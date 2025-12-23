„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között” – lépett a szövetség

– közölte az MLSZ az M4 Sport megkeresésére.

Csányi Sándor MLSZ-elnök még november 25-én, a magyar labdarúgás napján az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában hangsúlyozta, hogy békét kötne a szurkolókkal.

„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, ez téma volt az elnökségi ülésen is, ezt helyre szeretnénk hozni” – fogalmazott egy hónapja, és megjegyezte: felhatalmazta a főtitkárt és az alelnököt, hogy vegyék fel a szurkolókkal a kapcsolatot, mérjék fel az igényeket, nézzék meg, mit lehet teljesíteni a drukkerek követeléseiből.

