A magyar labdarúgás szégyenének tekintik, ami Kisvárdán történt vasárnap (VIDEÓ)

Nem akármilyen fordítást mutatott be Kisvárdán a hazai együttes, amely 3–2-re legyőzte az ETO FC-t a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. Bogár Gergő játékvezető az első félidőben olyan döntést hozott, amit a magyar futballrajongók meglehetősen kifogásoltak.

Hatalmas fordítás Kisvárdán (Fotó: Nyulak Nikoletta/Kisvárda/Facebook)

A győriek a 19. percben már két góllal vezettek, aztán hosszú másodpercekig úgy tűnt, emberelőnybe is kerülnek. A szünethez közeledve a hazaiak játékosa, Soltész Dominik nyújtott lábbal érkezett Csinger Márk lábára, a bírót pedig ki is hívta a VAR, hogy nézze vissza az esetet. Bogár azonban úgy döntött, hogy nem állítja ki, és mintha a sárga lapot is visszavonta volna.



Nagy fordítás Kisvárdán