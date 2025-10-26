„Sárba tapossák a tradíciónkat” – a nagy verés után azonnali változást követelnek Újpesten

A magyar labdarúgás szégyenének tekintik, ami Kisvárdán történt vasárnap (VIDEÓ)
Nem értik a döntést.
A Debrecen kiütéses győzelmet aratott. Egy óra alatt öt gólt kapott az Újpest.
A Debreceni VSC hazai pályán úgy győzte le 5–2-re az Újpestet a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján, hogy az 59. percben 5–0-ra vezetett.
A szünetben is már háromgólos volt a Debrecen előnye, és a játék képe is azt mutatta, hogy a második játékrész csak formalitás lesz.
Az Újpest borzalmas formában van, hiszen legutóbb augusztus 23-án nyert tétmérkőzést. Azóta három döntetlen mellett három meccset is elbukott az NB I-ben.
A szurkolók természetesen nagyon csalódottak és dühösek.
„Azonnali változásokat akarunk! Meg kell találni az eszközöket, hogy ezt kikényszerítsük! Lement egy kör, mindenki látja, mi a helyzet... Takarodjon ez a bohóc banda, sárba tapossák a tradíciónkat, szó szerint mindenki rajtunk röhög… Mivel azonban birka módjára tűrjük ezt, meg is érdemeljük...”
„Ezt épeszű ember nem érti.”
„Erre már jelzőket is nehéz találni... Óriási szégyen! Vignjevics ehhez a bohóc edzőhöz képest egy Alex Ferguson volt... Az egész edzői stáb azonnal takarodjon Újpestről és az ilyen Ademiket is vigye magával!”
„Élmény volt leutazni, végignézni ahogy szartok az egészre és azt is végighallgatni, hogy a debreceniek is rajtunk mulatnak. Szégyen. Matkón és a kapuson kívül mindenkit elzavarnék.”
„Ha ez így megy tovább, akkor az Újpest lesz a leggazdagabb NB II-es csapat.”
Labdarúgó NB I
11. forduló (vasárnapi játéknap)
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Korábban
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Később
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
