Az Újpest edzője elköszönt: ezért nem maradhat Bodor Boldizsár

Dárdai Pállal ugyan megérkezett a remény, de ott volt még a kilátástalanság is Újpesten
„Tudjuk, hogy ez nem volt egy szép év.”
Letelt a licencmegállapodásban szereplő öt mérkőzés. Az Újpest legalább az évzárást széppé tette, de mindenki tudja, még rengeteg munka vár az újgazdag klubra – immár Dárdai Pál vezetésével.
Az év végére alaposan felbolydult a méhkas az Újpest FC háza táján. Mint ismert, Dárdai Pál érkezésével együtt rövid távon a győzelem, hosszabb távon a rég nem látott remény is bekopogtatott a IV. kerületbe – a lila-fehéreknél ugyanakkor tisztában vannak vele, még rengeteg munka vár rájuk, és erre az évre a biztató zárással együtt sem lehetnek büszkék.
Az újpestiek a naptári év utolsó, 18. NB I-es fordulójában a sereghajtó Kazincbarcikát gyűrték le kínkeservesen, emberelőnyben 2–1-re, ezzel időtlen idők először nyertek meg egymás után két bajnokit, és felléptek a 8. helyre. A Megyeri úti klub a téli szünet előtt tartott évértékelő sajtótájékoztatót, ahol többek között a Damir Krznar menesztése után ideiglenes edzővé kinevezett Bodor Boldizsár is elköszönt. A megbízott tréner ugyanis jelen formában nem folytathatja tovább a munkát a csapat élén, lévén a licencfeltételek nem teszik ezt lehetővé.
Nem mondtam, hogy van esély a maradásra. Még nem beszéltünk a vezetőkkel, ez mindenkinek új helyzet. A licenc sem engedi meg, hogy tovább maradjak, öt mérkőzésre állapodtunk meg. Az ötből három győzelem jó eredménynek számít, ezzel maximálisan elégedettek vagyunk”
– szögezte le a szakember, hozzátéve, ha a leendő utód igényt tart a tanácsaira, nagyon szívesen megosztja vele, az utolsó bajnokikon látott csapatszellemre mindenesetre bátran lehet majd építeni.
Mint ismert, a Berlinből hosszú idő után az UTE-projekt és a sportigazgatói pozíció kedvéért hazatérő Dárdai Pál újpesti székfoglalójában úgy fogalmazott, hogy azért hagyta ott Herthát, „a nyugdíjas állást, mert azt láttam, hogy itt akarnak valamit.
Ha itt mindenki szót fogad, akkor felépíthetünk valamit. Elefánt vagyok, nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de fel tudjuk építeni, aminek a csúcsa a nemzetközi szereplés.
– ígérte a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, gyorsan hozzátéve, egyelőre nem a nagy riválius Fradival kell versenyezniük, hiszen a zöld-fehérek jelenleg más szintet képviselnek: mindenekelőtt átfogó elemzésre van szükség, mielőtt fontos döntéseket hoznak. Sok az újonc, senki ne várjon gyors eredményt, ha ez megvan, aztán kell majd az igazolásokra fókuszálni.
A Berlinből hazatérő szakember egyelőre türelmet kért a szurkolóktól. Dárdai Pál felesége nem volt elragadtatva az újpesti szerepvállalástól.
