutasított egy klubrekord közeli ajánlatot a portugál védőért, majd hosszabbított vele, pedig elvileg nem akart maradni az együttesnél.

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

zakar zoltán béla
2025. október 29. 09:16
Hajrá Paks-MTK-ZTE!
orygabor
2025. október 29. 08:40
Nem kéne kifacsarni a véleményeket, Mandi, a cím botrányos.
