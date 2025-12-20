Erre nehéz szavakat találni: elképesztő bénázás az NB I-ből (VIDEÓ)

Gyertyát „gyújtott” a DVTK a Fradi győzelméhez – most már a Győrön a sor
Hiába a jelentős vendégfölény, egyetlen találat döntött Miskolcon.
Aláfestésként képzeljük hozzá a Benny Hill-show zenéjét. Más kérdés, a ZTE a végjátékban így is pontot tudott menteni az MTK ellen, amely így nem tudta győzelemmel búcsúztatni leköszönő edzőjét.
A pénteki DVTK–Ferencváros NB I-es bajnokin is akadtak Benny Hill-showba illő jelenetek, de az kutya füle volt a szombat délutáni ZTE–MTK-n látottakhoz képest. A 61. percben jártunk, 1–0-s vendégvezetésnél, amikor is az történt, amit az alábbi videóban láthatnak – felesleges szavak helyett beszéljenek inkább a képsorok.
A zalaegerszegieknek végül a hajrában így is összejött az egyenlítés: noha az MTK-kapus Fadgyas Tamás a 82. percben élete első NB I-es bajnokiján tizenegyest hárított, a 90+1. minutumban Klausz Milán megmentett egy pontot a hazaiaknak.
A kései döntetlen egyúttal azt is jelentette, hogy a fővárosiak nem tudták győzelemmel búcsúztatni leköszönő vezetőedzőjüket, Horváth Dávidot.
Az utód egy olyan szakember, aki korábban még nem dolgozott az NB I-ben.
(Nyitókép: MTI/Katona Tibor)