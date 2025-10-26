A magyar labdarúgás szégyenének tekintik, ami Kisvárdán történt vasárnap (VIDEÓ)

A meccs közben hívták fel az MLSZ-t – visszaszóltak a felcsútiaknak a magyarszabály miatt
Reagált a szövetség.
Sokak szerint elmaradt egy piros lap az első félidőben. A Kisvárdán rendezett NB I-es bajnokit végül a hazaiak megfordították.
Nem akármilyen fordítást mutatott be Kisvárdán a hazai együttes, amely 3–2-re legyőzte az ETO FC-t a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. Bogár Gergő játékvezető az első félidőben olyan döntést hozott, amit a magyar futballrajongók meglehetősen kifogásoltak.
A győriek a 19. percben már két góllal vezettek, aztán hosszú másodpercekig úgy tűnt, emberelőnybe is kerülnek. A szünethez közeledve a hazaiak játékosa, Soltész Dominik nyújtott lábbal érkezett Csinger Márk lábára, a bírót pedig ki is hívta a VAR, hogy nézze vissza az esetet. Bogár azonban úgy döntött, hogy nem állítja ki, és mintha a sárga lapot is visszavonta volna.
A belépő után nem sokkal, még az első félidőben Soltész gólpasszt adott, az ETO védőjét pedig a szünetben lecserélték. A hazaiak aztán a 74. percben egyenlítettek, a 89.-ben pedig fordítottak, így végül otthon tartották a három pontot. Nyilván ez a meccs teljesen másképpen alakul, ha Soltész kétgólos vendég vezetésnél piros lapot kapott volna.
A szurkolók így kommentálták a belépőt:
„Tükör sima piros lap.”
„Egyértelmű piros lap!”
„Ez mindenhol piros, csak itt nem... Pár perccel később pedig ő adott gólpasszt, amikor már rég az öltözőben kellett volna lennie!”
„Hogy ez nem piros, az az egész magyar labdarúgás szégyene! Felesleges a VAR ebbe az NB I-be!”
„Egyszerűen hihetetlen. Pedig meg is varozták...”
„Meddig csinálják még a magyar bírók ezt az ámokfutást büntetlenül? Amíg eltörik valaki lába?”
„Honi játékvezetés színvonala borzasztó mélyen van, még VAR-ral is hiba hiba hátán…”
„Nyújtott lábbal az ellenfél sípcsontjára. Ez a megmozdulás minden labdarúgópályán piros lapot érdemelne. A magyar NB I-ben nem az. Mégis a játékvezető mit látott a videofelvételen?”
„Ez vicc... vagy inkább szánalmas!”
Labdarúgó NB I
11. forduló (vasárnapi játéknap)
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Később
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Fotó: Nyulak Nikoletta/Kisvárda/Facebook