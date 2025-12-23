Ft
magyar szurkolók Csányi Sándor szurkolók MLSZ

„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között” – lépett a szövetség

2025. december 23. 12:16

Az MLSZ jelezte, megindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között a korábban elmérgesedett viszony miatt.

2025. december 23. 12:16
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfőn jelezte, hogy megindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között a korábban elmérgesedett viszony miatt.

 

Csányi Sándor, MLSZ, szövetség, szurkolók
Csányi Sándor MLSZ-elnök békét kötne a szurkolókkal (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A mai napon valóban elindult a párbeszéd a szövetség képviselői – Lőw Zsolt alelnök és Vági Márton főtitkár –, valamint a szurkolói csoportok között, egy kifejezetten konstruktív, pozitív találkozóra került sor. Miután mindkét fél szándéka az, hogy jobban értsék egymást és nyitottak az együttműködésre, a jövő év elején folytatódnak majd a megbeszélések

– közölte az MLSZ az M4 Sport megkeresésére.

Csányi Sándor MLSZ-elnök még november 25-én, a magyar labdarúgás napján az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában hangsúlyozta, hogy békét kötne a szurkolókkal.

„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, ez téma volt az elnökségi ülésen is, ezt helyre szeretnénk hozni” – fogalmazott egy hónapja, és megjegyezte: felhatalmazta a főtitkárt és az alelnököt, hogy vegyék fel a szurkolókkal a kapcsolatot, mérjék fel az igényeket, nézzék meg, mit lehet teljesíteni a drukkerek követeléseiből.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

