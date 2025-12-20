Ft
zte NB I MTK

Erre nehéz szavakat találni: elképesztő bénázás az NB I-ből (VIDEÓ)

2025. december 20. 15:44

Aláfestésként képzeljük hozzá a Benny Hill-show zenéjét. Más kérdés, a ZTE a végjátékban így is pontot tudott menteni az MTK ellen, amely így nem tudta győzelemmel búcsúztatni leköszönő edzőjét.

2025. december 20. 15:44
null

A pénteki DVTK–Ferencváros NB I-es bajnokin is akadtak Benny Hill-showba illő jelenetek, de az kutya füle volt a szombat délutáni ZTE–MTK-n látottakhoz képest. A 61. percben jártunk, 1–0-s vendégvezetésnél, amikor is az történt, amit  az alábbi videóban láthatnak – felesleges szavak helyett beszéljenek inkább a képsorok. 

A zalaegerszegieknek végül a hajrában így is összejött az egyenlítés: noha az MTK-kapus Fadgyas Tamás a 82. percben élete első NB I-es bajnokiján tizenegyest hárított, a 90+1. minutumban Klausz Milán megmentett egy pontot a hazaiaknak. 

A kései döntetlen egyúttal azt is jelentette, hogy a fővárosiak nem tudták győzelemmel búcsúztatni leköszönő vezetőedzőjüket, Horváth Dávidot.

(Nyitókép: MTI/Katona Tibor)

