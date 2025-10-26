Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ETO FC Bogár Gergő VAR videó Kisvárda NB I

A magyar labdarúgás szégyenének tekintik, ami Kisvárdán történt vasárnap (VIDEÓ)

2025. október 26. 15:27

Sokak szerint elmaradt egy piros lap az első félidőben. A Kisvárdán rendezett NB I-es bajnokit végül a hazaiak megfordították.

2025. október 26. 15:27
null

Nem akármilyen fordítást mutatott be Kisvárdán a hazai együttes, amely 3–2-re legyőzte az ETO FC-t a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. Bogár Gergő játékvezető az első félidőben olyan döntést hozott, amit a magyar futballrajongók meglehetősen kifogásoltak.

Hatalmas fordítás Kisvárdán
Hatalmas fordítás Kisvárdán (Fotó: Nyulak Nikoletta/Kisvárda/Facebook)

A győriek a 19. percben már két góllal vezettek, aztán hosszú másodpercekig úgy tűnt, emberelőnybe is kerülnek. A szünethez közeledve a hazaiak játékosa, Soltész Dominik nyújtott lábbal érkezett Csinger Márk lábára, a bírót pedig ki is hívta a VAR, hogy nézze vissza az esetet. Bogár azonban úgy döntött, hogy nem állítja ki, és mintha a sárga lapot is visszavonta volna.


Nagy fordítás Kisvárdán

A belépő után nem sokkal, még az első félidőben Soltész gólpasszt adott, az ETO védőjét pedig a szünetben lecserélték. A hazaiak aztán a 74. percben egyenlítettek, a 89.-ben pedig fordítottak, így végül otthon tartották a három pontot. Nyilván ez a meccs teljesen másképpen alakul, ha Soltész kétgólos vendég vezetésnél piros lapot kapott volna.

A szurkolók így kommentálták a belépőt:

„Tükör sima piros lap.”

„Egyértelmű piros lap!”

„Ez mindenhol piros, csak itt nem... Pár perccel később pedig ő adott gólpasszt, amikor már rég az öltözőben kellett volna lennie!”

„Hogy ez nem piros, az az egész magyar labdarúgás szégyene! Felesleges a VAR ebbe az NB I-be!”

„Egyszerűen hihetetlen. Pedig meg is varozták...”

„Meddig csinálják még a magyar bírók ezt az ámokfutást büntetlenül? Amíg eltörik valaki lába?”

„Honi játékvezetés színvonala borzasztó mélyen van, még VAR-ral is hiba hiba hátán…”

„Nyújtott lábbal az ellenfél sípcsontjára. Ez a megmozdulás minden labdarúgópályán piros lapot érdemelne. A magyar NB I-ben nem az. Mégis a játékvezető mit látott a videofelvételen?”

„Ez vicc... vagy inkább szánalmas!”

Labdarúgó NB I
11. forduló (vasárnapi játéknap)
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Később
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Nyulak Nikoletta/Kisvárda/Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. október 26. 16:16
Még első látásra nem is tűnt nekem sem pirosnak, de utánna már a lassítás egyértelmű...
Válasz erre
0
0
akiaki
2025. október 26. 15:54
el kell zavarni ezt a bogarat
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. október 26. 15:52
Szar szemét ez a bogár! Alkalmatlan. El kellene zavarni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!