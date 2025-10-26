Ft
10. 26.
vasárnap
Puskás Akadémia Hornyák Zsolt MLSZ NB I MTK

A meccs közben hívták fel az MLSZ-t – visszaszóltak a felcsútiaknak a magyarszabály miatt

2025. október 26. 13:50

Nem tudták, hogyan szól a szabály, ezért a meccs alatt felhívták a szövetséget. Az MLSZ most nyilvánosan reagált.

2025. október 26. 13:50
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Puskás Akadémia hazai pályán úgy játszott 1–1-es döntetlent az MTK Budapesttel, hogy a 6. perctől kezdve emberhátrányban futballozott. A kiállított játékos Markgráf Ákos volt, aki a kora miatt is szerepelt a felcsúti csapatban, ugyanis így megfelel az Magyar Labdarúgó-szövetség magyarszabályában a fiatal játékos kitételnek. A piros lap végül nagy bonyodalmat eredményezett és az MLSZ reakciójával zárult.

Hornyákéknak reagált az MLSZ
Hornyákéknak reagált az MLSZ (Vajda János/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Hornyák az MLSZ-t kritizálta

Mint ismert, ettől az idénytől a központi támogatások maximális megszerzéséhez minden mérkőzésen 90 percen keresztül öt magyar labdarúgónak kell pályán lennie, köztük egy U21-esnek. Nos, ezt az U21-est (pontosan 20 éves) futballistát állították ki a Puskásból, és mint Hornyák Zsolt vezetőedző a mérkőzés után az M4 Sportnak adott interjújából kiderült: a hazai kispadnak fogalma sem volt, ilyenkor mi a teendő. Be kell-e küldeniük egy másik fiatal játékost, hogy betartsák a szabályt, vagy a kiállítás kitételt képez? Végül a biztonság kedvéért becserélték a 19 éves Kern Martint, aki pár perccel később a sors furcsa fintoraként megszerezte a felcsútiak egyetlen gólját.

A találkozó után a felcsúti tréner felháborodva mesélte el a televíziós kamera előtt a meccs közben történteket.

„Kern a magyarszabály miatt állt be, semmi más miatt, mert a Markgráf fiatal. Hívtuk az MLSZ-t a szabály miatt, telefonáltunk, nem tudom, hogy a Csányi úrnak vagy az alattasának, nem tudom, kinek volt telefonálva. Hogy mi lesz most? Kiállított játékosnak érvényes-e a kilencven perce? Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket a szabályokat? Ha valaki öt percet játszik, az nem kilencven perc. Aztán jön vissza, hogy akkor nem kell a fiatalt játszatni. Martin később jött volna a pályára, örülök, hogy gólt rúgott. Ez nem róla szól, hanem a szabályokról. Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy a kispadon kell telefonálnia az MLSZ-be, hogy mitévők legyünk, hogy ne bontsuk meg a szabályt? Nevetséges. Bár én nem nevetek, mert az edzők, akik tudják, hogy miről beszélek, azok nagyon jól tudják, hogy miről beszélek. Remélem, hogy a jövőben el lesz magyarázva, és el lesz mondva a kluboknak, hogy mit tehetnek, milyen dolgokat kell lépni. Telefonon kell ilyen dolgokat elintézni? Hogy mi van, ha egy fiatal játékost az ötödik percben kiállítanak? Ne haragudjon, ez egy amatőrizmus. Maximum!”


Az MLSZ válaszul vasárnap közleményt adott ki, amelyben ez áll:

„Június 13-án írásban kapták kézhez a klubok a Magyar Labdarúgó-szövetség ösztönzési ajánlásának részleteit. Az »5-ből 1 fiatalként« is ismert rendszer célja, hogy pénzügyileg támogassa azon klubokat, amelyek vállalják, hogy több fiatal és magyar futballistát játszatnak a csapatukban.

A rövid írásos ajánlás az alábbi kivételeket sorolja fel:

A labdarúgóknak végig a pályán kell lenniük, kivéve

  • a) ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára; vagy
  • b) ha a labdarúgó(ka)t kiállították, vagy
  • c) ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.

Az ösztönzés betartása nem kötelező: az öt magyar és egy fiatal pályára küldéséről a klubok maguk döntenek.”

Az MLSZ a végén hozzátette:

Sajnálatos, hogy a nyár elején megismert, néhány pontból álló MLSZ-ösztönzési rendszer bevezetése után hónapokkal, a 11. forduló után előfordulhat, hogy egy vezetőedző – nem az első alkalommal – alaptalanul panaszkodik a nyilvánosság előtt egy olyan eset kapcsán, melyre külön kitér a szabályozás, egyértelmű helyzetet teremtve a döntéshozók számára.”

Fotó: szovetseg.mlsz.hu

