A meccs közben hívták fel az MLSZ-t – visszaszóltak a felcsútiaknak a magyarszabály miatt

A találkozó után a felcsúti tréner felháborodva mesélte el a televíziós kamera előtt a meccs közben történteket.

„Kern a magyarszabály miatt állt be, semmi más miatt, mert a Markgráf fiatal. Hívtuk az MLSZ-t a szabály miatt, telefonáltunk, nem tudom, hogy a Csányi úrnak vagy az alattasának, nem tudom, kinek volt telefonálva. Hogy mi lesz most? Kiállított játékosnak érvényes-e a kilencven perce? Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket a szabályokat? Ha valaki öt percet játszik, az nem kilencven perc. Aztán jön vissza, hogy akkor nem kell a fiatalt játszatni. Martin később jött volna a pályára, örülök, hogy gólt rúgott. Ez nem róla szól, hanem a szabályokról. Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy a kispadon kell telefonálnia az MLSZ-be, hogy mitévők legyünk, hogy ne bontsuk meg a szabályt? Nevetséges. Bár én nem nevetek, mert az edzők, akik tudják, hogy miről beszélek, azok nagyon jól tudják, hogy miről beszélek. Remélem, hogy a jövőben el lesz magyarázva, és el lesz mondva a kluboknak, hogy mit tehetnek, milyen dolgokat kell lépni. Telefonon kell ilyen dolgokat elintézni? Hogy mi van, ha egy fiatal játékost az ötödik percben kiállítanak? Ne haragudjon, ez egy amatőrizmus. Maximum!”



Az MLSZ válaszul vasárnap közleményt adott ki, amelyben ez áll:

„Június 13-án írásban kapták kézhez a klubok a Magyar Labdarúgó-szövetség ösztönzési ajánlásának részleteit. Az »5-ből 1 fiatalként« is ismert rendszer célja, hogy pénzügyileg támogassa azon klubokat, amelyek vállalják, hogy több fiatal és magyar futballistát játszatnak a csapatukban.