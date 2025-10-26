„Sárba tapossák a tradíciónkat” – a nagy verés után azonnali változást követelnek Újpesten

A Debreceni VSC hazai pályán úgy győzte le 5–2-re az Újpestet a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján, hogy az 59. percben 5–0-ra vezetett.

A Debrecen öt gólig jutott az Újpest ellen (Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A szünetben is már háromgólos volt a Debrecen előnye, és a játék képe is azt mutatta, hogy a második játékrész csak formalitás lesz.

Az Újpest borzalmas formában van, hiszen legutóbb augusztus 23-án nyert tétmérkőzést. Azóta három döntetlen mellett három meccset is elbukott az NB I-ben.