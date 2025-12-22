Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bodor Boldizsár Újpest Dárdai Pál Kazincbarcika NB I

Az Újpest edzője elköszönt: ezért nem maradhat Bodor Boldizsár

2025. december 22. 21:30

Letelt a licencmegállapodásban szereplő öt mérkőzés. Az Újpest legalább az évzárást széppé tette, de mindenki tudja, még rengeteg munka vár az újgazdag klubra – immár Dárdai Pál vezetésével.

2025. december 22. 21:30
null

Az év végére alaposan felbolydult a méhkas az Újpest FC háza táján. Mint ismert, Dárdai Pál érkezésével együtt rövid távon a győzelem, hosszabb távon a rég nem látott remény is bekopogtatott a IV. kerületbe – a lila-fehéreknél ugyanakkor tisztában vannak vele, még rengeteg munka vár rájuk, és erre az évre a biztató zárással együtt sem lehetnek büszkék. 

Újpest Barcika
Az Újpest hosszú idő után végre hazai győzelmet ünnepelhetett (Fotó: ujpestfc.hu)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szívesen áll az újpesti utód rendelkezésére

Az újpestiek a naptári év utolsó, 18. NB I-es fordulójában a sereghajtó Kazincbarcikát gyűrték le kínkeservesen, emberelőnyben 2–1-re, ezzel időtlen idők először nyertek meg egymás után két bajnokit, és felléptek a 8. helyre. A Megyeri úti klub a téli szünet előtt tartott évértékelő sajtótájékoztatót, ahol többek között a Damir Krznar menesztése után ideiglenes edzővé kinevezett Bodor Boldizsár is elköszönt. A megbízott tréner ugyanis jelen formában nem folytathatja tovább a munkát a csapat élén, lévén a licencfeltételek nem teszik ezt lehetővé.  

Nem mondtam, hogy van esély a maradásra. Még nem beszéltünk a vezetőkkel, ez mindenkinek új helyzet. A licenc sem engedi meg, hogy tovább maradjak, öt mérkőzésre állapodtunk meg. Az ötből három győzelem jó eredménynek számít, ezzel maximálisan elégedettek vagyunk”

– szögezte le a szakember, hozzátéve, ha a leendő utód igényt tart a tanácsaira, nagyon szívesen megosztja vele, az utolsó bajnokikon látott csapatszellemre mindenesetre bátran lehet majd építeni.

Ezt is ajánljuk a témában

Dárdai Pál elefántként toppant be a Megyeri útra

Mint ismert, a Berlinből hosszú idő után az UTE-projekt és a sportigazgatói pozíció kedvéért hazatérő Dárdai Pál újpesti székfoglalójában úgy fogalmazott, hogy azért hagyta ott Herthát, „a nyugdíjas állást, mert azt láttam, hogy itt akarnak valamit. 

Ha itt mindenki szót fogad, akkor felépíthetünk valamit. Elefánt vagyok, nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de fel tudjuk építeni, aminek a csúcsa a nemzetközi szereplés.

– ígérte a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, gyorsan hozzátéve, egyelőre nem a nagy riválius Fradival kell versenyezniük, hiszen a zöld-fehérek jelenleg más szintet képviselnek: mindenekelőtt átfogó elemzésre van szükség, mielőtt fontos döntéseket hoznak. Sok az újonc, senki ne várjon gyors eredményt, ha ez megvan, aztán kell majd az igazolásokra fókuszálni.

Dárdai Pál fizikailag is megérkezett a Megyeri útra (Fotó: Facebook/Újpest FC)

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!