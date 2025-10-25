Ilyen nincs! A felcsúti kispad meccs közben hívta az MLSZ-t telefonos segítségért!

Kiállított játékosnak érvényes-e a kilencven perce? Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket a szabályokat? Ha valaki öt percet játszik, az nem kilencven perc. Aztán jön vissza, hogy akkor nem kell a fiatalt játszatni. Martin később jött volna a pályára, örülök, hogy gólt rúgott. Ez nem róla szól, hanem a szabályokról. Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy a kispadon kell telefonálnia az MLSZ-be, hogy mitévők legyünk, hogy ne bontsuk meg a szabályt? Nevetséges. Bár én nem nevetek, mert az edzők, akik tudják, hogy miről beszélek, azok nagyon jól tudják, hogy miről beszélek. Remélem, hogy a jövőben el lesz magyarázva, és el lesz mondva a kluboknak, hogy mit tehetnek, milyen dolgokat kell lépni.

Telefonon kell ilyen dolgokat elintézni? Hogy mi van, ha egy fiatal játékost az ötödik percben kiállítanak? Ne haragudjon, ez egy amatőrizmus. Maximum!”

Hornyák felháborodása már csak azért sem érthető teljesen, mert sokat azért nem kellett volna a szabály miatt nyomozni. E cikk szerzője például fejből tudta, de a Mandineren többször is leírtuk már korábban – ahogy természetesen sejtésünk szerint az összes létező magyar sportportál is. Furcsa, hogy egy NB I-es csapat kispadján senki nem volt tisztában azzal a ténnyel, hogy kiállítás esetén 90 percnek veszik a pályán töltött bármennyi percet. De hogy a jövőben ezzel se legyen gond, segítünk: ha egy labdarúgó megsérül, és a csapatnak nincs már cserelehetősége, akkor sem szegik meg a szabályt, 90 játékpercet ír jóvá az MLSZ.