Az Újpest edzője elköszönt: ezért nem maradhat Bodor Boldizsár

Az újpestiek a naptári év utolsó, 18. NB I-es fordulójában a sereghajtó Kazincbarcikát gyűrték le kínkeservesen, emberelőnyben 2–1-re, ezzel időtlen idők először nyertek meg egymás után két bajnokit, és felléptek a 8. helyre. A Megyeri úti klub a téli szünet előtt tartott évértékelő sajtótájékoztatót, ahol többek között a Damir Krznar menesztése után ideiglenes edzővé kinevezett Bodor Boldizsár is elköszönt. A megbízott tréner ugyanis jelen formában nem folytathatja tovább a munkát a csapat élén, lévén a licencfeltételek nem teszik ezt lehetővé.

Nem mondtam, hogy van esély a maradásra. Még nem beszéltünk a vezetőkkel, ez mindenkinek új helyzet. A licenc sem engedi meg, hogy tovább maradjak, öt mérkőzésre állapodtunk meg. Az ötből három győzelem jó eredménynek számít, ezzel maximálisan elégedettek vagyunk”

– szögezte le a szakember, hozzátéve, ha a leendő utód igényt tart a tanácsaira, nagyon szívesen megosztja vele, az utolsó bajnokikon látott csapatszellemre mindenesetre bátran lehet majd építeni.