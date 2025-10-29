„A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt” – Újpesten megtalálták a bűnbakot

„Sok dolgot nem értek, de ezt aztán nagyon nem... Leigazoljuk Rasakot, aki az elmondások alapján a lengyel liga legjobb középpályása; itt van Tucic, aki gólkirályként érkezik; Ademi a horvát Dinamo Zagreb csapatkapitánya volt. Na most itt három lehetőség merül fel szerintem:

1. Elfelejtenek focizni. 2. Nem megfelelő a szakmai munka, az edzői döntéseket is beleértve. 3. A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt.

Ez utóbbiról nem vagyok meggyőződve... A többit nem részletezném, pedig lenne még gondolatom” – ez a szurkolói reakció kapta a legtöbb lájkot a bejegyzés alatt.

„Reménykedtem, hogy Krznar munkaszerződése szűnt meg közös megegyezéssel, de nem. Emberünk felé töretlen a bizalom, pedig olyan jól olvassa a játékot, mint egy vak a fényújságot” – írta egy másik szimpatizáns, akinek a hozzászólásával mintegy 120-an egyetértettek.